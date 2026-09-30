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BIG BREAKING: ১৮০ জন যাত্রীকে নিয়ে মাঝআকাশেই হাইজ্যাক বোয়িং ৭৩৭! বিরাট আপডেটে ঝড় উঠে গেল

Flydubai Dubai-Tel Aviv flight: ১৮০ জন যাত্রীকে নিয়ে আচমকাই মাঝআকাশে হাইজ্যাক বোয়িং ৭৩৭! বিরাট আপডেটে ঝড় উঠে গেল দুনিয়ায়

Written BySubhapam Saha
Published: Sep 30, 2026, 12:52 PM IST|Updated: Sep 30, 2026, 01:25 PM IST
BIG BREAKING: ১৮০ জন যাত্রীকে নিয়ে মাঝআকাশেই হাইজ্যাক বোয়িং ৭৩৭! বিরাট আপডেটে ঝড় উঠে গেল
Image Credit: প্রতীকী ছবি

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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১৮০ জন যাত্রীকে নিয়ে মাঝআকাশেই হাইজ্যাক বোয়িং ৭৩৭! বিরাট আপডেটে ঝড় উঠে গেল
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