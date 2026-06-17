/G7 hot-mic moments: ঘড়ি হারালেন ম্যাক্রোঁ, ধূমপান ছাড়লেন মেলোনি, ট্রাম্প পেলেন বাইক- কূটনীতির কচকচানির বাইরে বিশ্বনেতাদের মজাদার G7

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ফ্রান্সের অ্যাভিয়ান লে বেঁ-তে অনুষ্ঠিত হচ্ছে জি-৭ শীর্ষ সম্মেলন। সেখানে একদিকে যেমন চলছে বিশ্ব রাজনীতি, কূটনীতি অর্থনীতি নিয়ে গুরুগম্ভীর আলোচনা, তেমনই রুদ্ধদ্বার কূটনৈতিক বৈঠকের বাইরে ক্যামেরাবন্দি হয়েছে কিছু হালকা ও মজাদার মুহূর্ত। যা বিশ্ব সংবাদমাধ্যমের নজর কেড়েছে।
মেলোনির ধূমপান ত্যাগ
ধূমপান ছেড়েছেন মেলোনি! জি-৭ সম্মেলনের অন্যতম আলোচিত বিষয় এখন ইতালির প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলোনির ধূমপান ত্যাগে। জার্মানির চ্যান্সেলর ফ্রিডরিখ মার্জ যখন মেলোনিকে জিজ্ঞেস করেন যে তিনি সকালে ধূমপান করেছেন কি না, তখনই মেলোনি সবাইকে চমকে দিয়ে জানান,"১ মে থেকেই আর ধূমপান করিনি।" সম্পূর্ণভাবে ধূমপান ছেড়ে দিয়েছেন তিনি। এই কথা শোনার সাথে সাথেই টেবিলের চারপাশে বসা কানাডার প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নি, ইংল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমার, জাপানের প্রধানমন্ত্রী সানায়ে তাকাইচি এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের কর্মকর্তারা মেলোনিকে হাততালি দিয়ে অভিনন্দন জানান। মেলোনিও দুই হাত তুলে অভিবাদন গ্রহণ করেন। কানাডার প্রধানমন্ত্রী কার্নি তখন হাসিমুখে মেলোনির হাতের দিকে ইশারা করে আবার জিজ্ঞেস করেন, "তোমার কি কোনও নিকোটিন প্যাচ আছে?" যা নিয়ে পুরো কক্ষেই হাসির রোল পড়ে যায়।
Italy's Meloni says she quit smoking at G7 Summit. pic.twitter.com/Z3NFztqS6m— Clash Report (@clashreport) June 16, 2026
জি-৭ ও ফুটবল আড্ডা
বিশ্বের সবচেয়ে জটিল ভূ-রাজনীতি নিয়ে আলোচনার ফাঁকেও বিশ্বনেতারা ফুটবল বিশ্বকাপ নিয়ে আলোচনা থেকে দূরে থাকতে পারেননি। লেক জেনেভার পাশে মধ্যাহ্নভোজের সময় নেতারা ফুটবল নিয়ে আলোচনায় মেতে ওঠেন। কেউ কেউ ফ্রান্সের জাতীয় ফুটবল দলের উদ্দেশ্যে "আলে লে ব্লুজ" (Allez les bleus) বলে চিৎকারও করে ওঠেন। আবার পিএসজি (Paris Saint-Germain)-এর চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জয়ের প্রশংসাও শোনা যায় বিশ্বনেতাদের মুখে। ইংল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমার যেমন স্পেনের বিরুদ্ধে কেপ ভার্দের ড্র পারফরম্যান্সের প্রশংসা করেন। অন্যদিকে, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প আবার তাঁর ৮০তম জন্মদিনে হোয়াইট হাউসে আয়োজিত ইউএফসি (UFC) ইভেন্টের প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিলেন।
President Trump is gifted a custom German national team '47' jersey from German Chancellor Friedrich Merz at the G7 summit in France. pic.twitter.com/Mt0w80RypJ— Breaking911 (@Breaking911) June 16, 2026
ঘড়ি হারান ম্যাঁক্রো
সম্মেলনের আরেকটি মজার মুহূর্তে ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ তার হাতঘড়ি ভুল করে ফেলে যান। কানাডার প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নি তা দেখে রসিকতা করে বলেন, "ম্যাক্রোঁ তার ঘড়ি ফেলে গেছেন, এটা আমাদের কাছে আছে।" পাশ থেকে ডোনাল্ড ট্রাম্প দ্রুত উত্তর দেন, "ও যদি ফেলে গিয়ে থাকে, তবে ওটা আমাকে দিয়ে দাও!" যা শুনে সবাই হেসে ওঠেন।
ট্রাম্পের সাইকেল উপহার
আগামী বছর আল্পস পর্বতে অনুষ্ঠিতব্য সাইক্লিং ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপের প্রচারের অংশ হিসেবে ম্যাক্রোঁ প্রতিটি জি-৭ নেতাকে একটি করে কাস্টমাইজড সাইকেল উপহার দেন। ট্রাম্প সাধারণ গলফ ছাড়া অন্য কোনো শরীরচর্চা বা সাইকেল চালানো পছন্দ করেন না, তাই তার এই উপহার পাওয়ার প্রতিক্রিয়া নিয়ে মৃদু কৌতুহল তৈরি হয়েছিল। পাশাপাশি জার্মানির চ্যান্সেলর মার্জ ট্রাম্পকে তার ৪৭তম প্রেসিডেন্সির স্মারক হিসেবে একটি '৪৭' নম্বর জার্সি উপহার দেন এবং সামাজিক মাধ্যমে লেখেন, "শেষ পর্যন্ত আমরা একই দলে।"
স্পটলাইটে 'মেলোডি'
সোশ্যাল মিডিয়ায় তুমুল জনপ্রিয় "মেলোডি" (Melodi) ট্রেন্ড নিয়েও এই সম্মেলনে কথা হয়। ইতালির প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলোনি এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ছবির প্রশংসা করেন অনেকেই। গ্রুপ ছবির আগে মোদীকে দেখে মেলোনি হাসিমুখে বলেন, "আপনার সাথে আবার দেখা হয়ে খুব ভালো লাগলো!" এরপর পিএম মোদী তাদের সোশ্যাল মিডিয়া ও ইনস্টাগ্রামের জনপ্রিয়তার কথা উল্লেখ করলে মেলোনি সম্মতি জানিয়ে হেসে বলেন, "হ্যাঁ, আমরাই ইনস্টাগ্রামে সবচেয়ে বিখ্যাত।"
এবার জি-৭ শীর্ষ সম্মেলনে ফ্রান্স, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, জার্মানি, ইতালি, জাপান ও ইংল্যান্ডের সঙ্গেই আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে যোগ দেয় ভারত ও ইউক্রেন।