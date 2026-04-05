Free Public Transport: এক মাস টানা গণপরিবহণ সম্পূর্ণ ফ্রি; ঘোর জ্বালানি-যন্ত্রণায় অবিশ্বাস্য সরকারি ঘোষণা

Public Transport Free in Energy Crisis in Pakistan: পরিস্থিতি সামাল দিতে রাজধানী ও সেখানকার সবচেয়ে জনবহুল প্রদেশে আগামী এক মাস দেশবাসীর জন্য সরকারি গণপরিবহণে যাতায়াত সম্পূর্ণ বিনামূল্যে হওয়ার কথা ঘোষণা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের। অপ্রত্যাশিত এই সরকারি ঘোষণায় সাড়া পড়ে গিয়েছে দেশে।

সৌমিত্র সেন | Updated By: Apr 5, 2026, 01:53 PM IST
জ্বালানি তেলের বর্ধিতমূল্যে ক্ষুব্ধ হলে্ও এই সরকারি সিদ্ধান্তে খুশিই দেশবাসী!

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ক'দিন আগেই দেশে পেট্রলের দাম ৩৭৮ টাকা প্রতি লিটার হল। ইরান যুদ্ধের (Iran war) কারণেই জ্বালানি তেলের দামের এই অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি (Fuel Price Hike)। এর জেরে পাকিস্তানে (Pakistan) ব্যাপক বিক্ষোভ শুরু হয়েছে। সেই পরিস্থিতি সামাল দিতে পাকিস্তানের রাজধানী ও সেখানকার সবচেয়ে জনবহুল প্রদেশে আগামী এক মাস দেশবাসীর জন্য সরকারি গণপরিবহণে যাতায়াত সম্পূর্ণ বিনামূল্যে (state-run public transport free) হওয়ার কথা ঘোষণা করে দিল সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ। অপ্রত্যাশিত এই সরকারি ঘোষণায় সাড়া পড়ে গিয়েছে গোটা দেশে।

একলাফে ৪২.৭ শতাংশ বৃদ্ধি

গত শুক্রবারই অবশ্য এই ঘোষণা করা হয়। এর আগে পেট্রলের দাম একলাফে ৪২.৭ শতাংশ বাড়িয়ে প্রতি লিটার ৪৮৫ রুপি (১.৭৪ ডলার) করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে রাস্তায় রাস্তায় বিক্ষোভ শুরু হয়। পেট্রলপাম্পগুলিতে যানবাহনের দীর্ঘ লাইন তৈরি হয়। 

আরও পড়ুন: Iran Israels US War: কিছুতেই এঁটে উঠছেন না ট্রাম্প; বিরাট শক্তির আমেরিকাকে কোন ম্যাজিকে নাকানিচোবানি খাওয়াচ্ছে ইরান?

পেট্রলের দাম ৩৭৮ টাকা

এই বিক্ষোভের মুখেই গত শুক্রবার রাতে প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ তাঁর সিদ্ধান্ত থেকে কিছুটা সরে আসেন। তিনি জানান, তেলের উপর শুল্ক কমিয়ে প্রতি লিটার পেট্রলের দাম ৩৭৮ রুপি নির্ধারণ করা হল। এক ভাষণে শেহবাজ তখনই বলেছিলেন, কমপক্ষে এক মাস এই কম দাম কার্যকর থাকবে। তিনি আরও বলেছিলেন, কথা দিচ্ছি, আপনাদের জীবন স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত আমি শান্তিতে দিন কাটাব না!

ডিজেল ৫২০ টাকা লিটার

প্রসঙ্গত, বিক্ষোভের মুখে তথা চাপের মুখে পেট্রলের দাম কমালেও ডিজেলের দাম কমাননি শেহবাজ শরিফ। ৫৪.৯ শতাংশ দাম বাড়ার পর প্রতি লিটার ডিজেল ৫২০ টাকায় (৫.৬০ ডলার) বিক্রি হবে বলে জানিয়েছিলেন তিনি।

আরও পড়ুন: LPG Price Rise: মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা, ফের লাফিয়ে বাড়ল গ্যাসের দাম; এই এপ্রিল থেকেই একেবারে ৭০০ টাকা

বোঝা বইবে সরকার

এক পাকমন্ত্রী মহসিন নকভি এক্স হ্যান্ডেলে লেখেন-- "ইসলামাবাদে সমস্ত পাবলিক ট্রান্সপোর্ট সাধারণ মানুষের জন্য আগামী ৩০ দিন ফ্রি করা হল। তিনি জানান, এর জন্য পাক সরকার ৩৫ কোটি টাকার বোঝা বহন করবে। সমস্ত প্রদেশেই সাবসিডির কথা ভাবা হয়েছে। যাতে এই বোঝা লঘু করা যায়। 'লোয়ার-মিডল ইনকাম কান্ট্রি'র বর্গভুক্ত দেশ পাকিস্তানের কাছে এই সময়টা বড় চ্য়ালেঞ্জ হতে চলেছে। কেননা, বিশ্ব ব্যাংকের তথ্য বলছে, দেশটির ২৫ শতাংশ মানুষই অর্থনৈতিক ভাবে 'দরিদ্র'-শ্রেণিভুক্ত হয়ে দিন কাটাচ্ছেন।

About the Author

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

পরবর্তী
খবর

India vs Pakistan: আর একবার বাড়াবাড়ি করলে সোজা কলকাতায় বোমা ফেলব: ভারতকে চরম হুঁশিয়ারি পাকিস্তানের
.

পরবর্তী খবর

West Bengal Assembly Election 2026: এজেন্সি দিয়ে আমার প্রার্থীদের চমকাচ্ছে: মমতার বিস্ফোরক দ...