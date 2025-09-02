Donald Trump: 'পাকিস্তানে ট্রাম্পের পরিবারের অনেক গোপন ব্যবসা, তাই ভারতকে মারতে এত মরিয়া!'

Donald Trump: 'পাকিস্তানে ট্রাম্পের পরিবারের অনেক গোপন ব্যবসা, তাই ভারতকে মারতে এত মরিয়া!'
Donald Trump: প্রাক্তন মার্কিন নিরাপত্তা উপদেষ্টা আরও বলেন, এখন পকিস্তান ট্রাম্পের পরিবারের সঙ্গে ব্যবসা করছে। তাই ভারতের সঙ্গে আমেরিকার সম্পর্ককে পাশে সরিয়ে দিয়েছেন ট্রাম্প
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভারতের উপরে ৫০ শতাংশ শুল্ক চাপিয়ে ঘরেই কোণঠাসা ডোনাল্ড ট্রাম্প। শুল্ক নীতি নিয়ে আমেরিকার আদালতে ধাক্কায় খেয়েছেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট। পাশাপাশি রাশিয়া, চিনের কাছাকাছি আসছে ভারত। এরকম এক পরিস্থিতিতে ট্রাম্পের যন্ত্রণা বাড়ালেন আমেরিকার প্রাক্তন নিরাপত্তা উপদেষ্টা জ্যাক সুলিভান।
সুলিভান যা বলেছেন তা ট্রাম্প সাহেবের মাথা খারাপ হওয়ার জোগাড়। প্রাক্তন এনএসএ বলেছেন ভারতের সঙ্গে ট্রাম্প সম্পর্ক খারাপ করেছেন তারা পেছনে রয়েছে পকিস্তানের সঙ্গে তাঁর পরিবারের বিজনেস ডিল। জো বাইডেনের আমলের এই নেতা সম্প্রতি একটি ইউটিউব চ্যানেলে ওই মন্তব্য করে প্রবল বিতর্ক উস্কে দিয়েছেন।
ওই সাক্ষাতকারে সুলিভান বলেন, গত কয়েক দশক ধরে ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক শক্ত করার চেষ্টা করেছে চলেছে। ভারতের সঙ্গে টেকনোলজি, ট্যালেন্ট, অর্থনৈতিক আদানপ্রদান চলছিল। এটা করা হচ্ছিল চিনকে ঠেকিয়ে রাখার জন্য। সেটা এবার ধাক্কা খেল।
প্রাক্তন মার্কিন নিরাপত্তা উপদেষ্টা আরও বলেন, এখন পকিস্তান ট্রাম্পের পরিবারের সঙ্গে ব্যবসা করছে। তাই ভারতের সঙ্গে আমেরিকার সম্পর্ককে পাশে সরিয়ে দিয়েছেন ট্রাম্প। এতে আমাদের কৌশলগত নীতি প্রবল ধাক্কা খেয়েছে। আমাদের দেশের স্বার্থ ক্ষুন্ন হয়েছে।
রাশিয়া যাতে তেল বিক্রি করতে না পারে তার জন্য একাধিক নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে আমেরিকা। কিন্তু রাশিয়া তার তেলের দাম কম করে তা ভারতকে বিক্রি করছে। এতে ইউক্রেনের সঙ্গে যুদ্ধে রাশিয়ার যে আর্থিক ক্ষতি হচ্ছে তা অনেকটাই পুষিয়ে যাচ্ছে। এখানেই রাগ আমেরিকার। তার জেরেই ভারতের উপরে ৫০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করেছে ট্রাম্প প্রশাসন। এর ফলে ভারতের ৯০ বিলিয়ন ডলার ক্ষতি হতে পারে। সেইসঙ্গে প্রবল ক্ষতির সম্মুখীন আমেরিকারও। কিন্তু তার পরেও পাকিস্তানের পাশে দাঁড়িয়েছেন ট্রাম্প। কারণ তার পরিবার ও তাঁর বেনামি কোম্পানির সঙ্গে ব্যবসা করছে পাকিস্তান।
কয়েকদিন আগেই ট্রাম্প বলেছেন আদালত যদি ভারতের উপরে শুল্ক আরোপে বাধা দেয় তাহলে আমেরিকার অবস্থা তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির মতো হবে। এনিয়ে সুলিভান বলেন, বর্তমানে জার্মানি, জাপান, কানাডার যে অবস্থা হয়েছে তা আমাদেরও হতে পারে। ভারতের উপরে ট্রাম্প ট্যাক্স বসিয়েছেন ৫০ শতাংশ। আর পকিস্তানের উপরে সেই ট্যাক্সের হার মাত্র ১৯ শতাংশ, কেন?
