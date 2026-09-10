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শুধু মূত্রত্যাগ করেই মানুষ ধ্বংস করছে পৃথিবীর সর্বোচ্চ শৃঙ্গ! প্রস্রাবই গলিয়ে দিচ্ছে হাজার হাজার টন বরফ-তুষার

Mount Everest's Glacier Melting: সম্প্রতি এক গবেষণায় হিমালয়ে হিমবাহ গলে যাওয়ার একাধিক এমন কারণ উঠে এসেছে, যা বেশ বিস্ময়কর। জলবায়ু বিশেষজ্ঞ ও পরিবেশবিজ্ঞানীরা বহুদিন ধরেই বিশ্ব উষ্ণায়ন নিয়ে কথা বলে আসছেন। তাঁরা সতর্ক করছেন, পৃথিবীর তাপমাত্রা যে গতিতে বাড়ছে, তাতে সারা বিশ্বেই হিমবাহ গলতে শুরু করেছে।

Written BySoumitra Sen
Published: Sep 10, 2026, 06:36 PM IST|Updated: Sep 10, 2026, 06:36 PM IST
শুধু মূত্রত্যাগ করেই মানুষ ধ্বংস করছে পৃথিবীর সর্বোচ্চ শৃঙ্গ! প্রস্রাবই গলিয়ে দিচ্ছে হাজার হাজার টন বরফ-তুষার

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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