Republican Leader's controversial Remark On Hanuman Statue: 'হনুমান কোনও দেবতাই নয়!' ট্রাম্পের রিপাবলিকান পার্টির নেতার রণহুংকার, 'ভেঙে ফেলো মূর্তি...'

Republican Leader's controversial Remark On Hanuman Statue: 'হনুমান কোনও দেবতাই নয়!' ট্রাম্পের রিপাবলিকান পার্টির নেতার রণহুংকার, 'ভেঙে ফেলো মূর্তি...'
ভগবান হনুমানকে (Lord Hanuman) নিয়ে হিন্দুবিদ্বেষী মন্তব্য করে বিতর্কে জড়ালেন ডোনাল্ড ট্রাম্পের রিপাবলিকান পার্টির এক নেতা (Republican Party Leader)। ওই নেতার দাবি, খ্রিস্টান দেশে হিন্দু দেবতার মূর্তি স্থাপনের অনুমতি দেওয়া উচিত নয়। এমনকি তিনি ভগবান হনুমানকে ভুয়ো হিন্দু দেবতা বলেও কটাক্ষ করেছেন।
রিপাবলিকান নেতা আলেকজান্ডার ডানকান (Alexander Duncan) টেক্সাসের (Texas) একটি হনুমান মূর্তির ভিডিও এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করেছেন। সেই সঙ্গে লিখেছেন, ‘কেন আমরা টেক্সাসে একটি ভুয়ো হিন্দু দেবতার একটি ভুয়ো মূর্তি স্থাপনের অনুমতি দিচ্ছি? আমরা তো খ্রিস্টান রাষ্ট্র।’ যদিও সাংবিধানিকভাবে আমরিকা খ্রিস্টান রাষ্ট্র না হলেও সে দেশের বেশিরভাগ নাগরিকই খ্রিস্টধর্ম পালন করে থাকেন।
আর রিপাবলিকান নেতা এই পোস্ট করতেই শুরু হয়েছে সমালোচনার ঝড়। আমেরিকার হিন্দু সংগঠন ডানকানের এই মন্তব্যকে ‘হিন্দুবিদ্বেষী’ এবং ‘উসকানিমূলক’ বলে অভিহিত করেছে। টেক্সাসের রিপাবলিকান পার্টিকে সম্বোধন করে একটি পোস্টে ওই সংগঠন লিখেছে, ‘আপনাদের দলের সিনেট প্রার্থীকে কি আপনারা শাস্তি দেবেন? কারণ দলের বিদ্বেষবিরোধী নীতিকে প্রকাশ্যেই লঙ্ঘন করেছেন তিনি। হিন্দু বিদ্বেষ ছড়াচ্ছেন তিনি। তাছাড়া মার্কিন সংবিধান প্রত্যেক নাগরিককে নিজের পছন্দমতো ধর্ম পালনের স্বাধীনতা দেয়। সেই ধারাকেও অসম্মান করার কথা তো বাদই দিলাম?’
উল্লেখ্য, ২০২৪ সালের অগাস্টে ভগবান হনুমানের এই মূর্তিটি উদ্বোধন করা হয়েছিল। উত্তর আমেরিকার সবচেয়ে উঁচু এই মূর্তিটিকে নিয়ে এর আগেও সোশ্যাল মিডিয়ায় ঘৃণা ছড়ানো হয়েছে। এদিকে, কিছুদিন আগেই ট্রাম্পের বাণিজ্য উপদেষ্টা পিটার নাভারো দাবি করেছিলেন, রুশ তেল কিনে আসলে ফায়দা লুটছে ভারতের ব্রাহ্মণরা। সেই মন্তব্য নিয়ে বিতর্কের রেশ কাটতে না কাটতেই এবার টেক্সাসের ওই হনুমানমূর্তি নিয়ে শুরু হল বিতর্ক।
