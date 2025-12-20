Imran Khan: এ জীবনে আর আকাশ দেখতে পারবেন না ইমরান! সস্ত্রীক ১৭ বছরের জেল, সাজা শোনাল কোর্ট...

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
17 years imprisonment for Imran Khan: ২০২১ সালে সৌদি সরকারের কাছ থেকে পাওয়া বেশ কিছু বহুমূল্য রাষ্ট্রীয় উপহার বা 'তোশাখানা'র সামগ্রী নিয়ে কারচুপির অভিযোগ উঠেছিল পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান এবং তাঁর স্ত্রী বুশরা বিবির বিরুদ্ধে। সেই মামলায় বড় ঘোষণা পাকিস্তানের আদালতের। 

সৌমিতা মুখোপাধ্যায় | Updated By: Dec 20, 2025, 02:52 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান (Imran Khan) এবং তাঁর স্ত্রী বুশরা বিবির আইনি জটিলতা আরও বাড়ল। শনিবার পাকিস্তানের একটি দায়রা আদালত 'তোশাখানা ২' দুর্নীতি মামলায় তাঁদের দুজনকে ১৭ বছর করে কারাদণ্ডের নির্দেশ দিয়েছে। কারাবন্দি প্রাক্তন এই নেতার বিরুদ্ধে দুর্নীতির তালিকায় এই রায় নতুন মাত্রা যোগ করল।

২০২১ সালে সৌদি সরকারের কাছ থেকে পাওয়া বেশ কিছু বহুমূল্য রাষ্ট্রীয় উপহার বা 'তোশাখানা'র সামগ্রী নিয়ে কারচুপির অভিযোগ উঠেছিল এই দম্পতির বিরুদ্ধে। সরকারি প্রসিকিউটরদের অভিযোগ, ইমরান ও বুশরা বিবি রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা হওয়ার কথা এমন উপহারগুলি ব্যক্তিগত স্বার্থে অপব্যবহার করেছেন এবং ক্ষমতার অপপ্রয়োগ করে সেগুলি নিজেদের কাছে রেখে দিয়েছেন। তবে শুরু থেকেই ইমরান খান ও তাঁর পরিবার এই অভিযোগ অস্বীকার করে আসছেন।

রাওয়ালপিন্ডির উচ্চ-নিরাপত্তাবেষ্টিত আদিয়ালা জেলের ভেতরেই বিশেষ আদালতের বিচারক শাহরুখ আরজুমান্দ এই রায় ঘোষণা করেন। আদালতের রায়ে বলা হয়েছে, দণ্ডবিধির ৪০৯ ধারা (বিশ্বাসভঙ্গ) অনুযায়ী তাঁদের ১০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। এর পাশাপাশি দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের বিভিন্ন ধারায় আরও ৭ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। সব মিলিয়ে মোট ১৭ বছরের সাজা ঘোষণা করা হয়েছে। আদালত দুজনের ওপরই ১০ মিলিয়ন (১ কোটি) পাকিস্তানি মুদ্রা করে জরিমানা ধার্য করেছে।

তোশাখানা কী?
পাকিস্তানের নিয়ম অনুযায়ী, সরকারি পদের অধিকারী ব্যক্তিরা বিদেশ সফরে গিয়ে যে সমস্ত উপহার পান, তা 'তোশাখানা' নামক রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা দিতে হয়। সেই উপহারগুলি কেনা বা নিজের কাছে রাখার নির্দিষ্ট নিয়ম আছে, যা লঙ্ঘনের অভিযোগেই ইমরান এখন কোণঠাসা।

এর আগে অন্য একটি তোশাখানা মামলায় দোষী সাব্যস্ত হওয়ায় ইমরান খান নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্রে অযোগ্য ঘোষিত হয়েছিলেন। এই দ্বিতীয় দফার সাজা তাঁর রাজনৈতিক ভবিষ্যৎকে আরও অন্ধকারের দিকে ঠেলে দিল। যদিও ইমরানের দল তেহরিক-ই-ইনসাফ দাবি করছে, এই সমস্ত মামলা পুরোপুরি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত।

 

