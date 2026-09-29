/আমেরিকায় ভারতের Essar-এর মেগা বিনিয়োগ, তৈরি হবে ইতিহাসের সবচেয়ে বড় স্টিল প্ল্যান্ট

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আমেরিকার শিল্পক্ষেত্রে এবার বড় বিনিয়োগ করতে চলেছে ভারতের Essar Group। সংস্থার মার্কিন শাখা Mesabi Metallics Iowa-তে একটি বিশাল স্টিল প্ল্যান্ট তৈরি করবে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এই প্রকল্পকে আমেরিকার ইতিহাসের সবচেয়ে বড় স্টিল প্ল্যান্ট হিসেবে উল্লেখ করেছেন। হোয়াইট হাউসে এই প্রকল্পের ঘোষণা করেন ট্রাম্প। সেখানে Essar Group-এর সহ-প্রতিষ্ঠাতা রবি রুইয়া এবং Mesabi Metallics-এর চেয়ারম্যান রেওয়ন্ত রুইয়াও উপস্থিত ছিলেন। বিভিন্ন প্রতিবেদনে প্রকল্পটির মোট বিনিয়োগ প্রায় ১৫ থেকে ১৮ বিলিয়ন ডলার বলে উল্লেখ করা হয়েছে। সংস্থার নিজস্ব ঘোষণায় মোট বিনিয়োগ প্রায় ১৮ বিলিয়ন ডলার বলা হয়েছে।
বছরে ১ কোটি টন স্টিল উৎপাদন
প্রকল্পটি পুরোপুরি তৈরি হয়ে গেলে বছরে প্রায় ১০ মিলিয়ন টন বা ১ কোটি টন স্টিল উৎপাদনের ক্ষমতা থাকবে। প্রথম পর্যায়ে উৎপাদন ক্ষমতা প্রায় ৭.৫ মিলিয়ন টন হতে পারে, পরে তা বাড়িয়ে ১০ মিলিয়ন টনে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে। প্রকল্পটির নির্মাণ শেষ করে ২০৩০ সালের মধ্যে উৎপাদন শুরু করার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। ([NDTV][1])
Minnesota থেকে আসবে লৌহ আকরিক
এই প্রকল্পের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক হল, Iowa-র স্টিল প্ল্যান্টের জন্য প্রয়োজনীয় লৌহ আকরিক আসবে Essar-এর Minnesota-র খনি থেকে। সংস্থাটি সেখানে প্রায় ২.৫ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করে নতুন একটি iron ore mine তৈরি করেছে। মার্কিন প্রশাসনের দাবি, এটি প্রায় ৫০ বছরের মধ্যে আমেরিকায় তৈরি হওয়া প্রথম নতুন iron ore mine। অর্থাৎ, Minnesota-তে খনি থেকে লৌহ আকরিক সংগ্রহ থেকে শুরু করে Iowa-তে স্টিল উৎপাদন—পুরো প্রক্রিয়াটিকে আমেরিকার ভিতরেই রাখার পরিকল্পনা করা হয়েছে।
তৈরি হবে বহু কর্মসংস্থান
প্রকল্পটির মাধ্যমে বিপুল কর্মসংস্থানের সম্ভাবনাও তৈরি হবে। মার্কিন প্রশাসনের হিসাবে, নির্মাণপর্বে প্রায় ৬,০০০টি চাকরি তৈরি হতে পারে। স্থায়ীভাবে manufacturing ও mining ক্ষেত্রে প্রায় ২,০০০টি চাকরি তৈরি হওয়ার কথা বিভিন্ন প্রতিবেদনে বলা হয়েছে। হোয়াইট হাউসের হিসাবে Iowa-তেই প্রায় ১,৭৫০টি স্থায়ী চাকরি তৈরি হবে।
আমেরিকার শিল্পনীতির সঙ্গে যোগ
ট্রাম্প এই প্রকল্পকে আমেরিকার manufacturing ও steel industry-কে আরও শক্তিশালী করার পদক্ষেপ হিসেবে তুলে ধরেছেন। তাঁর প্রশাসন দেশীয় উৎপাদন বাড়ানোর জন্য স্টিল আমদানির উপর উচ্চ শুল্ক আরোপের নীতিও নিয়েছে। ট্রাম্পের বক্তব্য অনুযায়ী, এই ধরনের বিনিয়োগের ফলে আমেরিকার মাটিতে উৎপাদন বাড়বে। তবে প্রকল্পটি এখনই উৎপাদন শুরু করছে না। নির্মাণ শেষ করে ২০৩০ সালের মধ্যে উৎপাদনে যাওয়ার লক্ষ্য রয়েছে। ফলে এর প্রকৃত উৎপাদন ক্ষমতা ও অর্থনৈতিক প্রভাব কতটা হবে, তা প্রকল্প বাস্তবায়নের পরই স্পষ্ট হবে।
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