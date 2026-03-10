English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • দুনিয়া
  • Gold Price Fall Explainer: পতন অব্যাহত, যুদ্ধ বাড়লেও কেন কমছে সোনার দাম? জানুন ৫ কারণ

Gold Price Fall Explainer: পতন অব্যাহত, যুদ্ধ বাড়লেও কেন কমছে সোনার দাম? জানুন ৫ কারণ

Gold Price Fall 5 Reasons: সাধারণত যুদ্ধ বা কোনওরকম কোনও ভূ-রাজনৈতিক অস্থিরতার সময় নিরাপদ বিনিয়োগ হিসেবে সোনার চাহিদা বাড়ে। আর তার জেরে সোনার দামও বাড়ে। কিন্তু এবার একেবারে উল্টো প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। যুদ্ধের শুরু থেকেই দামে পতন! যুদ্ধ পরিস্থিতি থাকা সত্ত্বেও কেন কমছে সোনা-রুপোর দাম? বিশ্লেষকরা বলছেন, এর পিছনে রয়েছে ৫ বড় কারণ। কী কী?  

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Mar 10, 2026, 02:39 PM IST
Gold Price Fall Explainer: পতন অব্যাহত, যুদ্ধ বাড়লেও কেন কমছে সোনার দাম? জানুন ৫ কারণ
যুদ্ধের জেরে সোনার দামে পতন

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মধ্যপ্রাচ্যে ক্রমশ বেড়ে চলেছে যুদ্ধ। কিন্তু সংঘাত আমেরিকা-ইরান-ইসরায়েল সংঘাত তীব্র হলেও আন্তর্জাতিক বাজারে সোনা ও রুপোর দাম পতনের ধারা অব্যাহত। সাধারণত যুদ্ধ বা কোনওরকম কোনও ভূ-রাজনৈতিক অস্থিরতার সময় নিরাপদ বিনিয়োগ হিসেবে সোনার চাহিদা বাড়ে। আর তাতে দামও বাড়ে। কিন্তু এবার উল্টো প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। সোমবারের পর মঙ্গলবারও আন্তর্জাতিক বাজারে সোনার দাম কমেছে। দাম কমেছে ভারতেও। ভারতে আজ ২৪ ক্যারেট সোনার ১০ গ্রামের দাম ১,৬১,৮২০ টাকা। আর ১০ গ্রাম ২২ ক্যারেট (গয়নার সোনা)-র দাম ১,৪৮,৩৪০ টাকা। 

Add Zee News as a Preferred Source

আন্তর্জাতিক বাজার
স্পট গোল্ড: ১.৭% কমে ৫,০৮২.৫১ ডলার প্রতি আউন্স
মার্কিন গোল্ড ফিউচার: ১.৪% কমে ৫,০৯৯.৪০ ডলার
স্পট সিলভার: ২.২% কমে ৮২.৫০ ডলার

ভারতীয় বাজার (MCX)
সোনা: ০.৯৬% কমে প্রতি ১০ গ্রাম ১,৬১,৮২০ টাকা
রুপো: ২.৬৭% কমে প্রতি কেজি ২,৬১,১৩৫ টাকা 

যুদ্ধ পরিস্থিতি থাকা সত্ত্বেও কেন কমছে সোনা-রুপোর দাম? বিশ্লেষকদের মতে এর পিছনে রয়েছে ৫ বড় কারণ। কী কী?

১. মার্কিন ডলারের দাম বৃদ্ধি
টাকার নিরিখে মার্কিন ডলারের মূল্য বাড়ায় সোনা ও রুপোর ওপর চাপ পড়েছে। ডলার মূল্য বিগত তিন মাসের সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছেছে। ফলে অন্যান্য মুদ্রার বিনিয়োগকারীদের জন্য সোনা কেনা বেশি ব্যয়বহুল হয়ে পড়ছে।

২. সুদের হার কমার সম্ভাবনা কমেছে
তেলের দাম বেড়ে যাওয়ায় মুদ্রাস্ফীতির আশঙ্কা বাড়ছে। ফলে বাজারে ধারণা তৈরি হয়েছে যে মার্কিন ফেডারেল রিজার্ভ এখনই সুদের হার কমাবে না। সাধারণত সুদের হার কম থাকলে সোনা বেশি লাভজনক হয়। কিন্তু সুদের হার বেশি থাকলে বিনিয়োগকারীরা বন্ড বা ডলারমুখী হন।

৩. মুনাফা তুলে নেওয়া
এই বছরে এখন পর্যন্ত সোনার দাম প্রায় ৫৪% বেড়েছে। ফলে অনেক বিনিয়োগকারী লাভ তুলে নেওয়ার জন্যও এখন সোনা বিক্রি করছেন। যাকে বলা হয় প্রফিট বুকিং। এছাড়া শেয়ারবাজারে বড় পতনের কারণেও অনেক বিনিয়োগকারী লিকিউডিটি বাড়াতে সোনা বিক্রি করছেন।

৪. কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সোনা বিক্রির গুজব
বাজারে গুজব ছড়িয়েছে যে কিছু কেন্দ্রীয় ব্যাংক লিকিউডিটি বাড়াতে সোনা বিক্রি করতে পারে। ওয়ার্ল্ড গোল্ড কাউন্সিলের তথ্য অনুযায়ী, বছরের শুরুতে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সোনা কেনাও কমেছে। জানুয়ারিতে নেট সোনা কিনেছে ৫ টন। গত ১২ মাসের গড় ২৭ টন। যা কিনা বাজারে নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে।

৫. আর্থিক সতর্কতা বৃদ্ধি
বড় বিনিয়োগ প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে উদ্বেগ বাড়ছে। অনেক প্রতিষ্ঠান এখন “ওয়েট অ্যান্ড ওয়াচ” অবস্থান নিয়েছে। কারণ বিনিয়োগকারীরা বড় পরিমাণ অর্থ তুলে নিতে চাইলে তা বাজারে অনিশ্চয়তা বাড়িয়ে তুলছে।

আরও পড়ুন, Gold Price Big Fall: হলুদ ধাতুর দামে অবিশ্বাস্য পতন, যুদ্ধের বাজারে ১ লাখ কমল সোনা...

আরও পড়ুন, ChatGPT Suicide: কীভাবে করব? ChatGPT–তে উপায় খুঁজে নিজেদের শেষ ২ কলেজছাত্রীর, প্রতিক্রিয়া এলন মাস্কের

 

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

...Read More

Tags:
gold price fallGold Price Fall 5 reasonsgold rate today
পরবর্তী
খবর

Chinas Nostradamus Prediction: তৃতীয়বারের জন্য আমেরিকার মসনদে ফিরতে চলেছে ট্রাম্প-- ভয়ংকর যুদ্ধ এবার কোন দিকে যাচ্ছে? সোনা-রুপো-গ্যাস-পেট্রোলের দাম নিয়েও এল বড় আপডেট
.

পরবর্তী খবর

Gyanesh Kumar Impeachment: দিল্লির বিগ ব্রেকিং: CEC জ্ঞানেশ কুমারের ইমপিচমেন্টে মরিয়া তৃণমূল...