Deadly Earthquake: ৭.৬ মাত্রার মারাত্মক ভূমিকম্পে দুলে উঠল দেশ; মাটির ২৩৮ কিমি নীচে ভয়ংকর তোলপাড় তছনছ

Deadly Earthquake: ৭.৬ মাত্রার মারাত্মক ভূমিকম্পে দুলে উঠল দেশ; মাটির ২৩৮ কিমি নীচে ভয়ংকর তোলপাড় তছনছ
Very High Magnitude Earthquake Strikes Neiafu: টঙ্গায় হল ভয়ংকর শক্তিশালী ভূমিকম্প। নেয়াফুর কাছে অনুভূত হল কম্পন। রিখটার স্কেলে তীব্রতা ৭.৬! অবিশ্বাস্য!
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: টঙ্গায় (Neiafu Tonga) ভয়ংকর শক্তিশালী ভূমিকম্প (very high Magnitude Earthquake)। নেয়াফুর কাছে অনুভূত হল কম্পন। রিখটার স্কেলে তীব্রতা ৭.৬ (Magnitude of 7.6 earthquake struck)! অবিশ্বাস্য!
মার্কিন ভূতত্ত্ব সমীক্ষা (United States Geological Survey, USGS) এই তথ্য দিয়েছে। প্রসঙ্গত, কদিন আগেই কলকাতায় অনুভূত হল ভূমিকম্প (kolkata Earthquake)। ছড়াল তীব্র আতঙ্ক।
দ্বীপরাষ্ট্র টঙ্গায়
দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপরাষ্ট্র টঙ্গায় মঙ্গলবার এক শক্তিশালী ভূমিকম্প আঘাত হেনেছে। মার্কিন ভূতাত্ত্বিক জরিপ সংস্থা (USGS) জানিয়েছে, রিখটার স্কেলে এই ভূমিকম্পের তীব্রতা ছিল ৭.৬! ভূমিকম্পটির উৎপত্তিস্থল ছিল টঙ্গার নেয়াফু (Neiafu) শহর থেকে প্রায় ১৫৩ কিলোমিটার পশ্চিমে।
২৩৭.৫ কিমি গভীরে
ভূ-পৃষ্ঠ থেকে এর গভীরতা ছিল প্রায় ২৩৭.৫ কিমি। ভূপৃষ্ঠের অনেক গভীরে এই কম্পন তৈরি হওয়ায় প্রাথমিক অবস্থায় ক্ষয়ক্ষতির বড় কোনো আশঙ্কা দেখা দেয়নি। প্রশান্ত মহাসাগরীয় সুনামি সতর্কতা কেন্দ্র (PTWC) জানিয়েছে, ভূমিকম্পটি এরকম গভীরে হওয়ায় সুনামির কোনো সতর্কতা জারি হয়নি। গভীর স্তরে ঘটা এই ধরনের ভূমিকম্পে সাধারণত জলোচ্ছ্বাসের আশঙ্কা কমই থাকে।
কয়েকঘণ্টা আগেই ৬.২ মাত্রার ভূকম্প
উল্লেখ্য, এর মাত্র একদিন আগেই টঙ্গার হিহিফো (Hihifo) অঞ্চলে ৬.২ মাত্রার একটি ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছিল। পরপর এই কম্পনগুলি ওই অঞ্চলের ভূতাত্ত্বিক সক্রিয়তা নিয়ে উদ্বেগ বাড়িয়েছে। তবে মঙ্গলবারের এই কম্পনের পর এখনও পর্যন্ত কোনো হতাহত বা বড় ধরনের ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া যায়নি। স্থানীয় প্রশাসন পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছে এবং বাসিন্দাদের সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে।
কাঁপল সিকিম
প্রসঙ্গত, ৪.৬ মাত্রার ভূমিকম্পে কয়েকদিন আগেই কেঁপেছিল সিকিম! সিকিমের গ্যাংটক জেলার কাছে এই ৪.৬ মাত্রার ভূমিকম্প আঘাত হেনেছিল। ভারতের ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলজি প্রথম এই তথ্য জানায়। ভূপৃষ্ঠ থেকে ১০ কিমি গভীরে এর উৎস ছিল। প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী, উপকেন্দ্রের (Epicenter) নিকটবর্তী এলাকার মানুষজন বেশ ভালোভাবেই এই কম্পন টের পেয়েছিলেন। বড় ধরনের ক্ষয়ক্ষতি ঘটেনি। কম্পন অনুভূত হয়েছে সিকিমের অন্যান্য শহরেও-- নামচি (২৮ কিমি), গ্যাংটক (৩৬ কিমি), দার্জিলিং (৪১ কিমি), কালিম্পং (৪২ কিমি), কার্শিয়াং (৫৮ কিমি) এলাকায় মৃদু কম্পন অনুভূত হয়। খুবই মৃদু কম্পন অনুভূত হয় শিলিগুড়ি (৭৯ কিমি)-তেও! নকশালবাড়ি (৮০ কিমি) এলাকায়!
