Bangladesh Crime: মাঝরাতে ঘুমন্ত অবস্থায় নৃশংস হত্যালীলা, তিন ও দশের বাচ্চা-সহ একই পরিবারের চারজনকে গলা কেটে খুন
Bangladesh Crime: বাংলাদেশে ভয়ঙ্কর ঘটনা। নওগাঁর নিয়ামতপুর উপজেলায় তিন বছরের শিশুসহ একই পরিবারের চারজনকে নৃশংসভাবে গলা কেটে খুনের অভিযোগ উঠেছে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ঘরে ঢুকে তিন বছরের শিশু-সহ একই পরিবারের চারজনকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে খুন। কারা এই নৃশংস কাজ করেছে, কেউ জানে না। ঘটনাটি বাংলাদেশের নওগাঁর নিয়ামতপুর উপজেলায়। হাড়হিম ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ও আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে।
আরও পড়ুন:Nadia Shocker: দুলছে হাওয়ায়, না না না ভুল নয়: নীলাঞ্জনার মতোই আচমকা শাড়ির ফাঁসে হারিয়ে গেল বৃষ্টি, চাকদহে চাঞ্চল্য
পুলিস ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, গভীর রাতে অজ্ঞাতপরিচয় আততায়ীরা মৃতদের ঘরে প্রবেশ করে। ঘরে থাকা চারজন সদস্য যখন ঘুমিয়ে ছিলেন, তখন অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে ধারাল অস্ত্র দিয়ে তাঁদের শরীরের বিভিন্ন অংশে কুপিয়ে কুপিয়ে খুন করে। নিহতদের মধ্যে মাত্র তিন বছর বয়সী এক শিশুও রয়েছে, যার ওপর চালানো এই বর্বরতা পুরো এলাকাকে স্তব্ধ করে দিয়েছে।
মৃতরা হলেন- হাবিবুর রহমান (৩৫), স্ত্রী পপি খাতুন(৩০), ছেলে পারভেজ হোসেন(১০) এবং মেয়ে সাদিয়া খাতুন (৩)। পুলিস জানিয়েছে, নিহতদের মধ্যে হাবিবুর এবং পপিকে গলা কেটে খুন করা হয়। দুই সন্তানকে মাথায় ভারী বস্তু আঘাত করে মারা হয়।
আরও জানা গিয়েছে, হাবিবুর রহমান পেশায় ছিলেন গরু ব্যবসায়ী। তিনি সোমবার মান্দার চৌবাড়িয়া হাটে গরু বিক্রি করে রাত ৮টা নাগাদ বাড়ি ফেরেন। কাছে ছিল গরু বিক্রির ২ লাখ ৮০ হাজার টাকা। প্রাথমিক অনুমান সেই টাকার লোভেই দুষ্কৃতীরা তাঁকে ও তার পরিবারের সদস্যদের নৃশংসভাবে খুন করেছে। খুনের পাশাপাশি বাড়িতে থাকা সোনার গয়নাও লুট করা হয়েছে। এমনকী হাবিবুরের স্ত্রী পপি খাতুনের কানের দুল ছিনিয়ে নিয়ে গিয়েছে। নিয়ামতপুর থানার ওসি হাবিবুর রহমান বলেন, প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে ডাকাতি করার উদ্দেশ্যে দুর্বৃত্তরা ওই বাড়িতে প্রবেশ করেছিল।
আরও পড়ুন:West Bengal Assembly Election 2026: ভোটমুখী ভাঙড়ে বড় ভাঙন: হেভিওয়েট নেতার 'ডান হাত' হারিয়ে অস্বস্তিতে তৃণমূল
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)