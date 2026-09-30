/BIG BREAKING: ১৮০ জন যাত্রীকে নিয়ে মাঝআকাশেই হাইজ্যাক বোয়িং ৭৩৭! বিরাট আপডেটে ঝড় উঠে গেল

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দুবাই থেকে তেল আভিভ যাচ্ছিল ফ্লাইদুবাইয়ের ফ্লাইট এফজেড১০৭৩ বিমান। বুধবার ৩০ সেপ্টেম্বর বেন গুরিওন বিমানবন্দরে নামার আগেই আন্তর্জাতিক জরুরি সংকেত '৭৭০০'! যা 'হাইজ্যাকিং সিকিউরিটি অ্য়ালার্ট' হিসেবেই দেখা হয়। বোয়িং ৭৩৭ ম্য়াক্স বিমান ১৮০ জন ইজরায়েলি যাত্রীকে নিয়ে উড়ছিল বলেই জানা যায়। ফ্লাইট ট্র্যাকিং সংক্রান্ত যে তথ্য প্রথমে এসেছিল, তাতে বলা হয়েছিল উত্তর সৌদি আরবের আকাশসীমার উপর থেকেই বিমানটিকে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়। Flightradar24-এর প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, বিমানটি ইজরায়েলের দিকে এগচ্ছিল। কিন্তু উত্তর সৌদি আরবের উপর দিয়ে যাওয়ার সময় আচমকাই তার গতিপথ বদলে যায় এবং গন্তব্যের বিপরীত দিকে ফিরে আসে। 'টাইমস অফ ইজরায়েল'-এর রিপোর্ট বলছে যে, বিমান হাইজ্যাকের কোনও ঘটনা ঘটেনি বা এমন কোনও প্রচেষ্টার বিষয়টিও সেখানে নাকচ করা হয়েছে। পরে বিমানটি সৌদি আরবে নিরাপদে অবতরণ করে।
বিভিন্ন প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে, ককপিটে পাইলটদের মধ্যে তীব্র বাকবিতণ্ডার সময়ে বিমান থেকে জরুরি সংকেত পাঠানো হয়েছিল। তবে বিমানটির গতিপথ পরিবর্তন এবং জরুরি সংকেত পাঠানোর প্রকৃত কারণের বিষয় এখনও নিশ্চিত হওয়া যায়নি। পরে বিমানটি তার জরুরি সংকেত বা 'ডিসট্রেস কোড' পরিবর্তন করে '৭৫০০' -এ উন্নীত করে, যা আন্তর্জাতিক ভাবে বিমান চলাচলে বেআইনি হস্তক্ষেপের সংকেত হিসেবে স্বীকৃত। দুবাই বিমানবন্দর থেকে ওড়ার পর ফ্লাইটটির যাত্রাপথের সময়সূচি বা টাইমলাইন' প্রকাশ করেছে ফ্লাইট রাডার। হারিৎজের প্রতিবেদন অনুযায়ী, বিমানটিতে প্রায় ১৮০ জন ইজরায়েলি যাত্রী ছিলেন। সিএনএনের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সতর্কবার্তা পাওয়ার পরপরই ইজরায়েলি বিমান বাহিনীর যুদ্ধবিমানগুলিকে জরুরি ভিত্তিতে আকাশে পাঠানো হয়েছিল। ওই প্রতিবেদনে আরও জানানো হয়েছে যে, মাত্র দু'মিনিটের ব্যবধানে বিমানটি ৩৪০০০ ফুট উচ্চতা থেকে প্রায় ১৬৬০০ ফুট উচ্চতায়, অর্থাৎ ১৭৪০০ ফুট নীচে নেমে আসে। এফজেড১০৭৩ বিমানটি দুবাই থেকে তেল আভিভ শহরের মধ্যে নিয়মিত যাতায়াত করে। তবে হাইজ্যাকিংয়ের খবর প্রথমে ছড়িয়ে পড়ায় একটা চাঞ্চল্য় তৈরি হয়েছিল।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)