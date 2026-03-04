Home Of Peacock Throne Damaged: লুণ্ঠিত ময়ূর সিংহাসনের স্মৃতিবিজড়িত গোলেস্তান প্রাসাদ ধ্বংসের মুখে...

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
  • খবর
  • দুনিয়া
Home Of Peacock Throne Looted From Delhi: ইরান-ইসরায়েল যুদ্ধের কবলে ইরানের পারস্য ঐতিহ্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন গোলেস্তান প্রাসাদ ধ্বংসের মুখে। যে প্রাসাদের সঙ্গে দিল্লির লুণ্ঠিত ময়ূর সিংহাসনের স্মৃতি জড়িয়ে, সেই স্থাপত্যের বর্তমান করুণ দশা বিশ্ব জুড়ে ইতিহাসপ্রেমীদের ব্য়থিত করেছে।

সৌমিত্র সেন | Updated By: Mar 4, 2026, 08:49 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ইরান-ইসরায়েল যুদ্ধে (Iran-Israel war) ক্ষতিগ্রস্ত গোলেস্তান প্রাসাদ (Golestan Palace)। যা একদা দিল্লি থেকে লুণ্ঠিত ময়ূর সিংহাসনের  (Peacock Throne Looted From Delhi) জায়গা। কী ছবি সেখানকার?

আরও পড়ুন: Israel's 'Pentagon' Hit: ইসরায়েলের 'পেন্টাগনে' ভয়ংকর হামলা ইরানের! ইসরায়েলি প্রতিরক্ষার সদর দফতরে ঢুকে পড়ল ইরানি...

ভাঙা কাচের টুকরো

তেহরানের ঐতিহাসিক গোলেস্তান প্রাসাদ, যা ইউনেস্কো স্বীকৃত একটি বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থান, সাম্প্রতিক মার্কিন-ইসরায়েল বিমান হামলায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এক সময়ের পারস্য ঐতিহ্যের এই গৌরবোজ্জ্বল প্রবেশদ্বারটি এখন ধ্বংসস্তূপ ও কাচের টুকরোয় পরিণত হয়েছে।

পারস্য রাজকীয় ঐতিহ্যের সাক্ষী

২০২৬ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি ইরান ও ইসরায়েলের মধ্যে শুরু হওয়া সংঘাতের অংশ হিসেবে দক্ষিণ তেহরানের আরাগ স্কোয়ারে হামলা চালানো হয়। এর প্রভাবে পার্শ্ববর্তী গোলেস্তান প্রাসাদের জানালা ভেঙে গিয়েছে, হয়েছে আরও নানা ক্ষয়ক্ষতি। ১৬ শতাব্দীতে নির্মিত এই প্রাসাদটি কাজার রাজবংশ এবং পরবর্তীকালে পাহলভি রাজবংশের শাসনকাল ও পারস্য রাজকীয় ঐতিহ্যের সাক্ষী। এটি কেবল রাজপরিবারের বাসস্থানই ছিল না, এটি ছিল কাজার যুগের শিল্প ও স্থাপত্যের প্রধান সাংস্কৃতিক কেন্দ্র। ইউরোপীয় এবং পারস্য স্থাপত্যরীতির এক অনন্য মিশ্রণ এখানে দেখা যায়। ১৯২৬ সালে রেজা শাহ এবং ১৯৬৭ সালে মহম্মদ রেজা শাহের রাজ্যাভিষেক এই প্রাসাদেই অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

ময়ূর সিংহাসন-যোগ

প্রাসাদের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ 'সালাম হল' (Salam Hall)-এ একসময় বিখ্যাত 'ময়ূর সিংহাসন' (Peacock Throne)টি রাখা ছিল। এই সিংহাসনটি নাদির শাহ ভারত আক্রমণের সময় দিল্লি থেকে লুণ্ঠন করে ইরানে নিয়ে গিয়েছিলেন। ১৭ কাঠামোর এই প্রাসাদে ছিল মার্বেল সিংহাসন, করিম খানি কর্নার, আয়নার কাজ করা 'ব্রিলিয়ান্ট হল', হীরে ও মোজাইকের কাজ করা বিভিন্ন ঘর এবং একটি ঐতিহাসিক সংগ্রহশালা।

আরও পড়ুন: Bengal Weather Update: দোলের রং মুছে ভয়ানক বৃষ্টি-প্লাবন! ১৭ জেলাতেই অকালবর্ষা, বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টিতে ভাসবে কলকাতা-সহ...

ইউনেস্কোর উদ্বেগ

ইউনেস্কো (UNESCO) এই ঘটনার তীব্র উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। সংস্থাটি জানিয়েছে, তারা পরিস্থিতি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছে। ১৯৫৪ সালের হেগ কনভেনশন অনুযায়ী যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রক্ষা করা আন্তর্জাতিক আইনের অধীনে বাধ্যতামূলক, যা ইউনেস্কো সকল পক্ষকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে।

About the Author

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

