English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Europe's 2024 Heatwave Death: প্রাণঘাতী গ্রীষ্ম পেরিয়ে এসে দেশ এখন প্রায় ২ লাখ মানুষের মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়ে আতঙ্কে কাঁপছে! আর কত?

Europe’s Hottest Summer on Record: ২০২৪ সালে ইউরোপে এক ব্যতিক্রমী প্রাণঘাতী গ্রীষ্ম গিয়েছে। তার আগেও গিয়েছে। সব মিলিয়ে গত তিন ভয়ংকর গ্রীষ্মে গরমের চোটে এখানে মোট মৃত্যুসংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১ লাখ ৮১ হাজারেরও বেশি!‌ উফ!

সৌমিত্র সেন | Updated By: Sep 24, 2025, 02:10 PM IST
Europe's 2024 Heatwave Death: প্রাণঘাতী গ্রীষ্ম পেরিয়ে এসে দেশ এখন প্রায় ২ লাখ মানুষের মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়ে আতঙ্কে কাঁপছে! আর কত?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ইউরোপে গত বছরের গ্রীষ্মকালে (Europe’s Hottest Summer) প্রচণ্ড গরমে ৬২ হাজারের বেশি মানুষ মারা গিয়েছেন (More than 62000 people died in Europes heatwave)। সোমবারই এ সংক্রান্ত একটি গবেষণা-প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনের ভয়াবহ প্রভাবের সূত্রে ইউরোপ মহাদেশের জন্য এটিকে ভয়ংকর এক সতর্কবার্তা হিসেবেই দেখছে সংশ্লিষ্ট মহল।

Add Zee News as a Preferred Source

আরও পড়ুন: Shukra Mangal Malavya Ruchak Rajyog: ১০০ বছর পরে মঙ্গল-শুক্রের দুই বিরল রাজযোগে এই রাশির জাতকদের হাতে রাশি রাশি টাকা...

জরুরি সতর্কবার্তা

ওই গবেষণায় বলা হয়েছে, বিশ্ব উষ্ণায়ন গড়ের তুলনায় দ্বিগুণ গতিতে উষ্ণ হচ্ছে ইউরোপ। এরকম চলতে থাকলে জরুরি সতর্কবার্তা ব্যবস্থা চালু করতে হবে। অন্তত সেটুকু হলেও ঝুঁকিপূর্ণ মানুষজন, বিশেষ করে প্রবীণদের প্রাণঘাতী তাপপ্রবাহের আগেই সতর্ক করা সম্ভব হবে। 

৬২ হাজার ৭৭৫ মৃত্যু

গবেষণা-নিবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছে নেচার মেডিসিন পত্রিকায়। নিবন্ধটিতে বলা হয়েছে, ২০২৪ সালে ইউরোপ এক ব্যতিক্রমী প্রাণঘাতী গ্রীষ্ম পার করেছে। এবং গত তিন গ্রীষ্মও ছিল মর্মান্তিক! ওই তিন বছরের গরমে মোট মৃত্যুসংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১ লাখ ৮১ হাজারেরও বেশি। গবেষকেরা ইউরোপের ৩২টি দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মৃত্যুর পরিসংখ্যান বিশ্লেষণ করে এই সংখ্যা নির্ধারণ করেছেন। 

গত তিন গ্রীষ্মে

এসব অঞ্চলে মোট ৫৩ কোটি ৯০ লাখ মানুষের বসবাস। এ সময় গত বছরের গ্রীষ্মে মৃত্যুসংখ্যা অনুমান করা হয়েছে ৬২ হাজার ৭৭৫। গবেষণার পরিসংখ্যান বলছে, ২০২৩ সালের গ্রীষ্মে ৫০ হাজার ৭৯৮ জন গরমে মারা যান। সে তুলনায় গত বছর ২৫ শতাংশ বেশি মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। তবে এটি ২০২২ সালের ৬৭ হাজার ৮৭৩ জনের মৃত্যুর তুলনায় কম।

আরও পড়ুন: Kolkata Under Sea by 2030: কিছুদিনের মধ্যেই জলের নীচে ধর্মতলা, ভিক্টোরিয়া, ডালহৌসি, শিয়ালদহ? ৮২ কিমি স্থল সোজা চলে যাবে সমুদ্রের নীচে...

গ্রিস, ইতালি, সার্বিয়া
 
গবেষণা অনুযায়ী, গত গ্রীষ্মে গরমের প্রকোপে সবচেয়ে বেশি মানুষ মারা গিয়েছেন ইতালিতে-- আনুমানিক ১৯ হাজার! এর পরে রয়েছে স্পেন ও জার্মানি, যেখানে প্রতিটিতে মৃত্যুসংখ্যা ৬ হাজারের বেশি! দেশের জনসংখ্যা বিবেচনা করলে সর্বোচ্চ হারে মৃত্যু হয়েছে অবশ্য গ্রিসে! সেখানে প্রতি ১০ লাখে ৫৭৪ জন। এর পর রয়েছে বুলগেরিয়া ও সার্বিয়া।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

...Read More

Tags:
Europe's HeatwaveEurope's 2024 HeatwaveEurope's 2024 Heatwave Death2024 HeatwaveEurope's Heatwave DeathMore than 62000 people died in Europes heatwaveEurope’s hottest summer on record
পরবর্তী
খবর

Super Typhoon Ragasa: WATCH | নেমে এল দানব মেঘ! কাদাজলের রাক্ষুসে স্রোতের ভয়ংকর ধ্বংসলীলা... ভাসিয়ে নিল মানুষ-গাড়ি-সেতু সব...
.

পরবর্তী খবর

Kolkata Cloudburst: জলবন্দি 'লাইফলেস' শহরকে সচল করতে কী ব্যবস্থা পুরসভার... উত্তর...