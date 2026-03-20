English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • দুনিয়া
Global Internet Disaster: বিশ্ব জুড়ে মহা বিপর্যয়; নেট দুনিয়ায় চূড়ান্ত সর্বনাশ, অন্ধকার ইউরোপ এশিয়া আফ্রিকা জুড়ে

Hormuz Undersea Cables at Risk: তেলসংকট, গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধি, বিদ্যুৎবিহীন শহরনগর-- ইরানযুদ্ধের নানা কুফল নানা দিকে ফলছে। কিন্তু এই সর্বনাশের দিন দেখতে হবে, কেউ ভেবেছিল? এবার চূড়ান্ত সর্বনাশ। কেননা এবার বন্ধ হতে বসেছে ইন্টারনেট। সমুদ্রের তলায় পাতা কেবল সংযোগ অচিরেই ধ্বংস হয়ে যেতে পারে বলে শোনা যাচ্ছে! কেন? কবে থেকে?

সৌমিত্র সেন | Updated By: Mar 20, 2026, 04:31 PM IST
বিদ্যুৎ নেই, ইন্টারনেট নেই, গ্যাস নেই, তেল নেই! ভয়ংকর বিপদ বিশ্বে!

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: তেলের বাজারে সংকট (Crude oil), গ্যাসের দাম লাগামছাড়া (LPG Price), বিদ্যুৎবিহীন (No Electricity) শহরনগর-- ইরানযুদ্ধের (Iran Israel US War) নানা কুফল নানা দিকে ফলছে। কিন্তু এই সর্বনাশের দিন দেখতে হবে বলেই বোধ হয় সকলে অপেক্ষায় ছিল। এবার চূড়ান্ত সর্বনাশ। এবার বন্ধ হতে বসেছে ইন্টারনেট (global internet disaster)। কেননা সমুদ্রের তলায় পাতা কেবল সংযোগ অচিরেই ধ্বংস হয়ে যেতে পারে (undersea cables at risk) বলে শোনা যাচ্ছে!

Add Zee News as a Preferred Source

আরও পড়ুন: Attacks on World's Biggest Gas Hub: ফের বাড়বে গ্যাসের দাম! বাড়তে পারে বিদ্যুতের মূল্যও? 'ওয়ার্ল্ডস বিগেস্ট গ্যাস হাবে' মারণ হামলায় দেশ জুড়ে আঁধার?

২১ দিনের ইরান-ইসরায়েল যুদ্ধ

নয়-নয় করে তৃতীয় সপ্তাহে পড়ল ইরান-ইসরায়েল যুদ্ধ। পরিস্থিতি আয়ত্তের মধ্যে নেই বলেই মনে হচ্ছে নানা পক্ষের। কেননা, হরমুজ প্রণালীতে আশঙ্কার মেঘ এখনও কাটেনি। বিশ্বের একাধিক দেশে পেট্রোলিয়াম-সংকট তৈরি হচ্ছে। ইরান নাকি হরমুজ প্রণালীতে জলের তলায় মাইন রেখে দিয়েছে! তাই যদি হয়, তাতে বিস্ফোরণের আশঙ্কা থাকছে, এবং সেই আশঙ্কা ক্রমশ বাড়ছে। এই পরিস্থিতির জেরে ইন্টারনেট দুনিয়ায় বড় প্রভাব পড়তে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

হরমুজ প্রণালীতে

হরমুজ প্রণালীতে সমুদ্রের তলা দিয়ে গিয়েছে গুরুত্বপূর্ণ ইন্টারনেট কেবল। যুদ্ধের দ্বিতীয় পর্যায়ে সেই ইন্টারনেট লাইন কি বন্ধ করে দিতে পারে তেহরান? তাই যদি ঘটে, তবে সেক্ষেত্রে বিপুল পরিমাণ ডেটার সমূহ ক্ষতি হতে পারে। জানা গিয়েছে, সমুদ্রের তলা দিয়ে কয়েক হাজার কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে ফাইবার-অপটিক কেবল। 

বিকল বিশ্ব

ভিডিয়ো কল থেকে ই-মেইল, এআই পরিষেবা থেকে ব্যাংকের তথ্য়ের মতো ডেটা রয়েছে এই লাইনে। এই কেবলের মাধ্যমেই ইউরোপ, এশিয়া ও আফ্রিকার মধ্য়ে ইন্টারনেট ট্রাফিকের সংযোগ স্থাপন হয়। ডেটা সেন্টার, ডিজিটাল ইনফ্রাস্ট্রাকচারের ক্ষেত্রে এই কেবল অত্যন্ত জরুরি। ভারতের সঙ্গে অন্যান্য দেশের তথ্য-সংযোগের জন্য এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমাজন, মাইক্রোসফটের মতো সংস্থা কোটি কোটি ডলার খরচ করে সৌদি আরব ও আরব আমিরশাহিতে ডেটা সেন্টার তৈরি করেছে। ওই অঞ্চলকে আর্টিফিশিয়াল ইনটেলিজেন্সের সেন্টার তৈরি করার পরিকল্পনাও রয়েছে।

আরও পড়ুন: Nuclear War: বিরক্ত আমেরিকা শেষ পর্যন্ত ফেলেই দিল পরমাণু বোমা; ভয়াবহ শব্দ বীভৎস আগুনের মারণলীলায় স্তব্ধ বিশ্ব

ইন্টারনেট দুনিয়ায় বিস্ফোরণ

কিন্তু সেসব লহমায় বিনষ্ট হতে পারে। কেননা, আপাতত যা পরিস্থিতি, তাতে ওই সব কেবল মেরামতির কোনও উপায় থাকছে না। সমুদ্রের তলায় গিয়ে কাজ করা এমনিতেই ঝুঁকিপূর্ণ। সেই ঝুঁকি ক্রমশ বাড়ছে। যদি মাইন বিস্ফোরণ ঘটে তবে ঘটতে পারে বড় মাপের দুর্ঘটনা, নষ্ট হতে পারে কেবল। যার প্রভাব পড়বে বিশ্বের ইন্টারনেট দুনিয়ায়!

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

...Read More

Tags:
global internet disasteriran warHormuz undersea cables at riskiran Israel us warUS-Israel-Iran warinternet risk emergingenergy supply disruptionsglobal internet infrastructureHormuz strait
পরবর্তী
খবর

Doraemon Director Died: বন্ধ হয়েছে ডোরেমন, এবার চলে গেলেন তার স্রষ্টা: একটা গোটা প্রজন্মের মন খারাপ পরিচালকের জন্য
.

পরবর্তী খবর

R G kar case: ভোটের সবচেয়ে বড় ব্রেকিং: পানিহাটিতে বিজেপির চমক, এবার সরাসরি রাজনীতিতে আরজি ক...