Friday namaz banned: যুদ্ধ চলছে, ইসলামের তৃতীয় পবিত্রতম মসজিদে নিষিদ্ধ শুক্রবারের নামাজ পাঠ...
Friday namaz banned in Al Aqsa Masjid: পবিত্র রমজান মাসে শুক্রবারের নামাজ নিষিদ্ধ করার ফলে মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে ক্ষোভ ছড়িয়েছে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: যুদ্ধ চলছে! তাই নিষিদ্ধ হল শুক্রবারের নামাজ পাঠ। ইরানের সঙ্গে যুদ্ধের জেরে পবিত্র জেরুজালেম শহরে অবস্থিত আল আল-আকসা মসজিদে শুক্রবারের নামাজ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে ইসরায়েল। বিশ্বে অন্যতম বৃহত্তম ও ইসলামের তৃতীয় পবিত্রতম মসজিদ হিসেবে গুরুত্ব পায় এই আল আকসা মসজিদ।
ইরানের সঙ্গে যুদ্ধ আজ ষষ্ঠ দিনে পড়েছে। যুদ্ধের জেরেই শুক্রবারের নামাজ পাঠ বন্ধের সিদ্ধান্ত ইসরায়েলের। তবে ইসরায়েলের এই সিদ্ধান্তে ইতিমধ্যেই বিতর্ক ছড়িয়েছে। পবিত্র রমজান মাসে ইসরায়েল পূর্ব জেরুজালেমের আল-আকসা মসজিদে শুক্রবারের নামাজ নিষিদ্ধ করায়, এই বিতর্কিত সিদ্ধান্তের ফলে মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে ক্ষোভ ছড়িয়েছে।
ইসরায়েল প্রশাসন দাবি করেছে যে নিরাপত্তার কারণেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। কারণ, ইরান ক্রমাগত ইসরায়েলের বিভিন্ন এলাকা টার্গেট করে মিসাইল ও ড্রোন হামলা করে চলেছে। সেই ক্ষেপণাস্ত্র হামলার পরিপ্রেক্ষিতেই সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে এটি প্রয়োজনীয় ছিল, যাতে বড়সড় বিপদের ঝুঁকি এড়ানো যায়। তবে তাতেও বিতর্ক ও ক্ষোভ এড়ানো যাচ্ছে না।
ইসরায়েলি কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, ওল্ড সিটির সমস্ত ধর্মীয় স্থান সাময়িকভাবে বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে। যার মধ্যে রয়েছে ওয়েস্টার্ন ওয়াল, টেম্পল মাউন্ট এবং গির্জা। প্রশাসন স্পষ্ট করে জানিয়েছে, পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত কোনও তীর্থযাত্রী বা পর্যটককেই এই স্থানগুলিতে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হবে না। প্রসঙ্গত ইরান-ইসরায়েল যুদ্ধে ইতিমধ্য়েই ইসরায়েলে ৯ জন নিহত হয়েছে। ইরানে সংখ্যাটা ১২০০ ছাড়িয়েছে।
আল-আকসা মসজিদে নামাজ বন্ধে কী বলছেন ইমাম?
যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকেই ইসরায়েলের ওল্ড সিটির ভিতর ঢোকার ক্ষেত্রে কঠোর বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে। কেবলমাত্র বাসিন্দা ও দোকানদারদেরই ভিতরে প্রবেশের অনুমতি রয়েছে। আল-আকসা মসজিদের সিনিয়র ইমাম ইকরিমা সাবরি এই সিদ্ধান্তের তীব্র সমালোচনা করেছেন। তিনি দাবি করেন, ইসরায়েল প্রশাসন মসজিদটি বন্ধ করার জন্য প্রতিটি সুযোগ ব্যবহার করছে। তাঁর কথায় এই পদক্ষেপ সম্পূর্ণরূপে অন্যায্য ও ধর্মীয় স্বাধীনতার পরিপন্থী।
একসঙ্গে ৫ লাখ লোকের নামাজ পড়ার ক্ষমতা
বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম আল আকসা মসজিদে একসঙ্গে ৫ লাখ লোক নামাজ পড়তে পারেন। আল আকসা কমপ্লেক্সে প্রায় পাঁচ লক্ষ লোকের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। মসজিদটি পূর্ব জেরুজালেমের ওল্ড সিটিতে অবস্থিত। ১৯৬৭ সালের যুদ্ধের পর ইসরায়েল এই এলাকার দখল করে নেয়।
