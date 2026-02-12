English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • দুনিয়া
  • Google Lay Off: মানাতে না পারলে চলে যান, দরজা খোলা! কতজনকে দরজা দেখাচ্ছে গুগল? নতুন বছরে হঠাৎ বড় কী ঘটল?

Google Lay Off: 'মানাতে না পারলে চলে যান, দরজা খোলা'! কতজনকে দরজা দেখাচ্ছে গুগল? নতুন বছরে হঠাৎ বড় কী ঘটল?

Google Voluntary Exit Packages: গুগল তাদের ব্যবসায়িক কৌশলে AI-কে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিচ্ছে। এর সঙ্গে যারা মানাতে পারছে না, গুগল তাদের দরজা দেখিয়ে দিচ্ছে। যেসব কর্মী এই পরিবর্তনের সঙ্গে তাল মেলাতে পারছেন না, বা যাঁরা এই বদল নিয়ে সন্তুষ্ট নন, তাঁদের জন্য তারা 'ভলান্টারি এক্সিট প্যাকেজ' আনছে।

সৌমিত্র সেন | Updated By: Feb 12, 2026, 05:32 PM IST
Google Lay Off: 'মানাতে না পারলে চলে যান, দরজা খোলা'! কতজনকে দরজা দেখাচ্ছে গুগল? নতুন বছরে হঠাৎ বড় কী ঘটল?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: গুগলের সংসারে ফের টালমাটাল। আগেও গুগল থেকে চাকরি গিয়েছে। এবারও যাবে। তবে, এবারের বিষয়টা একটু আলাদা। বলা হয়েছে, যাঁরা এআই (AI)-এর সঙ্গে তাল মেলাতে পারছেন না, বা খোলা মনে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে গ্রহণ করতে পারছেন না, সেইসব কর্মীদের 'ভলান্টারি এক্সিট' বা স্বেচ্ছায় অবসর (Google Voluntary Exit Packages) নিয়ে নিতে বলছে গুগল (Google)।

Add Zee News as a Preferred Source

আরও পড়ুন: West Bengal Assembly Election 2026: বিধানসভা ভোটের বিগ বিগ ব্রেকিং! কবে ভোট রাজ্যে? নির্ঘণ্ট কবে ঘোষণা করবে কমিশন? ক'দফায় ভোট?

স্বেচ্ছাবসর

গুগল এখন তাদের ব্যবসায়িক কৌশলে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা AI-কে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিচ্ছে। এই পরিবর্তনের সঙ্গে যে সমস্ত কর্মী তাল মেলাতে পারছেন না বা যারা এই দ্রুতগতির কাজের পরিবেশ নিয়ে সন্তুষ্ট নন, তাঁদের জন্য গুগল 'ভলান্টারি এক্সিট প্যাকেজ' বা সসম্মানে চাকরি ছাড়ার বিশেষ সুযোগ দিচ্ছে।

পুরোদমে প্রস্তুত থাকুন 

অফারটি মূলত গুগলের 'গ্লোবাল বিজনেস অর্গানাইজেশন' (GBO)-এর নির্দিষ্ট কিছু টিমের কর্মীদের জন্যই দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে সলিউশন টিম, সেলস সাপোর্ট এবং কর্পোরেট ডেভেলপমেন্টের মতো বিভাগগুলি অন্তর্ভুক্ত। তবে সরাসরি গ্রাহকদের সঙ্গে কাজ করেন, এমন কর্মীদের এই অফারের আওতাভুক্ত করা হয়নি। গুগলের চিফ বিজনেস অফিসার ফিলিপ শিন্ডলার (Philipp Schindler) কর্মীদের একটি অভ্যন্তরীণ মেমোতে জানিয়েছেন, ২০২৬ সালে কোম্পানি শক্তিশালী অবস্থানে থাকলেও বর্তমানে প্রযুক্তির প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রটি অত্যন্ত পরিবর্তনশীল। কোম্পানি চায় প্রতিটি কর্মীকে এআই-নির্ভর ভবিষ্যতের জন্য পুরোদমে প্রস্তুত থাকতে।

 পদত্যাগ

কারা এই সুবিধা পাবেন: যাঁরা মনে করছেন, তাঁরা গুগলের এই নতুন এআই-কেন্দ্রিক গতির সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারছেন না অথবা যাঁরা নিজেরাই গুগল থেকে বিদায় নিতে চাইছেন, তাঁরা এই বিশেষ আর্থিক সুবিধার মাধ্যমে পদত্যাগ করতে পারবেন।

'ছাঁটাই' নয়

কোম্পানি তাই একে সরাসরি 'ছাঁটাই' না বলে একে কর্মীদের পক্ষে এক 'সম্মানজনক প্রস্থান' হিসেবেই দেখছে ও দেখাতে চাইছে। পাশাপাশি, এর মাধ্যমে গুগল তাদের টিমকে এমনভাবে ঢেলে সাজাতে চায়, যারা পুরোপুরি এআই প্রযুক্তির প্রসারে আগ্রহী।

আরও পড়ুন: CBSE Big Change: বোর্ড পরীক্ষার আগেই বড় ঘোষণা CBSE-র! সিস্টেমে তারা চালু করতে চলছে সম্পূর্ণ নতুন নিয়ম, যাতে...

এআই ফার্স্ট

গুগল এখন শুধু দক্ষ কর্মী নয়, বরং এমন কর্মী চাইছে, যাঁরা তাদের 'AI-first' লক্ষ্যমাত্রার সঙ্গে একশো ভাগ একমত। না, শুধু গুগল নয়; আমাজন, মেটা এবং মাইক্রোসফটের মতো বড় বড় প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানগুলিও তাদের কর্মীদের এআই-এর জন্য প্রস্তুত থাকতে বলেছে। এবং সেটা না পারলে বিদায় নিতে প্রস্তুত থাকার কথা বলেছে।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

...Read More

Tags:
Google Lay OffGoogle voluntary exit packagesGoogle EmployeesAivoluntary exit packagesGoogle AI News
পরবর্তী
খবর

Bangladesh Election 2026: রাতের অন্ধকারে ১২ ঘণ্টা আগেই বুথে বুথে ভোট দেওয়ার পালা! বাংলাদেশে হচ্ছে ভয়ংকর খেলা...
.

পরবর্তী খবর

SIR in Bengal: বড় খবর! রাজ্য জুড়ে SIR বিতর্ক! ঘোষণা হল চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের দিন....