Iran Khamenei Torture: বন্দিদের তীব্র শীতে নগ্ন করে দাঁড় করানো থেকে রহস্যজনক ইনজেকশন! ১৬ বছরের কিশোরকে যৌন নির্যাতন... ইরানের জেলে ভয়াবহ হাড়হিম অত্যাচার...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: 'মোল্লাতন্ত্র নিপাত যাক'! এই স্লোগানকে সামনে রেখেই ইরানে গর্জে উঠেছিল বিদ্রোহীরা। কিন্তু সেই স্লোগান এখন চাপা পড়ে গিয়েছে। এখন সামনে আসছে ইরানে নির্যাতন ও মানবাধিকার লংঘনের ভয়াবহ কাহিনী। তীব্র শীতের মধ্যে বন্দিদের নগ্ন করে বাইরে দাঁড় করিয়ে রাখা হচ্ছে! দেওয়া হচ্ছে অজ্ঞাত ওষুধের ইনজেকশন! কারাবন্দি বিক্ষোভকারীরা খামেনেই শাসনের ভয়াবহ নির্মমতা, ভয়াবহ অত্যাচারের শিকার হচ্ছেন।
ইরানে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে নেট পরিষেবা। আর সেই ডিজিটাল শাটডাউনের মধ্যেই চলছে চরম অত্যাচার। ইরান থেকে গোপনে পাচার হওয়া ভিডিয়ো, বিচ্ছিন্ন ফোনকল ও স্টারলিঙ্ক বার্তার মাধ্যমে মানবাধিকার সংগঠনগুলোর হাতে এসেছে বিক্ষোভকারীদেরকে নৃশংস হত্যা ও তাঁদের উপর নির্মম অত্যাচারের তথ্য। যা কল্পনারও অতীত! কালো ব্যাগে মোড়ানো দেহ, মেঝে ও স্ট্রেচারে সারি সারি লাশ আর প্রিয়জনের খোঁজে হন্যে ঘুরে বেড়ানো কান্নারত পরিবারের মানুষ... 'আল্লাতোয়া' ইরানের এটাই এখন ছবি।
গত ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে ইরানে শুরু হওয়া খামেনেই-বিরোধী বিক্ষোভ ১৯৭৯ সালের ইসলামি বিপ্লবের পর সবচেয়ে রক্তক্ষয়ী বিক্ষোভ। অর্থনৈতিক ধসের প্রতিবাদে শুরু হওয়া আন্দোলন ৪৫ বছর ধরে ক্ষমতায় টিকে থাকা ধর্মীয় শাসনকে সরাসরি চ্যালেঞ্জে করে। ইরানে মোল্লাতন্ত্রের অবসানের দাবি জানায়। বিক্ষোভ দমনে খামেনেই সরকার চরম শক্তি প্রয়োগ করে। ইসলামিক রেভলিউশনারি গার্ড কর্পস মোতায়েন করে। সারা দেশে ইন্টারনেট বন্ধ করে দেয়। পাশাপাশি প্রায় ৫,০০০ ইরাকি আরব মিলিশিয়াকেও বিক্ষোভ দমনে নামানো হয়। বিক্ষোভে ইতিমধ্যেই ৫,০০০ মানুষের মৃত্যু হয়েছে। যার মধ্যে ৪৫০০ বিক্ষোভকারী আর প্রায় ৫০০ জন নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্য।
গ্রেফতারের পর ইরানের কারাগারে বন্দি বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে কী করা হয়েছে?
গ্রেফতারের পর ইরানি বন্দিরা কারাগারে ভয়াবহ নির্যাতনের বর্ণনা দিয়েছেন। যা উঠে এসেছে বিভিন্ন রিপোর্টে। বন্দিদের পরিবারের ঘনিষ্ঠ সূত্র জানিয়েছে, কারাগার কর্তৃপক্ষ বন্দিদের তীব্র শীতের মধ্যে জোর করে কারাগারের উঠোনে নগ্ন করে দাঁড় করিয়ে রাখে। ঠান্ডার মধ্যেই জেলের রক্ষীরা পাইপ দিয়ে ঠান্ডা জল ছেটাতে থাকে। আরও ভয়ঙ্কর অভিযোগ হল রহস্যজনক ইনজেকশন! কিছু বন্দিকে দেওয়া হয়েছে অজ্ঞাত ওষুধের ইনজেকশন! কুর্দিস্তানের কেরমানশাহ শহরে ১৬ বছরের এক কিশোর সহ একাধিক বিক্ষোভকারী জেলের ভিতরেই যৌন নির্যাতনের শিকার হয়েছে বলেও অভিযোগ।
