Gaza Horror: এক টুকরো রুটির বিনিময়ে শরীরে কামুক কামড়, দুর্ভিক্ষের গাজায় পেট ভরাতে যৌন দাসত্ব! মহিলাদের শিউরে ওঠা বিবরণ...

Gaza News: ৩৫ বছর বয়সী এক বিধবা বলেন, একটি সাহায্য কেন্দ্রে ইউএনআরডব্লিউএ (UNRWA) ইউনিফর্ম পরা এক ব্যক্তিকে তাঁর ফোন নম্বর দেওয়ার পর তিনি গভীর রাতে ক্রমাগত ফোন কল পেতে শুরু করেন। তিনি বলেন, ফোনগুলো যৌনতাপূর্ণ কথাবার্তায় ভরা। তিনি ইউএনআরডব্লিউএ-তে মৌখিক অভিযোগ দায়ের করেন, কিন্তু তাকে বলা হয় যে প্রমাণ হিসাবে রেকর্ডিং প্রয়োজন—যা তার ফোনে সম্ভব ছিল না।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: গাজার বিভত্সতা! যুদ্ধ-বিধ্বস্ত গাজায় মহিলারা পণ্য। যুদ্ধের কারণে চরম হতাশা ও দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে সাহায্য বিতরণের সঙ্গে যুক্ত লোকজন গাজার মহিলাদের যৌন সম্পর্ক স্থাপন করতে বাধ্য করেছে এবং যৌন হেনস্থা করছে।
যুদ্ধ-বিধ্বস্ত এই ছিটমহলে খাদ্যের চরম অভাব, কাজ নেই, এবং প্রায় পুরো জনসংখ্যাই বাস্তুচ্যুত, এমন পরিস্থিতিতে গাজার নারীদের সেক্স-পণ্য বানাচ্ছেন পুরুষরা। যৌন শোষণের লক্ষ্যে পরিণত করেছে মহিলাদের।
ছয় সন্তানকে খাওয়ানোর জন্য কয়েক সপ্তাহ ধরে সংগ্রাম করার পর, একজন ৩৮ বছর বয়সী মা ভেবেছিলেন যে তিনি স্বস্তি পেয়েছেন। একজন লোক তাকে একটি সাহায্য সংস্থার সাথে কাজের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। কিন্তু এর পরিবর্তে, লোকটি তাকে একটি ফাঁকা অ্যাপার্টমেন্টে নিয়ে যায়।
ওই মহিলা বলেন, 'আমাকে মানিয়ে চলতে হয়েছিল কারণ আমি ভয় পেয়েছিলাম, আমি এই জায়গা থেকে বেরিয়ে আসতে চেয়েছিলাম।' পরে লোকটি তাকে কিছু টাকা ও কিছু খাবার দেয়। কাজটি আর কখনও হয়নি'।
তিনি সেই ছয়জন নারীর মধ্যে একজন, যাঁরা বর্ণনা করেছেন যে, কী ভাবে পুরুষরা যৌন সুবিধার বিনিময়ে খাবার, অর্থ, সরঞ্জাম বা কাজের প্রস্তাব দিয়েছে। কেউ কেউ তাঁদের ভয়ানক অভিজ্ঞতা বলেছেন যে, সরাসরি তাঁদের বলা হয়েছে 'আমাকে স্পর্শ করতে দাও... তোমাকে'। আবার অনেকে সরাসরি: 'আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই'...এমন প্রস্তাবও দিয়েছেন।
মানবাধিকার কর্মী এবং সাহায্য গোষ্ঠীগুলি বলছে যে এই ধরনের শোষণ নতুন নয়। দক্ষিণ সুদান থেকে হাইতি পর্যন্ত সংঘাতপূর্ণ অঞ্চলে এই ধরনের শোষণের প্রমাণ রয়েছে। হিউম্যান রাইটস ওয়াচের নারী অধিকার বিভাগের সহযোগী পরিচালক হিদার বার এপিকে বলেন, 'এটি ভয়াবহ বাস্তবতা যে মানবিক সংকট মানুষকে অনেক উপায়ে দুর্বল করে তোলে—যৌন হিংসা বৃদ্ধি প্রায়শই এর ফল।' তিনি বলেন, 'গাজার বর্তমান পরিস্থিতি, বিশেষ করে নারী ও মেয়েদের জন্য, বর্ণনার অতীত।'
চারজন প্যালেস্তাইন মনোবিজ্ঞানী সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন যে সাহায্য পাওয়ার জন্য যৌন প্রস্তাবে চাপ দেওয়া হয়েছে এমন ডজন খানেক নারীর চিকিৎসা করেছেন তাঁরা।
