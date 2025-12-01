Explosions in Pakistan: ২৪ ঘণ্টায় পর পর ৭ বিস্ফোরণ! ভয়ংকর বিদ্রোহের আগুনে দাউ দাউ করে জ্বলছে...

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Seven Explosions in Pakistan's Balochistan: গত ২৪ ঘণ্টায় সাতটি বিস্ফোরণ বালুচিস্তানে। কোয়েটা ও ডেরা মুরাদ জামালির এই ঘটনায় হতাহতের কোনও খবর মেলেনি। তবে একটি নির্মাণ সংস্থার দু’জন নিরাপত্তারক্ষী আহত হয়েছেন।

সৌমিত্র সেন | Updated By: Dec 1, 2025, 12:57 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সন্ত্রাসী হামলার শেষ নেই! গত ২৪ ঘণ্টায় সাতটি বিস্ফোরণ বালুচিস্তানে (Balochistan)। কোয়েটা ও ডেরা মুরাদ জামালির (Quetta and Dera Murad Jamali) ঘটনায় হতাহতের কোনও খবর মেলেনি। তবে একটি নির্মাণ সংস্থার দু’জন নিরাপত্তারক্ষী আহত হয়েছেন। কোনও সংগঠন এখন পর্যন্ত হামলার দায় স্বীকার করেনি। পরপর বিস্ফোরণের এই খবরে আতঙ্ক ছড়িয়েছে পাকিস্তানে।

প্রথম বিস্ফোরণ কোয়েটায়
 
সরকারি সূত্রে খবর, শনিবার প্রথম বিস্ফোরণটি হয় কোয়েটায়। একটি পুলিস চেক পয়েন্ট লক্ষ্য করে গ্রেনেড ছোড়ে সন্ত্রাসীরা। কিছুক্ষণ পরেই সন্ত্রাসদমন শাখার গাড়ির কাছে আইইডি বিস্ফোরণ ঘটানো হয়। 

পুলিসের গাড়িতেও হামলা

বিকেল থেকেই পরপর তিনটে বিস্ফোরণে কেঁপে ওঠে বালুচিস্তানের রাজধানী। এসএসপি আসিফ খান বলেন, কোয়েটা স্টেশনের কাছে রেললাইনে বিস্ফোরণ হয়। যার ফলে ওই অঞ্চলে বেশ কিছুক্ষণ ট্রেন চলাচল বন্ধ ছিল। পরে ডেরা মুরাদ জামালিতে পুলিসের গাড়িতেও হামলা চালায় সন্ত্রাসীরা। রবিবারও অব্যাহত ছিল তাণ্ডব।

প্রসঙ্গ বালুচিস্তান

প্রসঙ্গত, বালুচিস্তানে পাক প্রশাসনিক ভবন ও প্রতিষ্ঠান লক্ষ্য করে হামলা চালিয়ে আসছে জঙ্গি ও বিদ্রোহীরা। সম্প্রতি রাজধানী কোয়েটা ছাড়া পুরো প্রদেশে ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ করে দেয় শাহবাজ শরিফ সরকার। একই সঙ্গে জাতীয় হাইওয়ে এন-৭০’এর লোরালাই অঞ্চলে যান চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয়। পরে অবশ্য নিজেদের সিদ্ধান্ত থেকে সরে দাঁড়ায় পাক সরকার।

About the Author

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

...Read More

explosions in PakistanSeven explosions in PakistansBalochistanpatrolling police vehicleDera Murad Jamalihand grenades
