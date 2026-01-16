English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Deadly Earthquake: ফের মারণ কম্পন মহাসাগরের তলদেশে! ১০ কিমি গভীরের তীব্র ভূকম্প নিয়ে আসছে ভয়াল সুনামি?

Deadly Earthquake Jolts Oregon Coast In US: ২০২৫ সাল ছিল ভূমিকম্পময়। ২০২৬ সালও কি তাই হতে চলেছে? অন্তত তেমনই ইঙ্গিত মিলছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অনুভূত হল ৬.০ মাত্রার শক্তিশালী ভূমিকম্প। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওরেগন উপকূলে এই শক্তিশালী ভূমিকম্প আঘাত হেনেছে। এই সংক্রান্ত তথ্য দিয়েছে 'জার্মান রিসার্চ সেন্টার ফর জিওসায়েন্সেস'!

সৌমিত্র সেন | Updated By: Jan 16, 2026, 03:22 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আবার ভূমিকম্প! ২০২৫ সাল ছিল ভূমিকম্পময়। ২০২৬ সালও কি তাই হতে চলেছে? অন্তত তেমনই ইঙ্গিত মিলছে বিভিন্ন দিক থেকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অনুভূত হল ৬.০ মাত্রার শক্তিশালী ভূমিকম্প (A magnitude 6.0 earthquake)। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওরেগন উপকূলে (coast of Oregon in the United States) এই শক্তিশালী ভূমিকম্প আঘাত হেনেছে। 'ইউনাইটেড স্টেটস জিওলজিক্যাল সার্ভে' (USGS) এই তথ্য নিশ্চিত করেছে। এই সংক্রান্ত তথ্য দিয়েছে 'জার্মান রিসার্চ সেন্টার ফর জিওসায়েন্সেস'ও (German Research Centre for Geosciences)!

মহাসাগরের তলদেশে

স্থানীয় সময় অনুযায়ী বুধবার রাতে এই কম্পন অনুভূত হয়। এর উৎস্থল ছিল ওরেগন অঙ্গরাজ্যের উপকূল থেকে প্রায় ৩০০ কিলোমিটার পশ্চিমে, প্রশান্ত মহাসাগরের তলদেশে। এর গভীরতা ছিল ভূ-পৃষ্ঠ থেকে প্রায় ১০ কিলোমিটার।

ক্যাসকাডিয়া সাবডাকশন জোন

উল্লেখ্য যে, ওরেগন উপকূল এলাকাটি 'ক্যাসকাডিয়া সাবডাকশন জোন' (Cascadia Subduction Zone) নামক একটি ভূমিকম্প প্রবণ অঞ্চলের কাছে অবস্থিত। যা মাঝে-মধ্যেই ভূ-অস্থিরতার সম্মুখীন হয়। তাই পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করা চলছে।

ক্ষয়ক্ষতি, সুনামি সতর্কতা

এখনও পর্যন্ত এই ভূমিকম্পের ফলে কোনো বড় ধরনের ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া যায়নি। তবে উপকূলীয় এলাকায় যথেষ্ট ভালো রকম কম্পনই অনুভূত হয়েছে। আবহাওয়া দফতরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এই ভূমিকম্পের ফলে সুনামির কোনো সতর্কতা জারি করা হয়নি।

