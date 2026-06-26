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ফের ভূমিকম্প! এবার কেঁপে উঠল ফিলিপিন্স

Philippines earthquake:  এখনও পর্যন্ত হতাহত বা ক্ষয়ক্ষতির কোনও খবর নেই। সুনামি সতর্কতাও জারি করা হয়নি।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jun 26, 2026, 11:42 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 11:42 PM IST
ফের ভূমিকম্প! এবার কেঁপে উঠল ফিলিপিন্স
Image Credit: ফিলিপিন্সে ভূমিকম্পSource: Bureau

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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