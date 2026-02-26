Family Card: বিগ! এবার আসছে 'ফ্যামিলি কার্ড'! নয়া এই স্কিমে মার্চেই প্রতিটি পরিবারের হাতে পৌঁছবে...

Family Card: বিগ! এবার আসছে 'ফ্যামিলি কার্ড'! নয়া এই স্কিমে মার্চেই প্রতিটি পরিবারের হাতে পৌঁছবে...
Family Card Bangladesh: আগামী ১০ মার্চ থেকে দেশে পরীক্ষামুলক ভাবে ফ্যামিলি কার্ড (Family Card) চালুর কথা আগেই ঘোষণা করা হয়েছে। এবার ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে বিএনপি-র অন্যতম প্রধান নির্বাচনী প্রতিশ্রুতিই ছিল এই কার্ড।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিএনপি (BNP) চেয়ারম্যান তথা বাংলাদেশের (Bangladesh) প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের (Tarique Rahman) নেতৃত্বাধীন সরকার আগামী ১০ মার্চ থেকেই দেশে পরীক্ষামুলক ভাবে ফ্যামিলি কার্ড (Family Card) চালুর কথা আগেই ঘোষণা করেছে। এবার ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে দলটির অন্যতম প্রধান নির্বাচনী প্রতিশ্রুতিই ছিল এই কার্ড।
আড়াই হাজার টাকা
সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, এবার প্রাথমিকভাবে ফ্যামিলি কার্ডধারীরা আড়াই হাজার টাকা করে পাবেন। প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান একটি উপজেলায় গিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে এ কর্মসূচির উদ্বোধন করবেন বলে সরকারের তরফে জানানো হয়েছে।
সমাজকল্যাণমন্ত্রী এ জেড এম জাহিদ হোসেন বলেছেন, এখন আপাতত অর্থ মন্ত্রণালয় থেকে বরাদ্দ নেওয়া হবে। তবে আগামী বাজেট থেকে এই খাতে নিয়মিত অর্থ বরাদ্দ থাকবে। প্রসঙ্গত, ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচনের আগে দলীয় ইশতেহারে বিএনপি যে ন'টি প্রধান প্রতিশ্রুতির কথা উল্লেখ করেছিল তার শুরুতেই ছিল এই ফ্যামিলি কার্ড।
পরিবারকে সুরক্ষা
এতে বলা হয়েছিল 'প্রান্তিক ও নিম্ন আয়ের পরিবারকে সুরক্ষা দিতে 'ফ্যামিলি কার্ড' চালু করে প্রতি মাসে ২৫০০ টাকা অথবা সমমূল্যের নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য সরবরাহ নিশ্চিত করা হবে। অর্থ পরিষেবার এই পরিমাণ পর্যায়ক্রমে বাড়ানো হবে'। প্রসঙ্গত, এর আগে আওয়ামী লীগ সরকারের সময়ে টিসিবির মাধ্যমে স্মার্ট ফ্যামিলি কার্ড চালু করা হয়েছিল যার মাধ্যমে কার্ড গ্রহীতা বাজারমূল্যের চেয়ে কম দামে টিসিবি থেকে নিত্য প্রয়োজনীয় কয়েকটি পণ্য কিনতে পারতেন।
মহিলার হাতে
সমাজকল্যানমন্ত্রী এ জেড এম জাহিদ হোসেন জানিয়েছেন, সচিবালয়ে প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে হওয়া এক বৈঠকে ফ্যামিলি কার্ড দেওয়ার কর্মসূচি শুরুর প্রস্তাব অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। ওই বৈঠকেই বলা হয়েছে, এখন একটি পাইলট প্রকল্পের আওতায় ১৪টি উপজেলা থেকে একটি ইউনিয়নের একটি ওয়ার্ডকে বাছাই করা হচ্ছে এবং সেই ওয়ার্ডের প্রতি পরিবারের একজন নারী এই কার্ড পাবেন। জানানো হয়েছে, এই কার্ডের সুবিধা পাবেন পরিবারের মা বা নারী। এর মাধ্যমে নারীরা অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হবেন এবং পুরো পরিবার ও আগামী প্রজন্ম এর সুফল পাবে। আগামী চার মাসে পাইলটিং কাজ শেষ হবে। এরপর প্রতিটি উপজেলায় এর আওতায় আসবে।
কী কী লাগবে?
একটি নির্দিষ্ট আবেদন ফর্ম থাকবে যা আগ্রহীরা স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান বা সরকারের একটি অনলাইন পোর্টাল থেকে সংগ্রহ করতে পারবেন। প্রকল্পে যাদের বাছাই করা হচ্ছে তাদের জাতীয় পরিচয়পত্র, রঙিন ছবি ও একটি মোবাইল নম্বর বা ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নম্বর থাকা জরুরি।
ব্যাংক থেকে সোজা হাতে
সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, যারা ফ্যামিলি কার্ড পাওয়ার জন্য বিবেচিত হবেন, তাঁরা কার্ড পাওয়ার পর প্রতি মাসে আড়াই হাজার টাকা করে পাবেন। অনুদানের এই অর্থ সরাসরি ব্যাংক বা মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসের (এমএফএস) মাধ্যমে বিতরণ করা হবে।
