Ayatollah Ali Khamenei Death: ট্রাফিক ক্য়ামেরা-ফোন হ্যাক, দিনের পর দিন কীভাবে খামেইনির উপর নজরদারি ইসরায়েলের?

Ayatollah Ali Khamenei Death: ট্রাফিক ক্য়ামেরা-ফোন হ্যাক, দিনের পর দিন কীভাবে খামেইনির উপর নজরদারি ইসরায়েলের?
Ayatollah Ali Khamenei Death: তেহরানের পাস্তুর স্ট্রিট সংলগ্ন এলাকার একটি নির্দিষ্ট ক্যামেরার অ্যাঙ্গেল থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া গেছে
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: গোয়েন্দা তথ্য এতটাই পাকা ছিল যে একটা বিমান হামলাতেই কাজ হয়ে যায়। নিজের সুরক্ষিত এলাকাতেই ইজরায়েলি হামলায় প্রাণ হারান ইরানের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা আয়াতোল্লা আলি খামেইনি। তাঁর সঙ্গেই মৃত্যুবরণ করেণ খামেইনির মেয়ে, জামাই ও নাতি-নাতনি। কিন্তু কীভাবে এমন পাক্কা খবর ছিল সিআইএ কিংবা মোসাদের গোয়েন্দাদের কাছে যে ওইসময় খামেইনি বৈঠক করবেন দেশের শীর্ষ নেতাদের সঙ্গে? সংবাদ মাধ্যমের খবর খামেইনির উপরে নজর রাখা হচ্ছিল কয়েক বছর ধরে।
জানা যাচ্ছে বছরের পর বছর ধরে তেহরানের ট্রাফিক পুলিসের সিসিটিভি হ্যাক করেছিল। পাশাপাশি ইরানের শীর্ষ নেতা-সহ খামেইনির মোবাইল নেটওয়ার্কে ঢুকে পড়েছিলেন মোসাদের গোয়েন্দারা। তাতেই এতবড় অপারেশন করতে সমর্থ হয়েছে ইজরায়েল।
ইসরায়েলি গোয়েন্দা কর্মকর্তাদের বরাত দিয়ে প্রকাশিত একটি সংবাদমাধ্যমে দাবি করা হয়েছে যে, ইরানের তেহরান শহরের প্রায় সব ট্রাফিক ক্যামেরা গত কয়েক বছর ধরে হ্যাক করে রাখা হয়েছিল। প্রতিবেদন অনুযায়ী, এই ক্যামেরার সব ভিডিও ফুটেজ গোপনে এনক্রিপ্ট করে বা কোড ব্যবহার করে সরাসরি ইসরায়েলের তেল আবিব এবং দক্ষিণাঞ্চলে অবস্থিত বিভিন্ন সার্ভারে পাঠানো হতো।
প্রতিবেদনটিতে আরও জানানো হয়েছে যে, তেহরানের পাস্তুর স্ট্রিট সংলগ্ন এলাকার একটি নির্দিষ্ট ক্যামেরার অ্যাঙ্গেল থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া গেছে; এর মাধ্যমে ওই চত্বরের ভেতরের দৈনন্দিন কাজকর্ম এবং দেহরক্ষীরা ঠিক কোথায় তাদের ব্যক্তিগত গাড়ি পার্ক করতেন, সেই সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা পাওয়া সম্ভব হয়েছে।
সিএনএন-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, মার্কিন ও ইসরায়েলি গোয়েন্দা কর্মকর্তারা আয়াতোল্লা আলি খামেনেইয়ের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা, তাঁর বাসস্থান, সাক্ষাৎকারের তালিকা, যোগাযোগের মাধ্যম এবং বিপদের সময় তিনি কোথায় আশ্রয় নিতে পারেন—সেসব বিষয়ে দীর্ঘ সময় ধরে সূক্ষ্ম নজরদারি চালিয়েছিলেন। একইসঙ্গে তাঁরা ইরানের অন্যান্য শীর্ষস্থানীয় রাজনৈতিক ও সামরিক নেতাদের গতিবিধিও নজরে রাখছিলেন, যাঁরা সাধারণত ৮৬ বছর বয়সী এই নেতার সাথে খুব একটা জনসমক্ষে একত্রে সমবেত হতেন না।
