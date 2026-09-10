/শুধু মূত্রত্যাগ করেই মানুষ ধ্বংস করছে পৃথিবীর সর্বোচ্চ শৃঙ্গ! প্রস্রাবই গলিয়ে দিচ্ছে হাজার হাজার টন বরফ-তুষার

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সম্প্রতি এক গবেষণায় হিমালয় অঞ্চলে হিমবাহ গলে যাওয়ার একাধিক এমন কারণ উঠে এসেছে, যা বেশ বিস্ময়কর। জলবায়ু বিশেষজ্ঞ ও পরিবেশবিজ্ঞানীরা বহুদিন ধরেই বিশ্ব উষ্ণায়ন নিয়ে কথা বলে আসছেন। তাঁরা সতর্ক করছেন, পৃথিবীর তাপমাত্রা যে গতিতে বাড়ছে, তাতে সারা বিশ্বেই হিমবাহ গলতে শুরু করেছে। এবং আগামীদিনে আরও গলবে। তবে উষ্ণায়ন ও দূষণ ছাড়াও এবার যে কারণ সামনে আসছে তা বিস্ময়কর। নতুন গবেষণা অনুযায়ী, এভারেস্ট বেস ক্যাম্পে জ্বালানি পোড়ানোর ফলে উৎপন্ন তাপের পাশাপাশি রয়েছে হিমবাহের উপর সরাসরি মূত্রত্যাগের মতো অতি স্বাভাবিক প্রাকৃতিক কর্মও। এর ফলে নাকি প্রতি বছর অন্তত পক্ষে ২৫০০ টন বরফ ও তুষার গলে যেতে পারে বলে আশঙ্কা করা হয়েছে!
গলছে ২৫০০ টন বরফ-তুষার
সম্প্রতি এক গবেষণায় হিমালয় অঞ্চলে হিমবাহ গলে যাওয়ার একাধিক এমন কারণ উঠে এসেছে, যা বেশ বিস্ময়কর। জলবায়ু বিশেষজ্ঞ ও পরিবেশবিজ্ঞানীরা বহুদিন ধরেই বিশ্ব উষ্ণায়ন নিয়ে কথা বলে আসছেন। তাঁরা সতর্ক করছেন, পৃথিবীর তাপমাত্রা যে গতিতে বাড়ছে, তাতে সারা বিশ্বেই হিমবাহ গলতে শুরু করেছে। তবে উষ্ণায়ন ও দূষণ ছাড়াও এবার যে কারণ সামনে আসছে তা বিস্ময়কর। নতুন গবেষণা অনুযায়ী, এভারেস্ট বেস ক্যাম্পে জ্বালানি পোড়ানোর ফলে উৎপন্ন তাপের পাশাপাশি রয়েছে হিমবাহের উপর সরাসরি মূত্রত্যাগের মতো কর্ম। এর ফলে প্রতি বছর অন্তত পক্ষে ২৫০০ টন বরফ ও তুষার গলে যেতে পারে বলে আশঙ্কা করা হয়েছে!
এভারেস্টের খুম্বু হিমবাহ
একটি আন্তর্জাতিক গবেষক দল এভারেস্টের খুম্বু হিমবাহ নিয়ে গবেষণা করেছেন। গবেষকেরা তাঁদের প্রতিবেদনটি রিজিওনাল এনভায়রনমেন্টাল চেঞ্জ সাময়িকীতে প্রকাশ করেছেন। বসন্তে পর্বতারোহণের মরসুমে এভারেস্টের নেপাল অংশের বেসক্যাম্পে হাজারো পর্বতারোহী, গাইড ও সহায়ক কর্মী এ বেস ক্যাম্পে জড়ো হন। তখন ক্যাম্পটি জমজমাট এক পর্যটনকেন্দ্রে পরিণত হয়ে পড়ে। সেখানে থাকে এসপ্রেসো কফির ক্যাফে, বড় পর্দার টিভি, হাইস্পিড ইন্টারনেট, গরম জলের ধারা, এমনকি তাঁবুর মেঝে গরম রাখার ব্যবস্থাও থাকে। গবেষণায় দেখা গিয়েছে, ২০২৩ সালের বসন্তে ৫০ দিন ধরে এই বেস ক্যাম্পের প্রায় ১৬০০টি তাঁবুতে রান্না, তাঁবু গরম রাখা ও বিদ্যুৎ সরবরাহের কাজে ৮২৪টি তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাসের (এলপিজি) সিলিন্ডার, ১৮ হাজার ৯৩৫ লিটার কেরোসিন ও ৫১৩০ লিটার পেট্রল খরচ হয়েছে। মানুষের মূত্র থেকে উৎপন্ন তাপও এই হিসাবের সঙ্গে যোগ করলে মোট উৎপাদিত শক্তির পরিমাণ দাঁড়ায় ৮ লাখ ৪৯ হাজার ১৭৪ মেগাজুল। এ পরিমাণ শক্তি আনুমানিক ২৪৯২ টন বরফ ও তুষার গলিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে! এই পরিমাণ জল একটি অলিম্পিকের মাপের সুইমিংপুল ভরে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট অথবা এতে প্রায় ৮৩টি ট্যাংকার ট্রাক কিংবা প্রায় ১৬৭০০টি সাধারণ বাথটাব ভরা যাবে।
মূত্রের তাপে গলছে হিমবাহ
অতিরিক্ত উচ্চতায় শরীরে জলশূন্যতা এড়াতে পর্বতারোহী ও গাইডরা প্রচুর পরিমাণে জল পান করেন। ফলে দিনে সব মিলিয়ে প্রায় ৬০০০ লিটার মূত্র উৎপন্ন হয়। গবেষণায় দেখা গেছে, এ মূত্রও নিজেই একটি উল্লেখযোগ্য তাপের উৎস। কঠিন বর্জ্য সংগ্রহ করে তা নীচে নামিয়ে আনা হলেও বিপুল পরিমাণ মূত্র সরাসরি হিমবাহের উপরই ফেলে দেওয়া হয়। গবেষকেরা হিসাব করে দেখেছেন, শুধু এই মূত্রের তাপেই এক মরসুমে প্রায় ১৫৪ টন বরফ গলে যেতে পারে।
জড়ো হওয়া ঠিক নয়
গবেষকেরা তাঁদের গবেষণা প্রতিবেদনে স্পষ্ট বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনই এভারেস্টের হিমবাহ গলার প্রধান কারণ। তবে তাঁরা বিশেষভাবে এ–ও উল্লেখ করেছেন, দ্রুত গলে যাওয়া একটি হিমবাহের উপর বছরের পর বছর হাজার হাজার মানুষকে জড়ো হওয়ার মতো ব্যাপারটাও দীর্ঘ মেয়াদে চালিয়ে যাওয়া ঠিক নয়।
সম্প্রতি নেপালে
সম্প্রতি একটি হিমবাহের একাংশের ধস থেকে নেপালে সৃষ্ট প্রলয়ংকরী পাহাড়ি ঢল ও কাদাজলের আকস্মিক বন্যায় বহু মানুষ মারা গিয়েছেন। ২৬ আগস্ট নেপাল ও চিনের সীমান্ত অঞ্চল তিব্বতের সীমান্তে ওই পাহাড়ি ঢল ও কাদাপাথরজলবরফের বন্যায় ১০০০-এর বেশি মানুষ নিহত হয়েছেন। এখনও নিখোঁজ পাঁচ হাজারের বেশি মানুষ।
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