Nepal Nationwide unrest: সেপ্টেম্বরের নেপালে ফিরল বাংলাদেশের জুলাই! রাস্তায় জেন জ়ি, সেনা চপারে প্রাণ বাঁচাতে পালাচ্ছেন নেতা-মন্ত্রীরা...

Nepal Nationwide unrest: সেপ্টেম্বরের নেপালে ফিরল বাংলাদেশের জুলাই! রাস্তায় জেন জ়ি, সেনা চপারে প্রাণ বাঁচাতে পালাচ্ছেন নেতা-মন্ত্রীরা...
Gen Z protests: জনকণ্ঠ রোধে সোশাল মিডিয়ায় নিষেধাজ্ঞার অভিযোগে সোমবার সকালে তরুণ তুর্কিদের যে আন্দোলন শুরু হয়েছিল নেপালে, রাতের মধ্যে তা হিংসাত্মক চেহারা নিয়েছে। জেন Z-র প্রবল বিক্ষোভে পিছু হঠেছে নেপালের KP শর্মা ওলির সরকার। তুলে নেওয়া হয়েছে সোশাল মিডিয়ার ওপর নিষেধাজ্ঞা। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পর চাপের মুখে পদত্যাগ করেছেন কৃষিমন্ত্রী ও স্বাস্থ্যমন্ত্রীও।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রীতিমতো ফুঁসছে নেপাল (Nepal)। রাজধানী কাঠমান্ডু-সহ বিভিন্ন জায়গায় বিক্ষোভে এখন পর্যন্ত মৃত্যু হয়েছে অন্তত ২৩ জনের। গণবিদ্রোহে উপপ্রধানমন্ত্রী-সহ ৯ মন্ত্রী ইস্তফা দিয়েছেন। এদের মধ্যে রয়েছেন স্বাস্থ্য, ক্রীড়া, বন, কৃষি, আইন, জল সরবরাহ, শক্তিমন্ত্রী। সূত্রের দাবি, বড় বিপদ এড়াতে দেশ ছাড়ার পরিকল্পনা করেছেন প্রধানমন্ত্রী কেপি শর্মা ওলি (KP Sharma Oli)। উড়ে যেতে পারেন থাইল্যান্ড কিংবা দুবাই।
সোমবার গভীর রাতে সোশাল মিডিয়ায় নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়। যদিও এরপরেও আন্দোলন থামেনি। দুর্নীতির অভযোগ এনে ওলি সরকারকে মসনদ থেকে সরানোর ডাক দিয়েছে আন্দোলনকারীরা। এদিন সকালে পুলিস-সেনার ঘেরাটোপ উপেক্ষা করে প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনের সামনে বিক্ষোভ দেখাচ্ছে জনতা। শাসক-বিরোধী কেউই নিস্তার পাচ্ছে না। সূত্রের খবর, প্রধানমন্ত্রী বাসভবনে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে বিক্ষোভকারীরা।
ইতিমধ্যেই কে পি ওলির বাড়ির পিছনে চপার রয়েছে। তাতে করেই দেশ থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করছেন বলে মনে করা হচ্ছে। খবর পাওয়া গিয়েছে, বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে কাঠমান্ডু বিমানবন্দর। নেপালের বীরগঞ্জে আইনমন্ত্রী অজয় চৌরাসিয়ার বাড়ি পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে বলে খবর। কাঠমান্ডুতে কার্ফু প্রত্যাহারের কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ফের অনির্দিষ্টকালের জন্য কার্ফু জারি করা হয়েছে।
প্রসঙ্গত, সোমবার সকাল ৯টায় কাঠমান্ডু শহরের প্রাণকেন্দ্রে শিক্ষার্থী এবং বিরাট সংখ্যক তরুণ প্রতিবাদকারীরা একত্রিত হন। জাতীয় পতাকা উড়িয়ে, জাতীয় সঙ্গীত গেয়ে সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রদর্শণ শুরু হয়। নানা সরকারি বিধিনিষেধ এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে স্লোগান তোলেন তাঁরা। এ যেন আর এক বাংলাদেশ।
