F-16 Jet crashed: ধ্বংস ভয়ংকর F-16! আছড়ে পড়তেই আগুনের গোলা! নিহত পাইলটও... দেখুন ভয়ংকর ভিডিয়ো...

F-16 Jet crashed: ধ্বংস ভয়ংকর F-16! আছড়ে পড়তেই আগুনের গোলা! নিহত পাইলটও... দেখুন ভয়ংকর ভিডিয়ো...
F-16 Jet crash video: মাটিতে আছড়ে পড়তেই, বিস্ফোরণ। দাউ দাউ করে জ্বলতে জ্বলতেই রানওয়েতে কয়েক মিটার পিছলে এগিয়ে যায় যুদ্ধবিমানটি।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভেঙে পড়ল F-16। নিহত যুদ্ধবিমানের পাইলটও। এয়ারশোয়ের রিহার্সালের সময় ভেঙে পড়ে F-16 যুদ্ধবিমানটি। ঘটনাটি ঘটেছে পোল্যান্ডে। পোল্যান্ডের উপ-প্রধানমন্ত্রী ও্লাদিস্লাভ কোসিনিয়াক-কামিসজ F-16 যুদ্ধবিমানে দুর্ঘটনার খবর নিশ্চিত করেছেন। তবে কী কারণে দুর্ঘটনাটি ঘটল, তা এখনও জানা যায়নি।
বৃহস্পতিবার মধ্য পোল্যান্ডের রাডোমে একটি বিমান প্রদর্শনীর মহড়া চলছিল। সেইসময় পোলিশ বিমান বাহিনীর একটি F-16 যুদ্ধবিমান ভেঙে পড়ে। এতে একজন পোলিশ বায়ুসেনার এক পাইলট নিহত হন। দুর্ঘটনার একটি ভিডিয়ো ভাইরাল হয়েছে। যেখানে যুদ্ধবিমানটিকে ব্যারেল-রোল অ্যারোবেটিক কৌশলে মাটিতে পড়ে যেতে দেখা যায়। মাটিতে আছড়ে পড়তেই, বিস্ফোরণ ঘটে। আগুনের গোলায় পরিণত হয় যুদ্ধবিমানটি। সেভাবে দাউ দাউ করে জ্বলতে জ্বলতেই রানওয়েতে কয়েক মিটার পিছলে এগিয়ে যায় সেটি।
দেখুন সেই ভয়ংকর ভিডিয়ো-
BREAKING: F-16 fighter jet crashes during training for the Radom Air Show in Poland. Pilot killed
Aircraft crashed into the runway around 1730 GMT and damaged it. The Radom Airshow planned for the weekend has been cancelled.
Government spokesman Adam Szlapka confirmed the… pic.twitter.com/E3wFl6MKIP
— OSINT Updates (@OsintUpdates) August 28, 2025
যদিও এই ঘটনায় কোনও সাধারণ নাগরিকের কোনও ক্ষতি হয়নি। এই সপ্তাহান্তেই অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল AirSHOW Radom 2025। এই ঘটনার জেরে তা বাতিল করা হয়েছে।
আরও পড়ুন, Parasailing Shocker: WATCH | পায়ে হাত বোলাচ্ছে...ক্রমাগত আমার পিছনে চাপ... আকাশেই মহিলার সঙ্গে চরম নোং*রামো ২০-র ছোকরার!
আরও পড়ুন, CT scan death: কিডনিতে পাথরে সিটি স্ক্যানের পরই মারাত্মক অ্যালার্জি! শক! ২৪ ঘণ্টার মধ্যে মর্মান্তিক মৃ*ত্যু ২২-এর তরুণীর...
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)