Golgappa Horror: জীবনে দুঃস্বপ্ন ডেকে আনল সামান্য এক ফুচকা! গোলগাপ্পার কামড় থেকেই শুরু বিপদ, তারপর ৬ বছর পরে চোয়ালে...
Jaw Surgery after Eating Fuchka: অবহেলাই কাল হল। ফুচকা খাওয়ার পর থেকেই মুখ খুলতে এবং বন্ধ করতে তাঁর সমস্যা হত। বিষয়টি তখন যন্ত্রণাদায়ক ছিল না। তাই তিনি কখনও ডাক্তারের পরামর্শ নেননি। আর তাতেই বিপদ ঘটল।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ছ'বছর আগে একদিন বিকেলে স্ন্যাক্স খাওয়ার সময়ে (Pakistani woman’s casual snack-time) ঘটা এক সাধারণ ঘটনা ক্রমে গুরুতর রূপ ধারণ করল। এ যেন তিল থেকে তাল। সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে শেয়ার করা এক পোস্টে আবিহা নামের এক তরুণী স্মৃতিচারণ করেছেন, ২০১৯ সালে গোলগাপ্পা বা ফুচকা (golgappas) খাওয়ার সময় কীভাবে হঠাৎ তাঁর চোয়াল আটকে গিয়েছিল (lock)। যদিও সেই সময়ে তিনি কোনোমতে মুখ বন্ধ করতে পেরেছিলেন। কিন্তু ওই ঘটনাই ছিল এক দীর্ঘস্থায়ী স্বাস্থ্য সমস্যার শুরু, যা তিনি এতদিন অবহেলা করে এসেছেন।
আটকে গেল চোয়াল
আমার চোয়াল আটকে গিয়েছিল-- ওই পাক তরুণী আবিহা বলেন, ছবছর আগে গোলগাপ্পা খাওয়ার সময় তাঁর চোয়াল আটকে যায়। কিন্তু তিনি কোনোভাবে সেটা বন্ধ করতে পারেন। পোস্টে তিনি লিখেছেন, সেই ঘটনার পর থেকেই তাঁর মুখ খুলতে এবং বন্ধ করতে অবশ্য সমস্যা হত। চোয়াল থেকে এক ধরনের মটমট (snapping and clicking) শব্দও শোনা যেত। যেহেতু বিষয়টি তখন যন্ত্রণাদায়ক ছিল না, তাই তিনি কখনও ডাক্তারের পরামর্শ নেননি এবং এভাবেই থাকতে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলেন। কোনো ব্যথা ছিল না বলে তিনি বিষয়টিকে গুরুত্ব দেননি।
ফুচকা থেকে সার্জারি
তবে সম্প্রতি আবিহা ডাক্তারের কাছে গিয়ে বিরাট ধাক্কা খান। তাঁকে জানানো হয়, এই সমস্যার একমাত্র সমাধান অস্ত্রোপচার। নিজের কষ্টের কথা প্রকাশ করতে একটি কান্নার ইমোজি যোগ করে তিনি পোস্টে লেখেন, আমি ডাক্তারের কাছে গিয়ে জানতে পারলাম যে, সার্জারিই এখন একমাত্র পথ!
সুপরামর্শ
একজন সোশ্যালে পরামর্শ দিয়ে লিখেছেন, এই টেম্পেরো ম্যান্ডিবুলার জয়েন্ট ডিসঅর্ডার বা TMJD খুব সাধারণ একটা সমস্যা। সাধারণত এর জন্য অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন হয় না। আবিহাকে অন্য কোনো ডাক্তারের সেকেন্ড অপিনিয়ন নিতে পরামর্শ দিয়েছেন তিনি। ফিজিওথেরাপি করার কথাও ভাবতে বলেছেন।
ফুচকা-অভিজ্ঞতা
তাঁর দুঃখের পোস্টটি দ্রুত ভাইরাল হয়। অনেকেই অবাক হয়ে যান যে, এমন একটি সামান্য ঘটনা শেষ পর্যন্ত অস্ত্রোপচারের পর্যায়ে পৌঁছতে পারে! অনেকে এই জনপ্রিয় স্ট্রিট ফুড নিয়ে নিজেদের ভয়াবহ অভিজ্ঞতার কথা শেয়ার করেছেন। একজন লিখেছেন, আমি একবার গোলগাপ্পা খেতে গিয়ে গলায় আটকে গিয়ে প্রায় মরতে বসেছিলাম। দমবন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল। সেটাই ছিল আমার গোলগাপ্পা খাওয়ার শেষ দিন। আমি এটা খুব মিস করি, কিন্তু পুনরায় খাওয়ার সাহস পাই না!
