Indian's Couple tragic death in Italy trip: ইতালিতে ভয়ংকর পথ দুর্ঘটনায় নিহত সস্ত্রীক জাভেদ আখতার! তিন সন্তান মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে...

Indian's Couple tragic death in Italy trip: ইতালিতে ভয়ংকর পথ দুর্ঘটনায় নিহত সস্ত্রীক জাভেদ আখতার! তিন সন্তান মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে...
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ইতালিতে পথ দুর্ঘটনায় ভারতীয় দম্পতি নিহত
ইউরোপে ছুটি কাটাতে যাওয়া পর এক ভারতীয় দম্পতির চরম পরিণতি। ইতালিতে একটি সড়ক দুর্ঘটনায় হোটেল ব্যবসায়ী জাভেদ আখতার ও তাঁর স্ত্রী নাদিরা গুলশান প্রাণ হারান। ইতালিতে ভারতীয় দূতাবাস এই মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করেছে এবং জানিয়েছে যে তারা দেশে পরিবারের সদস্য ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছে।
কে ছিলেন জাভেদ আখতার?
৫৫ বছর বয়সী জাভেদ আখতার মহারাষ্ট্রের নাগপুরের একজন বিখ্যাত হোটেল ব্যবসায়ী এবং উদ্যোক্তা। তিনি এবং তাঁর স্ত্রী (গুলশান, ৪৭) তাঁদের তিন সন্তান – মেয়ে আরজু আখতার (২১), শিফা আখতার এবং ছেলে জাজেল আখতারের সঙ্গে ভ্রমণ করছিলেন। গ্রোসেতোর কাছে অরেলিয়া হাইওয়েতে পরিবারটি দুর্ঘটনা ঘটে।
নাগপুরের সীতাবুলদি ফ্লাইওভারের কাছে আখতার পরিবারের গুলশান প্লাজা নামের একটি হোটেল রয়েছে।
তাঁরা ২২ সেপ্টেম্বর ফ্রান্স থেকে তাঁদের ছুটি শুরু করেন এবং তারপর ইতালিতে পৌঁছান। একটি নয়-সিটের মিনিবাসে চড়ে তাঁরা যখন একটি দর্শনীয় স্থানে যাচ্ছিলেন, তখনই এই দুর্ঘটনা ঘটে।
সাহায্য কি দেরিতে এসেছিল?
নাগপুরের এই দম্পতি ছিলেন দুর্ঘটনায় নিহত তিনজনের মধ্যে দুজন। স্থানীয় প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, এই দুর্ঘটনায় একটি ভ্যান এবং দেশীয় বংশোদ্ভূত পর্যটকদের একটি মিনিবাস ছিল। মনে করা হচ্ছে, একটি ট্রাক খারাপ হয়ে যাওয়া ভ্যানটিকে ধাক্কা মারার পর সংঘর্ষটি ঘটে। মিনিবাসের চালক এবং এই দম্পতি ঘটনাস্থলেই মারা যান।
তাঁদের মেয়ে আরজু দুর্ঘটনায় মাথায় গুরুতর আঘাত পেয়েছেন। তিনি সিয়েনার লি স্কট হাসপাতালে ভর্তি এবং সংকটাপন্ন অবস্থায় আছেন, অন্যদিকে শিফা ও জাজেল ফ্লোরেন্স এবং গ্রোসেতোর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।
দুর্ঘটনার পরে জ্ঞান ফিরে পেয়ে জাজেল স্থানীয় হেল্পলাইন নম্বরে ডায়াল করে সাহায্য চেয়েছিলেন। স্থানীয় সংবাদ পোর্টাল জানিয়েছে যে আহতদের জন্য সাহায্য অনেক দেরিতে এসেছিল। দুটি ফায়ার ডিপার্টমেন্ট দল অবশেষে দুমড়ে-মুচড়ে যাওয়া গাড়ি থেকে আহতদের উদ্ধার করে। আঘাতের গুরুতর মাত্রা বিবেচনা করে, আহতদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার জন্য উদ্ধারকারী হেলিকপ্টার ব্যবহার করা হয়েছিল।
ভারতীয় দূতাবাসের বিবৃতি
ইতালিতে অবস্থিত ভারতীয় দূতাবাস নাগপুরের এই দম্পতির মৃত্যুতে সমবেদনা জানিয়েছে এবং বলেছে যে তারা তাঁদের পরিবারকে যথাসম্ভব সহায়তা করছে।
ইতালির দূতাবাস ‘X’-এ (পূর্বে টুইটার) পোস্ট করেছে: 'গ্রোসেতোর কাছে একটি দুর্ঘটনায় নাগপুরের দুই ভারতীয় নাগরিকের মর্মান্তিক মৃত্যুতে দূতাবাস আন্তরিক ও গভীর সমবেদনা জানাচ্ছে। চিকিৎসাধীন আহত পরিবারের সদস্যদের দ্রুত আরোগ্যের জন্য আমরা প্রার্থনা করি। দূতাবাস পরিবারের সদস্য এবং স্থানীয় ইতালীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছে। আমরা পরিবারটিকে সব ধরনের সহায়তা দিচ্ছি।'
