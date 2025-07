Elon Musk New party: বন্ধুত্ব অতীত! ট্রাম্পের সঙ্গে লড়তে এবার মাস্কের নতুন দল...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ডোনাল্ড ট্রাম্প(Donald Trump) এবং ইলন মাস্কের(Elon Musk) সম্পর্কের মধ্যে যে ফাটল, তা গোটা বিশ্বের জানা। আর তার জেরেই শোনা গিয়েছিল বিশ্বের অন্যতম ধনকুবের মাস্ক নিজের আলাদা রাজনৈতিক দল গঠন করতে পারেন। এবার সেই জল্পনাতেই শিলমোহর পড়ল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নতুন রাজনৈতিক দলের ঘোষণা করলেন ইলন মাস্ক। দলের নাম 'আমেরিকা পার্টি(America Party)।'

বিলিয়নিয়ার উদ্যোক্তা ও টেক জায়ান্ট এলন মাস্ক তাঁর নিজস্ব সোশ্যাল মিডিয়া মাধ্যম এক্স হ্যান্ডেলে তাঁর নতুন রাজনৈতিক দলের ঘোষণা করেছে। এই ঘোষণার পিছনে রয়েছে মাস্ক ও প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের মধ্যে প্রকাশ্য বিরোধ। এই বিরোধের জেরে মাস্ক প্রশাসন থেকে সরে দাঁড়ান। এবং 'ডিপার্টমেন্ট অফ গভর্নমেন্ট এফিসিয়েন্সি’ (DOGE) থেকেও পদত্যাগ করেন, যার অস্তিত্ব এখন আর নেই। DOGE-তে মাস্ক সরকারী খরচ কমানোর কাজ করছিলেন।

By a factor of 2 to 1, you want a new political party and you shall have it!

When it comes to bankrupting our country with waste & graft, we live in a one-party system, not a democracy.

Today, the America Party is formed to give you back your freedom. https://t.co/9K8AD04QQN

— Elon Musk (@elonmusk) July 5, 2025