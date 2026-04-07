  Famous pizza chain closed: দেউলিয়া হয়ে গোটা দুনিয়ার সব আউটলেটে ঝাঁপ ফেলে দিল বিখ্যাত পিত্‍জা কোম্পানি: এবার খিদে পেলে মাথায় হাত

Famous pizza chain closed: বন্ধ হল বিখ্যাত পিত্‍জা চেইন। বন্ধ হওয়া নিয়ে গ্রাহকদের আগাম কিছু জানানো হয়নি যার ফলে অনেক গ্রাহকরাই অবাক হয়ে গেছেন।

রজত মণ্ডল | Updated By: Apr 7, 2026, 09:39 PM IST
Famous pizza chain closed: দেউলিয়া হয়ে গোটা দুনিয়ার সব আউটলেটে ঝাঁপ ফেলে দিল বিখ্যাত পিত্‍জা কোম্পানি: এবার খিদে পেলে মাথায় হাত
বন্ধ হল বিখ্যাত পিত্‍জা চেইন

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: একটি বিখ্যাত স্থানীয় পিত্‍জা চেইন, জিনা মারিয়া’স পিত্‍জা, চ্যাপ্টার ৭ দেউলিয়া ঘোষণার পর তাদের সব দোকান বন্ধ হয়ে গিয়েছে। এই পিত্‍জা চেইনটি প্রায় ৫০ বছর ধরে চলছিল, কিন্তু হঠাৎ করেই সব শাখায় কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়। বন্ধ হওয়া নিয়ে গ্রাহকদের আগাম কিছু জানানো হয়নি যার ফলে অনেক গ্রাহকরাই অবাক হয়ে গেছেন। 

১৯৭৫ সালে প্রতিষ্ঠিত এই চেইনটি মিনিয়াপোলিস এলাকায় তাদের একাধিক শাখা তৈরি করে, যেমন চ্যানহাসেন, ইডেন প্রেইরি, এডিনা এবং প্লাইমাউথ। বছরের পর বছর ধরে এটি স্থানীয় মানুষের কাছে একটি পরিচিত জায়গা হয়ে উঠেছিল। ২০২৫ সালের অক্টোবর মাসে হঠাৎ করে সব দোকান বন্ধ হয়ে যায়। ফলে তাদের সরাসরি (ফিজিক্যাল) উপস্থিতির শেষ ঘটে, এমনকি আনুষ্ঠানিকভাবে দেউলিয়া প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হওয়ার আগেই।

এই চেইনটি নর্দার্ন ব্র্যান্ডস আইএনসি (Northern Brands Inc.) কোম্পানি দ্বারা পরিচালিত। তারা চ্যাপ্টার ৭ দেউলিয়া হওয়ার জন্য আবেদন করে। এই ধরনের আবেদন সাধারণত ব্যবসা পুনর্গঠন নয়, বরং সম্পূর্ণ বন্ধ করে সম্পদ বিক্রি করার ইঙ্গিত দেয়। রিপোর্টে বলা হয়েছে, নর্দার্ন ব্র্যান্ডস আইএনসি.-এর প্রায় ২.৯ মিলিয়ন ডলার ঋণ ছিল, যেখানে তাদের হাতে থাকা সম্পদের পরিমাণ ছিল অনেক কম—প্রায় ৬৪,০০০ ডলার।

চ্যাপ্টার ৭ কার্যধারা ফেডারেল কোর্টের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়। এই কার্যধারায় কোম্পানির সম্পদ বিক্রি করা হয় এবং আইনি অগ্রাধিকার অনুযায়ী সেই টাকা ঋণদাতাদের মধ্যে ভাগাভাগি হয়। কিন্তু চ্যাপ্টার ১১-এ, একটা কোম্পানিকে পুনর্গঠনের পাশাপাশি কাজ চালিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়। 

চ্যাপ্টার ৭ কার্যধারা কী?

সাধারণত চ্যাপ্টার ৭ দেউলিয়া একটি ব্যবসার সমাপ্তির নির্দেশ দেয়। এই কার্যধারায় কোম্পানির সম্পদ বিক্রি করা হয়, ঋণ হিসাব করা হয় এবং সব কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়। বিশেষজ্ঞদের মতে, যখন কোনো কোম্পানি তার আর্থিক দায়দায়িত্ব পূরণ করতে পারে না এবং আরোগ্য লাভের কোনো কার্যকর থাকে না, তখন এই প্রক্রিয়া ব্যবহার করা হয়। পুনর্গঠনের অন্যান্য ব্যবস্থার মতো এখানে কোম্পানিটিকে আবার নতুন করে গড়ে তোলার কোনো পরিকল্পনা থাকে না।

জানা গেছে, এই চেইনটি গ্রাহকদের তাদের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে জানিয়েছে যে, ২০২৫ সালের অক্টোবরে এটি “আনুষ্ঠানিকভাবে বন্ধ” হয়ে গেছে। বন্ধ করার বিষয়ে বিস্তারিত কোনও ব্যাখ্যা প্রকাশ্যে আসেনি। প্রাক্তন গ্রাহকরা অনলাইনে তাদের প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন। কেউ কেউ তাদের অভিজ্ঞতার কথা বলেছেন। অনেকের জন্য এই চেইনটি তাদের নিয়মিত খাওয়ারের অভ্যাস হয়ে উঠেছিল। 

 

About the Author

Rajat Mondal

বিজ্ঞানের স্নাতক। কর্মজীবনের শুরু ওষুধ শিল্পে। পরে পেশা বদলে সাংবাদিকতায়। রাজনীতি, পরিবেশ-প্রযুক্তি এবং স্বাস্থ্য-- পছন্দের বিষয়। আসলে anything under the Sun is NEWS-- বিশ্বাস এই গুরুমারা বিদ্যায়। বিশদে জানতে গুগল করুন প্লিজ। ...Read More

