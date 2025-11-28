Golden Visa kuwait: গোল্ডেন ভিসা! H-1B1 ভিসা-বিতর্কের মধ্যেই প্রবাসীদের জন্য ১৫ বছর পর্যন্ত দীর্ঘমেয়াদি...
Long Term Residence Permits Kuwait: কুয়েতে যোগ্য প্রবাসীদের জন্য ১৫ বছর পর্যন্ত দীর্ঘমেয়াদি রেসিডেন্সির অনুমোদন মিলল। কুয়েত তার রেসিডেন্সি কাঠামোকে প্রসারিত করল। এর ফলে, দেশে প্রবাসীদের থাকার বিষয়ে নতুন নির্বাহী নিয়মাবলী (executive regulations) অনুসারে, যোগ্য প্রবাসীরা এখন ১০ বা ১৫ বছর পর্যন্ত দীর্ঘমেয়াদী রেসিডেন্সি পারমিট পেতে পারবেন।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: কুয়েত (Kuwait) তার রেসিডেন্সি কাঠামোকে সংস্কার করেছে। এর ফলে, দেশে প্রবাসীদের থাকার বিষয়ে নতুন নির্বাহী নিয়মাবলি (executive regulations) বহাল হল। সেই অনুসারে, যোগ্য প্রবাসীরা এখন ১০ বা ১৫ বছর পর্যন্ত দীর্ঘমেয়াদি রেসিডেন্সি পারমিট পেতে পারবেন। অভিবাসী আইন সংক্রান্ত নির্বাহী নিয়মাবলির ৭ নং অনুচ্ছেদের অধীনে জারি এই নতুন পরিবর্তনগুলি বিনিয়োগকারী, সম্পত্তির মালিক এবং নির্দিষ্ট পারিবারিক ক্ষেত্রগুলির জন্য নিয়মের মধ্যে অনেকটাই নমনীয়তা নিয়ে এসেছে।
আরও পড়ুন: Shani in 2026: আপনার ভাগ্য ঘুমিয়ে আছে? শনি-রাহুর ছোঁয়ায় সিংহের মতো জেগে উঠবে 'পোড়া' কপাল, ঘটাবে অবিশ্বাস্য ব্যাপার, যা কখনও ঘটেনি...
দীর্ঘমেয়াদি রেসিডেন্সির সময়কাল ও বিধি
সাধারণ রেসিডেন্সি: সাধারণত সর্বোচ্চ পাঁচ বছরের জন্য সাধারণ রেসিডেন্সি পারমিট জারি করা যেতে পারে। তবে, নির্দিষ্ট কিছু ক্যাটেগরির জন্য ১০ বছর পর্যন্ত। কিছু নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর প্রবাসীরা কর্তৃপক্ষের দ্বারা নির্ধারিত শর্তাবলি পূরণ সাপেক্ষে ১০ বছর পর্যন্ত রেসিডেন্সি পেতে পারেন। বিনিয়োগকারীদের জন্য ১৫ বছর পর্যন্ত। দীর্ঘতম রেসিডেন্সির মেয়াদ-- যা ১৫ বছর পর্যন্ত হতে পারে-- তা শুধুমাত্র সেই প্রবাসী বিনিয়োগকারীদের জন্য সংরক্ষিত, যারা বিদেশি পুঁজি বিনিয়োগ সংক্রান্ত ২০১৩ সালের আইন নং ১১৬-র প্রয়োজনীয়তাগুলি পূরণ করেন এবং মন্ত্রিপরিষদ কর্তৃক নির্ধারিত অতিরিক্ত মানদণ্ডগুলিও মেনে চলেন।
কেন এই সংস্কার?
এই পদক্ষেপটির লক্ষ্য হল, দেশের বাজারে তথা অর্থনীতিতে দীর্ঘমেয়াদি অর্থনৈতিক অংশগ্রহণকে সমর্থন করা, সাহায্য করা এবং বড় অঙ্কের বিনিয়োগকারীদের জন্য স্থিতিশীলতার আবহ রচনা।
আর কোন কোন ক্যাটেগরি
দীর্ঘমেয়াদি রেসিডেন্সির জন্য যোগ্য অন্যান্য ক্যাটেগরিগুলির মধ্যে রয়েছে:
১) কুয়েতি নাগরিকদের সন্তানরা
২) যেসব প্রবাসী কুয়েতে সম্পত্তির মালিক, তাঁরা
৩) অভ্যন্তরীণ মন্ত্রী কর্তৃক আনুষ্ঠানিক সিদ্ধান্তের মাধ্যমে চিহ্নিত অন্যান্য গোষ্ঠীগুলি
৪) স্বাস্থ্য বিমা এবং তার রিনিউয়ের প্রয়োজনীয়তা আছে এমন
আরও পড়ুন: 8th Pay Commission EXPLAINED: অষ্টম পে কমিশনে বেসিক পে ও পেনশনের সঙ্গে ৫০% মহার্ঘ ভাতাও? সঙ্গে বেতনের ২০% ইন্টারিম রিলিফ? অবিশ্বাস্য...
এবং আরও কিছু
এই সব নিয়ম আরও স্পষ্ট করেছে যে, আবেদনের ভিত্তিতে সাধারণ রেসিডেন্সি পারমিটগুলি রিনিউ করা যেতে পারে। তবে, রেসিডেন্সি জারি, রিনিউ বা নতুন নিয়োগকর্তা বা স্পনসরের কাছে স্থানান্তরের জন্য স্বাস্থ্য মন্ত্রক কর্তৃক স্পনসর করা ব্যক্তির নামে জারি করা বৈধ স্বাস্থ্য বিমা রেজিস্ট্রেশন বাধ্যতামূলক। রেসিডেন্সির সময়কাল বিমা পলিসির আওতাভুক্ত মেয়াদের চেয়ে বেশি হতে পারবে না।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)