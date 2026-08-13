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'ভারতের মন্দিরে কোনও ঘণ্টা বাজবে না', লস্কর সন্ত্রাসবাদীদের মঞ্চ থেকে ভয়াবহ ধ্বংসের হুমকি পাক প্রাক্তন মন্ত্রীর

লস্কর-ই-তইবার শীর্ষস্থানীয় নেতৃত্বের সঙ্গে একমঞ্চে দেখা গেল পাকিস্তানের প্রাক্তন মন্ত্রী শেখ রশিদ আহমেদকে। সেখানে উপস্থিত ছিল লস্করের শীর্ষস্থানীয় কমান্ডার খালিদ মাসুদ সান্ধু। সে আবার ‘পাকিস্তান মারকাজি মুসলিম লিগ’-এর সভাপতিও। 

Written ByDebasmita Das
Published: Aug 13, 2026, 01:31 PM IST|Updated: Aug 13, 2026, 01:31 PM IST
'ভারতের মন্দিরে কোনও ঘণ্টা বাজবে না', লস্কর সন্ত্রাসবাদীদের মঞ্চ থেকে ভয়াবহ ধ্বংসের হুমকি পাক প্রাক্তন মন্ত্রীর
Image Credit: প্রতীকী ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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