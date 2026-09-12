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যুদ্ধ-আতঙ্কে তেলের পাইপলাইন বন্ধ করল আরব! ফের কি পেট্রল-ডিজেলের দাম বাড়বে? আগুন হবে এলপিজিও?

Saudi Shut Down East-West Oil Pipeline: যুদ্ধ-আতঙ্কে ইস্ট-ওয়েস্ট পাইপলাইন বন্ধ করল আরব! তাহলে ফের কি জ্বালানি তেলের দাম বাড়বে? আগুন হবে এলপিজিও? আশঙ্কায় দিন গুনছে সব দেশ।

Written BySoumitra Sen
Published: Sep 12, 2026, 01:54 PM IST|Updated: Sep 12, 2026, 02:03 PM IST
যুদ্ধ-আতঙ্কে তেলের পাইপলাইন বন্ধ করল আরব! ফের কি পেট্রল-ডিজেলের দাম বাড়বে? আগুন হবে এলপিজিও?

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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যুদ্ধ-আতঙ্কে তেলের পাইপলাইন বন্ধ করল আরব! ফের কি জ্বালানি তেলের দাম বাড়বে? আগ
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