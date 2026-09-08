/১০০ হিন্দু সন্ন্যাসীর হুমকিতে খোদ আইফেল টাওয়ার থেকে সরিয়ে নিতে হল মহিলাকর্মীদের, বিশ্ব জুড়ে নিন্দার ঝড়

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সাময়িকভাবে বন্ধ প্যারিসের বিখ্যাত আইফেল টাওয়ার। জানা যায়, গত সোমবার আইফেল টাওয়ারের কর্মীরা ধর্মঘটের ডাক দেন। এর ফলে বিশ্বখ্যাত এই পর্যটন কেন্দ্রটি সারাদিন দর্শনার্থীদের জন্য সম্পূর্ণ বন্ধ ছিল। কীসের ধর্মঘট? গত সপ্তাহে একটি হিন্দু ধর্মীয় প্রতিনিধিদলের সফরের সময় মহিলা কর্মীদের সরে যেতে বলা হয়। এই প্রতিনিধিদলে প্রায় ১০০ জন সদস্য ছিলেন। তারা 'বিএ পি এস' নামের একটি সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত। প্যারিসের কাছে একটি নতুন মন্দির উদ্বোধনের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে তারা ফ্রান্সে গিয়েছিলেন। সেই সফরের সময় আইফেল টাওয়ারের মহিলা কর্মীদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণের প্রতিবাদেই এই ধর্মঘট ডাকা হয়।
আইফেল টাওয়ারের কর্মীদের পক্ষ থেকে একটি বিবৃতি প্রকাশ করে এই ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানানো হয়। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, এই সফরে মহিলা কর্মীদের কার্যত ‘অদৃশ্য’ হয়ে থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। কর্মীদের দাবি, আইফেল টাওয়ারের নিজস্ব মহিলা কর্মী এবং ঠিকাদার সংস্থার মহিলা কর্মীদের ক্ষেত্রেও এই একই নিয়ম চাপিয়ে দেওয়া হয়। এমন পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হবে তা তারা ভাবতেই পারেননি। কর্মীরা জানান, তারা এই ঘটনায় গভীরভাবে স্তম্ভিত।
কর্মীরা আরও জানান, কয়েকজন মহিলা কর্মীকে নিজেদের দায়িত্ব ছেড়ে অন্য জায়গায় সরে যেতে বলা হয়েছিল। কিছু কিছু জায়গায় মহিলা কর্মীদের সরিয়ে দিয়ে পুরুষ কর্মীদের দায়িত্ব দেওয়া হয়। শুধু তাই নয়, ওই প্রতিনিধিদলটি যতক্ষণ সেখানে ছিল, ততক্ষণ পর্যন্ত মহিলা কর্মীদের নির্দিষ্ট কিছু এলাকা দিয়ে যাতায়াত করতেও পুরোপুরি নিষেধ করা হয়েছিল।
আইফেল টাওয়ার পরিচালনা করে ‘এসইটিই’ (SETE) নামের একটি সংস্থা। সংস্থাটি স্বীকার করেছে যে, ওই প্রতিনিধিদলটি মহিলাদের সঙ্গে কর্মীদের যোগাযোগ সীমিত রাখার অনুরোধ জানিয়েছিল। তবে এসইটিই জানিয়েছে, এমন একটি শর্ত মেনে নেওয়া একেবারেই ঠিক হয়নি। এই শর্ত সংস্থার মূল্যবোধ এবং পুরুষ ও মহিলাদের সমানাধিকারের নীতির সম্পূর্ণ বিরোধী। সংস্থাটি জানিয়েছে, তারা এই ঘটনার সমস্ত পরিণতির দায় নেবে। এসইটিই-র প্রেসিডেন্ট আরিয়েল ওয়েল প্যারিসের একজন নির্বাচিত সমাজতান্ত্রিক নেতা। তিনি ফরাসি সংবাদসংস্থাকে জানান, এই ধরনের আচরণ কোনওভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। তিনি আরও বলেন, ফরাসি প্রজাতন্ত্রের মূল্যবোধ এবং পুরুষ ও মহিলাদের সমতার প্রতি আইফেল টাওয়ার কর্তৃপক্ষ সম্পূর্ণ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।
কী এই BAPS?
