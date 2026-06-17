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G7 hot-mic moments: ঘড়ি হারালেন ম্যাক্রোঁ, ধূমপান ছাড়লেন মেলোনি, ট্রাম্প পেলেন বাইক- কূটনীতির কচকচানির বাইরে বিশ্বনেতাদের মজাদার G7

G7 hot-mic moments of World leaders: এবার জি-৭ শীর্ষ সম্মেলনে ফ্রান্স, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, জার্মানি, ইতালি, জাপান ও ইংল্যান্ডের সঙ্গেই আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে যোগ দেয় ভারত ও ইউক্রেন। সেখানে একদিকে যেমন চলছে বিশ্ব রাজনীতি, কূটনীতি অর্থনীতি নিয়ে গুরুগম্ভীর আলোচনা, তেমনই রুদ্ধদ্বার কূটনৈতিক বৈঠকের বাইরে ক্যামেরাবন্দি হয়েছে কিছু হালকা ও মজাদার মুহূর্ত।

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Jun 17, 2026, 07:20 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 07:37 PM IST
G7 hot-mic moments: ঘড়ি হারালেন ম্যাক্রোঁ, ধূমপান ছাড়লেন মেলোনি, ট্রাম্প পেলেন বাইক- কূটনীতির কচকচানির বাইরে বিশ্বনেতাদের মজাদার G7
Image Credit: জি-৭ শীর্ষ সম্মেলন

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

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