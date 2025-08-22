English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Deadly Earthquake: রাশিয়ার পর ফের বীভৎস ভূমিকম্প! ভূগর্ভের ১১ কিমি গভীরে ভয়ংকর তোলপাড়, ধেয়ে আসছে ভয়াল সুনামি...

Deadly Earthquake Tsunami Alert: আর্জেন্টিনার এক শহর থেকে ৭০০ কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্বে ভূমিকম্পটির কেন্দ্রস্থল। ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল সমুদ্রতল থেকে ১০.৮ কিলোমিটার গভীরে। কতটা ক্ষয়ক্ষতি? সুনামি কি আসছে? কখন?

সৌমিত্র সেন | Updated By: Aug 22, 2025, 05:53 PM IST
Deadly Earthquake: রাশিয়ার পর ফের বীভৎস ভূমিকম্প! ভূগর্ভের ১১ কিমি গভীরে ভয়ংকর তোলপাড়, ধেয়ে আসছে ভয়াল সুনামি...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বাবা ভাঙ্গাই (Baba Vanga) তা হলে সত্যি হতে চলেছেন? না হলে, কী ভাবে বারবার এত ভূমিকম্পের (earthquake) খবরের মুখোমুখি হতে হয় আমাদের? আজ তুরস্ক তো, কাল রাশিয়া, তো পরদিন জাপান। এবার দক্ষিণ আমেরিকা (South America)। ভূমিকম্পের আঘাতে দুলে উঠল ড্রেক প্যাসেজ (earthquake jolts Drake Passage)।

কেঁপে উঠল দক্ষিণ সমুদ্রতট

রাশিয়ার পরে এবার বড়সড় ভূমিকম্পের কবলে দক্ষিণ আমেরিকা। কেঁপে উঠল এখানকার দক্ষিণ সমুদ্রতট। ভয়ংকর মাত্রা-- ৭.৫ মাত্রা! মার্কিন সংস্থা ইউএসজিএস-র তথ্য অনুযায়ী, এই তীব্র ভূমিকম্পের উৎসস্থল ছিল দক্ষিণ আমেরিকা ও আন্টার্কটিকার মাঝে ড্রেক প্যাসেজে। মার্কিন জাতীয় সুনামি সতর্কতা কেন্দ্র পুয়োর্তো রিকো শুরুতে ভার্জিন দ্বীপপুঞ্জে সুনামি সতর্কতা জারি করলেও, পরে জানানো হয়েছে, সেখানে সুনামির কোনও আশঙ্কা নেই।

রাশিয়ায়

প্রসঙ্গত, কদিন আগেই, ৩০ জুলাই সকালে ৮.৮ মাত্রার বিরাট কম্পনে কেঁপে উঠেছিল রাশিয়া। সেই ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল ছিল রাশিয়ার কামচাটকা পেনিনসুলা। ভূমিকম্পের তীব্রতা এতই বেশি ছিল যে, আমেরিকা, জাপান-সহ একাধিক দেশে কম্পন অনুভূত হয়। ঘটনার পর রাশিয়ার উপকূলবর্তী অঞ্চলে সুনামির বিরাট ঢেউ দেখা যায়, যার উচ্চতা ছিল প্রায় ১৩ ফুট। ঘটনার পর জারি হয়েছিল সুনামি-সতর্কতা।

এবার লাতিন আমেরিকা

আর্জেন্টিনার উশুয়াইয়া শহর থেকে ৭০০ কিলোমিটার (৪৩৫ মাইল) দক্ষিণ-পূর্বে ভূমিকম্পটির কেন্দ্রস্থল ছিল। পরে বলা হয়, ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল সমুদ্রতল থেকে ১০.৮ কিলোমিটার গভীরে। কম্পনের পর চিলির নৌবাহিনীর হাইড্রোগ্রাফিক এবং ওশানোগ্রাফিক সার্ভিস তাদের এক বুলেটিনে জানিয়েছে, এই ভূমিকম্পের জেরে অ্যান্টার্কটিক অঞ্চলে সুনামি-সতর্কতা জারি করা হয়েছে। যদিও পরে সে সম্ভাবনা খারিজ করে দেওয়া হয়। তবে বড় মাত্রার এই ভূমিকম্পের পরে স্বাভাবিকভাবেই উদ্বেগ বেড়েছে। আবার কেঁপে উঠবে কি মাটি? আশঙ্কায় সকলে!

About the Author

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

Tags:
Deadly EarthquakeTsunami AlertEarthquake of magnitude 7.57.5 magnitude Earthquake hits Drake Passagesouth america
