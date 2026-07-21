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চলন্ত বাসেই দাউ দাউ আগুন, গন্তব্যে পৌঁছনোর আগেই শেষ যাত্রা! আগুনে ঝলসে পুড়ে মৃত্যু

Bus Bursts Into Flames In Vietnam: মঙ্গলবার ভোররাতে ভিয়েতনামের মধ্যাঞ্চলীয় উচ্চভূমির প্রদেশ ল্যাম ডং থেকে নিকটবর্তী বাণিজ্য কেন্দ্র হো চি মিন নগরীতে যাওয়ার সময় ঘটনাটি ঘটে। বাসে আগুন লেগে অন্তত সাত যাত্রীর মৃত্যু হয়েছে বলে এখনও পর্যন্ত জানা গিয়েছে।

Written BySoumitra Sen
Published: Jul 21, 2026, 02:40 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 02:40 PM IST
চলন্ত বাসেই দাউ দাউ আগুন, গন্তব্যে পৌঁছনোর আগেই শেষ যাত্রা! আগুনে ঝলসে পুড়ে মৃত্যু
Source: Bureau

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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