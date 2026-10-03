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উড়ন্ত বিমানে ভারতীয় পাইলটকে ছুরি দিয়ে আক্রমণ, চিহ্নিত ওমানি কো-পাইলটের পরিচয় প্রকাশ্যে! তদন্তে চাঞ্চল্যকর তথ্য

Flydubai attacker identified: দুবাই থেকে তেল আভিভগামী ফ্লাইদুবাই FZ1073 বিমানে ভারতীয় ক্যাপ্টেন স্মিত মাচ্ছারকে ছুরিকাঘাতের অভিযোগ ওঠা ওমানি কো-পাইলটকে চিহ্নিত করা হয়েছে। এর আগে ওমানে তাঁকে উড়ান থেকে নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। তবে তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা ‘র‌্যাডিক্যালাইজেশন’-এর অভিযোগের সঠিক প্রকৃতি এখনও তদন্তাধীন। 

Written ByDebasmita Das
Published: Oct 03, 2026, 10:31 AM IST|Updated: Oct 03, 2026, 12:29 PM IST
উড়ন্ত বিমানে ভারতীয় পাইলটকে ছুরি দিয়ে আক্রমণ, চিহ্নিত ওমানি কো-পাইলটের পরিচয় প্রকাশ্যে! তদন্তে চাঞ্চল্যকর তথ্য
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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