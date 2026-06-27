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২৪ ঘণ্টার ব্যবধানে পরপর দু'বার কম্পন পাকিস্তানে! রিখটার স্কেলে তীব্রতা ৫.৫, আতঙ্ক

Earthquake: পরপর দু'দিন শক্তিশালী ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল পাকিস্তান। ভূমিকম্পের কেন্দ্রস্থল ছিল দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের বালুচিস্তান প্রদেশ। ভূমিকম্প টের পেতেই বহু এলাকায় মানুষ আতঙ্কে বাড়ি ছেড়ে রাস্তায় বেরিয়ে আসেন।

Written ByDebasmita Das
Published: Jun 27, 2026, 09:47 AM IST|Updated: Jun 27, 2026, 09:54 AM IST
২৪ ঘণ্টার ব্যবধানে পরপর দু'বার কম্পন পাকিস্তানে! রিখটার স্কেলে তীব্রতা ৫.৫, আতঙ্ক
Image Credit: প্রতীকী ছবিSource: Bureau

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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