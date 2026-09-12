/যুদ্ধ-আতঙ্কে তেলের পাইপলাইন বন্ধ করল আরব! ফের কি পেট্রল-ডিজেলের দাম বাড়বে? আগুন হবে এলপিজিও?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: লোহিত সাগর দিয়ে নিজেদের তেল পরিবহণের ইস্ট-ওয়েস্ট পাইপলাইন বন্ধ করে দিয়েছে সৌদি আরব। হামলার শিকার হওয়ার পর তারা তেল রফতানির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ এই পাইপলাইনটি সাময়িকভাবে বন্ধ করে দিল। মধ্যপ্রাচ্যে চলতি যুদ্ধ আরও ছড়িয়ে পড়ার মধ্যেই এই হামলা হয়েছে। এদিকে, বিশ্বের সবচেয়ে বেশি অপরিশোধিত তেল রফতানিকারক দেশ সৌদি আরবই। কারা আরবে হামলা চালাল? ইরাকে তৎপর থাকা ইরান-সমর্থিত সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলি এই হামলা চালিয়েছে বলে নিশ্চিত করেছে আরব।
তৎপর সৌদি আরব
বিশ্বের সবচেয়ে বেশি অপরিশোধিত তেল রপ্তানিকারক দেশ সৌদি আরব। ইরাকে তৎপর থাকা ইরান-সমর্থিত সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলো এ হামলা চালিয়েছে বলে নিশ্চিত করেছে বাগদাদ ও রিয়াদ। হামলার পর আজ শনিবার ইরাকের একজন সিনিয়র কমান্ডারকে বরখাস্ত করা হয়েছে।
১২০০ কিমি পাইপলাইন
আরব উপদ্বীপ জুড়ে ১২০০ কিমি (৭৪৫ মাইল) দীর্ঘ ইস্ট–ওয়েস্ট পাইপলাইনটি সৌদি আরবকে হরমুজ প্রণালী দিয়ে জাহাজ চলাচলের জট এড়িয়ে তেল পরিবহণের সুযোগ করে দিয়েছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে যুদ্ধের কারণে হরমুজ প্রণালি দিয়ে ট্যাংকার চলাচল প্রায় বন্ধ হয়ে যাওয়ায় পাইপলাইনটি আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল।
১০০ ডলারের উপরে
সাম্প্রতিক মাসগুলিতে এই পাইপলাইন দিয়ে প্রতিদিন ৪০ থেকে ৫০ লাখ ব্যারেল তেল পরিবহণ করা হয়েছে। যা বিশ্বের তেল সরবরাহের প্রায় ৫ শতাংশের সমান। ফেব্রুয়ারিতে ইরান যুদ্ধ শুরু হওয়ার পরে হরমুজ প্রণালীতে জাহাজ চলাচল মারাত্মকভাবে বাধাগ্রস্ত হচ্ছিল। এখন বাব আল-মান্ডেব প্রণালী হুথিদের নিয়ন্ত্রণে চলে যাওয়া ও ইস্ট-ওয়েস্ট পাইপলাইন বন্ধ ঘোষণার ফলে আরব উপদ্বীপের দুপাশেই জ্বালানি সরবরাহে প্রচণ্ড চাপ তৈরি হয়েছে। বিশ্ববাজারে তেলের দাম আবারও ব্যারেলপ্রতি ১০০ ডলারের উপরে উঠে গেছে।
কারা চালাল হামলা?
ইস্ট-ওয়েস্ট পাইপলাইনে কারা হামলা চালিয়েছে, তা এখনও স্পষ্ট নয়। স্যাটেলাইটের ছবিতে পবিত্র মদিনা নগরীর দক্ষিণে পাইপলাইনের একটি এলাকা থেকে কালো ধোঁয়া উঠতে দেখা গিয়েছে। সৌদি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, হামলায় কয়েকজন আহত হয়েছেন ও বেশ কিছু ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। কিন্তু তেল রফতানিতে এর কী প্রভাব পড়েছে বা পড়বে, কিংবা আদৌ পড়বে কি না, সে বিষয়ে এখনও বিস্তারিত কিছু জানানো হয়নি!
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