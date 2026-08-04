Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /দুনিয়া
  • /জামিন পেলেন প্রাক্তন ইসকন সন্ন্যাসী চিন্ময়কৃষ্ণ দাস, কবে মুক্তি জেল থেকে?

জামিন পেলেন প্রাক্তন ইসকন সন্ন্যাসী চিন্ময়কৃষ্ণ দাস, কবে মুক্তি জেল থেকে?

Chinmoy Krishna Das Bail: ২০২৪ সালের ৩১ অক্টোবর চিন্ময় কৃষ্ণ দাস-সহ ১৯ জনের বিরুদ্ধে জাতীয় পতাকা অবমাননার অভিযোগে রাষ্ট্রদ্রোহের মামলা হয়

Written BySekender Abu Zafar
Published: Aug 04, 2026, 05:02 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 05:02 PM IST
জামিন পেলেন প্রাক্তন ইসকন সন্ন্যাসী চিন্ময়কৃষ্ণ দাস, কবে মুক্তি জেল থেকে?

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
দিঘায় স্পা সেন্টারের ভিতরই পর্যটকদের সঙ্গে... মারাত্মক 'নোংরা খেলায়' গ্রেফতার ৫
2
3
4
5