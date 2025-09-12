Charlie Kirk Assassination: 'ট্রাম্প-মিত্র' চার্লির খুনি কে? ছবি প্রকাশ করে মাথার দাম ১ লাখ ডলার ঘোষণা FBI-র... মিলল হত্যাকারীর ভিডিয়োও...

Charlie Kirk Assassination: 'ট্রাম্প-মিত্র' চার্লির খুনি কে? ছবি প্রকাশ করে মাথার দাম ১ লাখ ডলার ঘোষণা FBI-র... মিলল হত্যাকারীর ভিডিয়োও...
FBI releases new photos of Charlie Kirk murderer suspect: চার্লির খুনি কে? ছবি প্রকাশ করে মাথার দাম ১ লাখ ডলার ঘোষণা এফবিআই-এর! পাওয়া গেল খুনির ভিডিয়ো। উদ্ধার 'উচ্চ-ক্ষমতাসম্পন্ন বোল্ট অ্যাকশন রাইফেল'। মিলেছে পায়ের ছাপ ও হাতের ছাপও।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ইউটা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাবলিক ফোরামে জনতার প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার সময়ই আততায়ীর হাতে খুন হয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের 'ঘনিষ্ঠ মিত্র' চার্লি কার্ক। আচমকা ছুটে আসা গুলি লাগে চার্লি কার্কের ঘাড়ে। ঘটনাস্থলেই লুটিয়ে পড়েন রক্তাক্ত কার্ক। ৩১ বছর বয়সী এই তরুণ তুর্কি ডানপন্থী নেতার হত্যার তদন্তে নেমে ফেডারেল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন (FBI) চার্লি কার্কের সন্দেহভাজন খুনির ছবি প্রকাশ করেছে। একইসঙ্গে খুনির মাথা দাম ১ লাখ ডলার পুরস্কারও ঘোষণা করেছে মার্কিন তদন্তকারী সংস্থা।
ছবিতে, জিন্স ও লম্বা হাতা কালো টি-শার্ট পরা এক যুবককে ইউটা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভবনের সিঁড়িতে দেখা যাচ্ছে। তাঁর পিঠে কালো ব্যাকপ্যাক, মাথায় বেসবল ক্যাপ, আর চোখে সানগ্লাস রয়েছে। টি-শার্টের গায়ে আমেরিকার পতাকা আঁকা। সন্দেহভাজন খুনির মোট ৪টি নতুন ছবি শেয়ার করেছে এফবিআই। পাশাপাশি সন্দেহভাজন খুনির একটি ভিডিয়োও সামনে এসেছে। যেখানে তাঁকে ইউটা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঁচিল টপকে জঙ্গলে পালিয়ে যেতে দেখা যায়। চার্লি খুনের পর ২৪ ঘণ্টা পেরিয়ে গিয়েছে। এখনও অধরা খুনি। এই অবস্থায় খুনির সন্ধান দিতে পারলে ১ লাখ ডলার পুরস্কার ঘোষণা করেছে মার্কিন তদন্তকারী সংস্থা।
The FBI continues to work alongside our law enforcement partners to seek justice in the murder of Charlie Kirk at Utah Valley University on September 10, 2025. We are releasing additional photos of a person of interest. Information about this developing investigation can be found… pic.twitter.com/woZacCxYgE
— FBI Salt Lake City (@FBISaltLakeCity) September 12, 2025
উদ্ধার 'উচ্চ-ক্ষমতাসম্পন্ন বোল্ট অ্যাকশন রাইফেল'
খতিয়ে দেখা হচ্ছে কার্ককে গুলি করে হত্যার আগের ক্যাম্পাসের সিসিটিভি ফুটেজগুলি। তদন্তকারী কর্তৃপক্ষের মতে, সন্দেহভাজন একজন কলেজ পড়ুয়া। ইতিমধ্যেই ঘটনাস্থল থেকে একটি 'উচ্চ-ক্ষমতাসম্পন্ন বোল্ট অ্যাকশন রাইফেল' উদ্ধার করেছে পুলিস। মনে করা হচ্ছে, এই মারাত্মক অস্ত্র থেকেই গুলি চালানো হয়েছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশের জঙ্গলেই এটি পাওয়া গিয়েছে। যার চেম্বার থেকে একটি নষ্ট কার্তুজ পাওয়া গিয়েছে। ম্যাগাজিনে আরও তিন রাউন্ড গুলি লোডও করা ছিল। দেখুন, সেই ভিডিয়োটি-
'পায়ের ছাপ' ও 'একটি হাতের ছাপ'!
একইসঙ্গে মিলেছে 'পায়ের ছাপ' এবং 'একটি হাতের ছাপ'ও। সেগুলিও পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে। উল্লেখ্য, সল্টলেক সিটি পুলিস আগেই জানিয়েছে যে ইভেন্টের এলাকা থেকে ১০০-২০০ গজ মানে প্রায় ৯০-১৮০ মিটার দূরে অবস্থিত স্কুলের লোসি সেন্টারের ছাদ থেকে ছোড়া একটি গুলি-ই কার্ককে হত্যা করেছে।
