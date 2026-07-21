/চলন্ত বাসেই দাউ দাউ আগুন, গন্তব্যে পৌঁছনোর আগেই শেষ যাত্রা! আগুনে ঝলসে পুড়ে মৃত্যু

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আবার মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। চলন্ত বাসে আগুন। জ্বলন্ত বাসে মৃত্যু। ঘটনাস্থল ভিয়েতমানের দক্ষিণাঞ্চল। সেখানে একটি বাসে আগুন লেগে অন্তত সাত যাত্রীর মৃত্যু হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। স্থানীয় সময় মঙ্গলবার ভোররাতে ভিয়েতনামের মধ্যাঞ্চলীয় উচ্চভূমির প্রদেশ ল্যাম ডং থেকে নিকটবর্তী বাণিজ্যকেন্দ্র হো চি মিন নগরীতে যাওয়ার সময় ঘটনাটি ঘটে।
বাসে আগুন
ভিয়েতনামের জননিরাপত্তা মন্ত্রণালয় এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, আগুন লাগার পর পরই ২৪ আসনের বাসটি দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকে এতে ভেতরে থাকা যাত্রীরা আটকা পড়েন। কী কারণে বাসটিতে আগুন লেগেছে, তা বের করতে পুলিস তদন্ত শুরু করেছে। ঘটনায় আরও পাঁচ যাত্রী আহত হয়েছেন। তবে ২৪ আসনের বাসটি মোট কতজন যাত্রী ছিলেন, তা পরিষ্কার হয়নি। তাঁরা পর্যটক না স্থানীয়, তা-ও জানা যায়নি।
ডং নাই শহরের হুং থিনহ
ভিয়েতনামের দক্ষিণাঞ্চলে যাত্রীবাহী বাসটিতে ভয়াবহ আগুন লেগে অন্তত সাতজন নিহত হয়েছেন। ঘটনায় আরও পাঁচজন আহত হয়েছেন। ভিয়েতনামের জননিরাপত্তা মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, ২৪ আসনের বাসটি লাম ডং প্রদেশ থেকে বাণিজ্যিক শহর হো চি মিন সিটির উদ্দেশে যাচ্ছিল। রাত প্রায় আড়াইটার দিকে ডং নাই শহরের হুং থিনহ এলাকায় জাতীয় মহাসড়ক দিয়ে যাওয়ার সময় বাসটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সড়কের পাশের একটি বাঁধে ধাক্কা দেয়।
আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ায়
প্রথম ধাক্কার পরে বাসটি আরও কিছুদূর গিয়ে আরেকটি বাঁধে আঘাত করে থেমে যায়। এরপর বাসটির নীচ থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়। মুহূর্তের মধ্যেই আগুন পুরো বাসে ছড়িয়ে পড়ে। এতে অনেক যাত্রী বাসের ভেতরেই আটকা পড়েন। চালক ট্রান থান হাই যাত্রীদের দ্রুত বাস থেকে নেমে যাওয়ার আহ্বান জানালেও আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ায় অনেকেই বের হতে পারেননি।
আগুন নিয়ন্ত্রণ
খবর পেয়ে দমকল ও উদ্ধারকর্মীরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে দুটি বিশেষ অগ্নিনির্বাপণ যান নিয়ে উদ্ধার অভিযান শুরু করেন। প্রায় ৩০ মিনিটের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। পরে বাসের ভেতর থেকে সাতজনের মরদেহ উদ্ধার করা হয়। আহত পাঁচজনকে দ্রুত হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে একজন প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে হাসপাতাল থেকে বেরিয়েছেন। দুর্ঘটনার কারণ জানতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিস।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)