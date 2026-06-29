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৯৬ ঘণ্টা পরেও ভূমিকম্পের ধ্বংসস্তূপের শ্মশানে প্রাণের ম্যাজিক! অন্ধকার গর্ত থেকে উদ্ধার বাবা-ছেলেকে

Father-Son Pulled from Rubble of Venezuela: বিশেষজ্ঞদের মতে, ভূমিকম্পের ৭২ ঘণ্টা পর ধ্বংসস্তূপের নীচ থেকে জীবিত পাওয়ার সম্ভাবনা সাধারণত অনেকটাই কমে যায়। কিন্তু ভেনেজুয়েলায় ম্যাজিক ঘটে গেল। ৯৬ ঘণ্টা পরেও ভূমিকম্পের ধ্বংসস্তূপে প্রাণের সন্ধান মিলল!

Written BySoumitra Sen
Published: Jun 29, 2026, 06:53 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 06:57 PM IST
৯৬ ঘণ্টা পরেও ভূমিকম্পের ধ্বংসস্তূপের শ্মশানে প্রাণের ম্যাজিক! অন্ধকার গর্ত থেকে উদ্ধার বাবা-ছেলেকে
Source: Bureau

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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