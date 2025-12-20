Osman Hadi Funeral: ভারত বিরোধী নেতা হাদির দাফন সম্পন্ন, কবি নজরুলের পাশেই সমাধিস্থ করে বড় বার্তা বাংলাদেশের?

Osman Hadi Funeral: ভারত বিরোধী নেতা হাদির দাফন সম্পন্ন, কবি নজরুলের পাশেই সমাধিস্থ করে বড় বার্তা বাংলাদেশের?
Osman Hadi Funeral: গত ১২ ডিসেম্বর ঢাকার পল্টন এলাকায় অটো রিকশায় যাওয়ার সময় অজ্ঞাতপরিচয় দুষ্কৃতীরা তাঁকে মাথায় গুলি করে
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভারত বিরোধী ছাত্রনেতা ও ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক শরিফ ওসমান হাদির শেষকৃত্য সম্পন্ন হল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরের কবরস্থান। এখানেই চিরঘুমে শায়িত রয়েছেন বাংলাদেশের জাতীয় কবি নজরুল ইসলাম। হাদির নামাজে জানাজা বা শেষ প্রার্থনায় ইমামতি করেন তাঁর বড়ভাই আবু বকর সিদ্দিক। জানাজা অনুষ্ঠিত হয় বাংলাদেশ সংসদ ভবন এলাকায়। ওই জানাজা উপলক্ষ্যে জড়ো হয়েছিলেন অগণিত মানুষ। জাতীয় পতাকায় মুড়ে নিয়ে সমাধিস্থলে নিয়ে যাওয়া হয় মরদেহ।
ওসমান হাদির নামাজে জানাজায় যোগ দিয়েছিলেন বাংলাদেশের মুখ্য উপদেষ্টা মহম্মদ ইউনূস। প্রধান উপদেষ্টা বলেন, প্রিয় হাদি, আমরা তোমাকে আজ বিদায় দিতে আসিনি। আমরা তোমার কাছে প্রতিজ্ঞা করতে এসেছি, তুমি যা বলে গেছ সেটা যেন আমরা পূরণ করতে পারি। সেই প্রতিজ্ঞা করতে এসেছি। শুধু আমরা না বাংলাদেশের সব মানুষ সেই কথা রাখবে।
উল্লেখ্য, গত ১২ ডিসেম্বর ঢাকার পল্টন এলাকায় অটো রিকশায় যাওয়ার সময় অজ্ঞাতপরিচয় দুষ্কৃতীরা তাঁকে মাথায় গুলি করে। গুলি বাঁদিকের কানের নীচে দিয়ে ঢুকে ডান দিক দিয়ে বের হয়ে যায়। গুরুতর অবস্থায় প্রথমে তাঁকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে পরে এভারকেয়ার হাসপাতালের আইসিইউতে রাখা হয়। এর পরে তাঁকে সিঙ্গাপুরে নিয়ে যাওয়া হয়। ১৮ ডিসেম্বর তাঁর মৃত্যু হয়। আজ তার দাফন সম্পন্ন হল।
গত বছর ছাত্র নেতৃত্বাধীন গণঅভ্যুত্থানের অন্যতম প্রধান মুখ ছিলেন ৩২ বছর বয়সী হাদি। শেখ হাসিনার দীর্ঘ শাসনামলের পতনে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। গত সপ্তাহে ঢাকায় নির্বাচনী প্রচারণা শুরুর সময় মুখোশধারী দুর্বৃত্তরা তার মাথায় গুলি করে। টানা ছয়দিন সিঙ্গাপুরে লাইফ সাপোর্টে থাকার পর গত বৃহস্পতিবার রাতে তিনি মারা যান।
হাদির এই মর্মান্তিক মৃত্যুর পর দেশজুড়ে চরম বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়েছে। এমনকি সংঘবদ্ধভাবে দেশের শীর্ষস্থানীয় সংবাদপত্র এবং বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানেও হামলা চালানো হয়।
আগামি ১২ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশে সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। ১৭ কোটি ৫০ লাখ মানুষের এই মুসলিমপ্রধান দেশটি গত প্রায় দুই বছর ধরে রাজনৈতিক অস্থিরতার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। অনেকেই আশা করছেন, এই নির্বাচনের মাধ্যমে দেশটিতে স্থিতিশীলতা ফিরবে এবং বাংলাদেশ আবারও এই অঞ্চলের একটি সফল রাষ্ট্র হিসেবে নিজের অবস্থান ফিরে পাবে।
তবে ২০২৪ সালের আগস্টে শেখ হাসিনার পতনের পর যে আনন্দের জোয়ার তৈরি হয়েছিল, তা এখন ম্লান হয়ে যাচ্ছে। ইসলামপন্থী কট্টরপন্থীদেরসহ বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে রাজনৈতিক কোন্দল এবং ঘনঘন সহিংস বিক্ষোভ দেশের সাধারণ মানুষের স্বস্তি কেড়ে নিচ্ছে।
বিশ্লেষকদের মতে, এসব ঘটনা শান্তিতে নোবেলজয়ী মুহাম্মদ ইউনূসের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সীমাবদ্ধতাগুলোকেও সামনে নিয়ে এসেছে। চীনের পর বিশ্বের বৃহত্তম পোশাক রপ্তানিকারক এই দেশটির ওপর তার সরকারের নিয়ন্ত্রণ কতটুকু, তা নিয়ে এখন নানা প্রশ্ন উঠছে।
