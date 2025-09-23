English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Republican Leader's controversial Remark On Hanuman Statue: 'হনুমান কোনও দেবতাই নয়!' ট্রাম্পের রিপাবলিকান পার্টির নেতার রণহুংকার, 'ভেঙে ফেলো মূর্তি...'

 ভগবান হনুমানকে (Lord Hanuman) নিয়ে হিন্দুবিদ্বেষী মন্তব্য করে বিতর্কে জড়ালেন ডোনাল্ড ট্রাম্পের রিপাবলিকান পার্টির এক নেতা (Republican Party Leader)। ওই নেতার দাবি, খ্রিস্টান দেশে হিন্দু দেবতার মূর্তি স্থাপনের অনুমতি দেওয়া উচিত নয়। এমনকি তিনি ভগবান হনুমানকে ভুয়ো হিন্দু দেবতা বলেও কটাক্ষ করেছেন।

নবনীতা সরকার | Updated By: Sep 23, 2025, 09:32 PM IST
Republican Leader's controversial Remark On Hanuman Statue: 'হনুমান কোনও দেবতাই নয়!' ট্রাম্পের রিপাবলিকান পার্টির নেতার রণহুংকার, 'ভেঙে ফেলো মূর্তি...'

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভগবান হনুমানকে (Lord Hanuman) নিয়ে হিন্দুবিদ্বেষী মন্তব্য করে বিতর্কে জড়ালেন ডোনাল্ড ট্রাম্পের রিপাবলিকান পার্টির এক নেতা (Republican Party Leader)। ওই নেতার দাবি, খ্রিস্টান দেশে হিন্দু দেবতার মূর্তি স্থাপনের অনুমতি দেওয়া উচিত নয়। এমনকি তিনি ভগবান হনুমানকে ভুয়ো হিন্দু দেবতা বলেও কটাক্ষ করেছেন।

রিপাবলিকান নেতা আলেকজান্ডার ডানকান (Alexander Duncan) টেক্সাসের (Texas) একটি হনুমান মূর্তির ভিডিও এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করেছেন। সেই সঙ্গে লিখেছেন, ‘কেন আমরা টেক্সাসে একটি ভুয়ো হিন্দু দেবতার একটি ভুয়ো মূর্তি স্থাপনের অনুমতি দিচ্ছি? আমরা তো খ্রিস্টান রাষ্ট্র।’ যদিও সাংবিধানিকভাবে আমরিকা খ্রিস্টান রাষ্ট্র না হলেও সে দেশের বেশিরভাগ নাগরিকই খ্রিস্টধর্ম পালন করে থাকেন।

Add Zee News as a Preferred Source

আর রিপাবলিকান নেতা এই পোস্ট করতেই শুরু হয়েছে সমালোচনার ঝড়। আমেরিকার হিন্দু সংগঠন ডানকানের এই মন্তব্যকে ‘হিন্দুবিদ্বেষী’ এবং ‘উসকানিমূলক’ বলে অভিহিত করেছে। টেক্সাসের রিপাবলিকান পার্টিকে সম্বোধন করে একটি পোস্টে ওই সংগঠন লিখেছে, ‘আপনাদের দলের সিনেট প্রার্থীকে কি আপনারা শাস্তি দেবেন? কারণ দলের বিদ্বেষবিরোধী নীতিকে প্রকাশ্যেই লঙ্ঘন করেছেন তিনি। হিন্দু বিদ্বেষ ছড়াচ্ছেন তিনি। তাছাড়া মার্কিন সংবিধান প্রত্যেক নাগরিককে নিজের পছন্দমতো ধর্ম পালনের স্বাধীনতা দেয়। সেই ধারাকেও অসম্মান করার কথা তো বাদই দিলাম?’

উল্লেখ্য, ২০২৪ সালের অগাস্টে ভগবান হনুমানের এই মূর্তিটি উদ্বোধন করা হয়েছিল। উত্তর আমেরিকার সবচেয়ে উঁচু এই মূর্তিটিকে নিয়ে এর আগেও সোশ্যাল মিডিয়ায় ঘৃণা ছড়ানো হয়েছে। এদিকে, কিছুদিন আগেই ট্রাম্পের বাণিজ্য উপদেষ্টা পিটার নাভারো দাবি করেছিলেন, রুশ তেল কিনে আসলে ফায়দা লুটছে ভারতের ব্রাহ্মণরা। সেই মন্তব্য নিয়ে বিতর্কের রেশ কাটতে না কাটতেই এবার টেক্সাসের ওই হনুমানমূর্তি নিয়ে শুরু হল বিতর্ক।

আরও পড়ুন: Supreme Court: বিয়ের বছর না ঘুরতেই ডিভোর্স চেয়ে স্ত্রীর দাবি ৫ কোটি! স্বামীকে 'সুপ্রিম' পরামর্শ, এঁর লোভ বেশি, সম্পর্ক ছেদ করুন...

আরও পড়ুন: H-1B visa success stories: ইলন মাস্ক, গুগলের সুন্দর পিচাই বা মাইক্রোসফটের সত্য নাদেলা... সকলেরই H1B ভিসা! এঁরাও কি ট্রাম্পের রোষানলে?

 

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

 

 

 

About the Author

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

...Read More

Tags:
Hanuman Statueus newsTexas NewsAlexander DuncanHindu deityanti-Hindu and inflammatory
পরবর্তী
খবর

H1B Visa: H1B ভিসা ফি বৃ্দ্ধির গেরোয় বরাত খুলছে ছাঁটাই হওয়া বহু IT কর্মীর, কীভাবে...
.

পরবর্তী খবর

Bengal Weather: দুর্যোগের জের, আজ থেকেই কলকাতার স্কুলগুলিতে পুজোর ছুটি ঘোষণা