তারা আরও বলেন, কিছু নারী গর্ভবতীও হয়েছেন। গাজার রক্ষণশীল সমাজে সামাজিক কলঙ্কের ভয়ে এই রোগীদের কেউই সরাসরি সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলতে চাননি।
ছয়টি মানবাধিকার ও ত্রাণ সংস্থা—যার মধ্যে প্যালেস্তাইন গোষ্ঠী উইমেনস অ্যাফেয়ার্স সেন্টার এবং প্রোটেকশন ফ্রম সেক্সুয়াল এক্সপ্লয়টেশন অ্যান্ড অ্যাবিউজ নেটওয়ার্ক (PSEA), যা জাতিসংঘের সংস্থাগুলির সাথে যোগাযোগ করে, তারা নিশ্চিত করেছে যে তারা এই ধরনের অভিযোগ সম্পর্কে জেনেছে।
উইমেনস অ্যাফেয়ার্স সেন্টারের পরিচালক আমাল সিয়াম বলেন, "ইসরায়েলের গাজা উপত্যকার অবরোধ এবং মানবিক সহায়তার উপর বিধিনিষেধই নারীদের এই পথ বেছে নিতে বাধ্য করছে।"
ইসরায়েল সাহায্য সীমিত করার কথা অস্বীকার করে বলেছে যে হামাস সরবরাহ সরিয়ে নিচ্ছে এবং কার্যকরভাবে খাদ্য বিতরণে ব্যর্থ হওয়ার জন্য জাতিসংঘকে অভিযুক্ত করেছে। জাতিসংঘ অবশ্য ব্যাপকভাবে সরিয়ে নেওয়ার অভিযোগ অস্বীকার করেছে।
ইউএনআরডব্লিউএ-র যোগাযোগ পরিচালক জুলিয়েট তোউমা এপি-কে বলেন যে শোষণ ও হয়রানির বিরুদ্ধে তাদের জিরো-টলারেন্স নীতি আছে এবং অভিযোগ দায়েরের জন্য প্রমাণের প্রয়োজন হয় না, তবে তিনি স্বতন্ত্র মামলা নিয়ে আলোচনা করতে রাজি হননি।
PSEA নেটওয়ার্ক জানিয়েছে যে তারা গত বছর গাজায় মানবিক সহায়তার সাথে সম্পর্কিত ১৮টি যৌন শোষণ ও অপব্যবহারের অভিযোগ নথিভুক্ত করেছে। নেটওয়ার্কের সমন্বয়কারী সারা আচিরো বলেন, 'এই তথ্য প্রায়শই হিমশৈলের চূড়া মাত্র।'
কিছু মহিলা সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন যে, তাঁরা হয়রানির রিপোর্ট করা এড়িয়ে গেছেন কারণ তারা লজ্জিত হওয়ার ভয় পেয়েছিলেন। যে ছয় সন্তানের মা অ্যাপার্টমেন্টে প্রলুব্ধ হওয়ার কথা বলেছিলেন, তিনি কখনও অভিযোগ দায়ের করেননি। তিনি বলেন, 'আমি ধরেই নিয়েছিলাম যে, কেউ বিশ্বাস করবে না।'
মনোবিজ্ঞানী এবং নারী অধিকার কর্মীরা এপি-কে জানিয়েছেন যে যুদ্ধের সময় এই ধরনের ঘটনা তীব্রভাবে বেড়েছে, যা গাজার ৯০% এরও বেশি জনসংখ্যাকে বাস্তুচ্যুত করেছে এবং অনেককে মানবিক সহায়তার উপর নির্ভরশীল করে তুলেছে। সিয়াম বলেন, 'যুদ্ধের আগে, শোষণের রিপোর্ট বছরে একবার বা দুবার ঘটত, কিন্তু এখন তা নাটকীয়ভাবে বেড়েছে।'
সামাজিক কলঙ্ক সত্ত্বেও, নারীরা জোর দিয়ে বলেন যে তাদের গল্প অবশ্যই শোনা উচিত। ২৯ বছর বয়সী এক মা বর্ণনা করেছেন যে কীভাবে একজন সাহায্য কর্মী তাঁর চার সন্তানের জন্য পুষ্টিকর খাবারের বিনিময়ে তাকে বিয়ে করার জন্য বারবার ফোন করেছিল। কিন্তু তিনি প্রত্যাখ্যান করেন।
তিনি বলেন, 'আমি পুরোপুরি অপমানিত বোধ করেছিলাম। আমাকে আমার সন্তানদের জন্য সাহায্য চাইতে যেতে হয়েছিল। আমি যদি এটা না করি, তবে আর কে করবে?'
