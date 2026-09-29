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আমেরিকায় ভারতের Essar-এর মেগা বিনিয়োগ, তৈরি হবে ইতিহাসের সবচেয়ে বড় স্টিল প্ল্যান্ট

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রকল্পটিকে আমেরিকার ইতিহাসের সবচেয়ে বড় স্টিল প্ল্যান্ট হিসেবে উল্লেখ করেছেন। প্রায় ১৮ বিলিয়ন ডলারের বিনিয়োগে তৈরি এই প্রকল্পে পুরোপুরি চালু হলে বছরে প্রায় ১ কোটি টন স্টিল উৎপাদনের লক্ষ্য রয়েছে। 

Written ByDebasmita Das
Published: Sep 29, 2026, 10:00 AM IST|Updated: Sep 29, 2026, 10:00 AM IST
আমেরিকায় ভারতের Essar-এর মেগা বিনিয়োগ, তৈরি হবে ইতিহাসের সবচেয়ে বড় স্টিল প্ল্যান্ট
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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