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F-35 EXPLAINED: F-35 নিয়ে বিশ্বজুড়ে কূটনৈতিক লড়াই! আমেরিকার অফারের পরেও ভারত কেন কিনছে না? আচমকাই পেতে মরিয়া তুর্কিয়ে-সৌদি!

ভারত কেন অন্যতম আধুনিক স্টেলথ যুদ্ধবিমান F-35 কিনছে না? তুরস্ক ও সৌদি আরবের সম্ভাব্য F-35 চুক্তি, ন্যাটো, আত্মনির্ভর ভারত ও বিশ্ব রাজনীতির বিশ্লেষণ পড়ুন। জলের মতো বুঝে নিন এই যুদ্ধবিমান নিয়ে বিশ্বজুড়ে নতুন সমীকরণ

Written BySubhapam Saha
Published: Aug 04, 2026, 09:06 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 09:09 PM IST
F-35 EXPLAINED: F-35 নিয়ে বিশ্বজুড়ে কূটনৈতিক লড়াই! আমেরিকার অফারের পরেও ভারত কেন কিনছে না? আচমকাই পেতে মরিয়া তুর্কিয়ে-সৌদি!
Image Credit: F-35

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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