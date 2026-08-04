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ইরান-আমেরিকা শান্তিচুক্তি হলে ভারতের বিশাল কী কী উপকার হবে, জানেন? কীভাবে বদলে যাবে বিশ্ববাণিজ্যের চেহারা?

Effects of Peace between Iran and US EXPLAINER: ইরান ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে একটি ঐতিহাসিক শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হলে তা কেবল মধ্যপ্রাচ্যের ভূ-রাজনীতিকেই বদলে দেবে না, বরং বিশ্ব অর্থনীতি ও জ্বালানি বাজারে একটি ইতিবাচক পরিবর্তন আনবে। কী কী ঘটবে?

Written BySoumitra Sen
Published: Aug 04, 2026, 08:18 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 08:27 PM IST
ইরান-আমেরিকা শান্তিচুক্তি হলে ভারতের বিশাল কী কী উপকার হবে, জানেন? কীভাবে বদলে যাবে বিশ্ববাণিজ্যের চেহারা?

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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