বিএপিএস (বোচাসানবাসী অক্ষর পুরুষোত্তম স্বামীনারায়ণ সংস্থা) একটি আধ্যাত্মিক ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন। তাদের নিজস্ব ওয়েবসাইট অনুযায়ী, সংগঠনটি বিশ্বাস, সেবা ও বিশ্ব শান্তির মতো মূল্যবোধের প্রচার করে এবং মানুষের ব্যক্তিগত বিকাশের মাধ্যমে সমাজের কল্যাণে কাজ করে। সংগঠনটি ভারতে একটি নিবন্ধিত দাতব্য ট্রাস্ট হিসেবে কাজ করে। এ ছাড়া রাষ্ট্রপুঞ্জের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের (ইকোসক) সঙ্গে যুক্ত একটি স্বীকৃত এনজিও হিসেবেও এর পরিচয় রয়েছে। এটি একটি সামাজিক ও আধ্যাত্মিক সংগঠন। তারা বিভিন্ন মানবিক সেবামূলক কাজ করে এবং বিশ্বের বহু দেশে মন্দির নির্মাণ করে থাকে। ফ্রান্সে তাদের প্রথম বড় মন্দিরটি গত রবিবার প্যারিসের কাছেই আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হয়েছে।
কর্মীদের প্রতিবাদের পর বিএপিএস-এর পক্ষ থেকে একটি আনুষ্ঠানিক বিবৃতি দেওয়া হয়েছে। সেখানে তারা জানিয়েছে, কর্মীদের তোলা অভিযোগকে তারা খুবই গুরুত্ব সহকারে দেখছে। তাদের বিবৃতিতে বলা হয়, প্রতিনিধিদলে প্রচুর মানুষ ছিলেন। তাই সাধারণ পর্যটকদের যাতে কোনও অসুবিধা না হয়, সেজন্য আইফেল টাওয়ার কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলেই সাধারণ সময় শুরুর মুখে এই সফরের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। তাদের জানা মতে, কারও প্রবেশাধিকার আটকানো হয়নি। তবে একই সঙ্গে বিএপিএস ক্ষমাও চেয়েছে। বিবৃতিতে তারা জানিয়েছে, এই ঘটনায় যদি কেউ আঘাত পেয়ে থাকেন বা কারও কোনও অসুবিধা হয়ে থাকে, তবে তার জন্য তারা আন্তরিকভাবে দুঃখিত ও ক্ষমাপ্রার্থী। তারা পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও মানবসেবার মতো সর্বজনীন মূল্যবোধে গভীরভাবে বিশ্বাসী।
এই ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই ফ্রান্সে তীব্র রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। প্যারিসের ডেপুটি মেয়র ইমানুয়েল গ্রেগোয়ার সমাজমাধ্যম ‘এক্স’-এ লিখেছেন, যত দ্রুত সম্ভব এই ঘটনার তদন্ত শুরু করা হবে। তিনি কর্মীদের ক্ষোভের বিষয়টি জানেন এবং তাদের এই ক্ষোভ সম্পূর্ণ যৌক্তিক বলেও মত দেন। তিনি জানান, কোন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল, তা খুব দ্রুত খতিয়ে দেখা দরকার।
ফ্রান্সের সমতা বিষয়ক মন্ত্রী অরোরে বার্গে সমাজমাধ্যম এক্স হ্যান্ডেলে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। তিনি লিখেছেন, ফ্রান্সে মহিলাদের নিজেদের গুটিয়ে রাখতে বা অদৃশ্য হয়ে থাকতে বলা যায় না। কোনও তত্ত্ব, ধারণা বা কোনও ধর্মই ফরাসি প্রজাতন্ত্রের আইনের ঊর্ধ্বে হতে পারে না। দেশের অন্যান্য শীর্ষ রাজনৈতিক নেতারাও এই ঘটনার তীব্র সমালোচনা করেছেন। কট্টর ডানপন্থী নেত্রী মারিন ল্য পেন বলেন, ফ্রান্সে মহিলাদের উপস্থিতিকে সীমাবদ্ধ করার চেষ্টা কখনই মেনে নেওয়া হবে না। অন্য দিকে মধ্যপন্থী নেতা গ্যাব্রিয়েল আতাল বলেন, ফ্রান্সের মাটিতে কোনও সংস্কৃতি, বিশ্বাস, ধর্ম কিংবা কোনও ব্যক্তি এসে ঠিক করে দিতে পারে না যে মহিলাদের অবস্থান কোথায় হওয়া উচিত।
আইফেল টাওয়ারের ওয়েবসাইটের তথ্য অনুযায়ী, প্রতি বছর বিশ্বজুড়ে প্রায় ৭০ লাখ পর্যটক এই ঐতিহাসিক সৌধটি দেখতে আসেন। গত সোমবার ধর্মঘটের কারণে এটি সারাদিন বন্ধ রাখা হয়েছিল। তবে কর্মী প্রতিনিধিদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, মঙ্গলবার থেকেই আইফেল টাওয়ার আবার স্বাভাবিক নিয়মে দর্শনার্থীদের জন্য খুলে দেওয়া হয়েছে।
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