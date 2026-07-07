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ছড়িয়ে আছে দেহ, শিশুদের কামড়াচ্ছে ইঁদুর, আক্রমণ করছে বেজি; জল নেই, শৌচালয় নেই, যেন আস্ত নরক

Bodies Lie Unclaimed and Rats Run Rampant: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইরান তাদের সাময়িক যুদ্ধবিরতিকে দীর্ঘস্থায়ী শান্তিতে রূপ দেওয়ার চেষ্টা করছে বলে খবর। তবে গাজার স্থানীয় বাসিন্দাদের অনেকেরই আক্ষেপ, তাঁরা এমন এক মার্কিন-সমর্থিত সমঝোতার ধ্বংসাবশেষের মধ্যে বাস করছেন যাতে তারা এই চুক্তিকে ব্যর্থই মনে করেন!

Written BySoumitra Sen
Published: Jul 07, 2026, 02:26 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 02:34 PM IST
ছড়িয়ে আছে দেহ, শিশুদের কামড়াচ্ছে ইঁদুর, আক্রমণ করছে বেজি; জল নেই, শৌচালয় নেই, যেন আস্ত নরক
Source: Bureau

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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