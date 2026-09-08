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১০০ হিন্দু সন্ন্যাসীর হুমকিতে খোদ আইফেল টাওয়ার থেকে সরিয়ে নিতে হল মহিলাকর্মীদের, বিশ্ব জুড়ে নিন্দার ঝড়

Eiffel Tower Controversy: আইফেল টাওয়ার পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠান এসইটিই স্বীকার করেছে, প্রতিনিধিদলের অনুরোধে মহিলা কর্মীদের সঙ্গে যোগাযোগ সীমিত রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। তবে প্রতিষ্ঠানটি বলেছে, এ ধরনের শর্ত কোনওভাবেই গ্রহণ করা উচিত হয়নি। ঘটনার তদন্তও ঘোষণা করা হয়েছে।

Written BySoumita Khan
Published: Sep 08, 2026, 02:25 PM IST|Updated: Sep 08, 2026, 02:25 PM IST
১০০ হিন্দু সন্ন্যাসীর হুমকিতে খোদ আইফেল টাওয়ার থেকে সরিয়ে নিতে হল মহিলাকর্মীদের, বিশ্ব জুড়ে নিন্দার ঝড়

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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১০০ হিন্দু সন্ন্যাসীর হুমকিতে খোদ আইফেল টাওয়ার থেকে সরিয়ে নিতে হল মহিলাকর্মীদের
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