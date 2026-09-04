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স্কুলের খাবার খেয়ে শিক্ষক ও পড়ুয়া মিলে অসুস্থ ১৭০০! কীভাবে এই ভয়ংকর ফুড পয়জনিং?

Food Poisoning in School Meals: স্কুলে খাবার খেয়ে তিন দিনে ১৭০০ জনের বেশি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। অসুস্থ হয়েছেন শিক্ষার্থী ও শিক্ষক উভয়েই। এর মধ্যে শুধু মধ্য জাভা প্রদেশেই অসুস্থ হয়েছেন ৭৭৭ জন। গতকাল বৃহস্পতিবার, ৩ সেপ্টেম্বরে স্থানীয় একটি স্কুলের প্রধান শিক্ষক ভয়াবহ এই খবর জানান।

Written BySoumitra Sen
Published: Sep 04, 2026, 10:41 AM IST|Updated: Sep 04, 2026, 10:41 AM IST
স্কুলের খাবার খেয়ে শিক্ষক ও পড়ুয়া মিলে অসুস্থ ১৭০০! কীভাবে এই ভয়ংকর ফুড পয়জনিং?

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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