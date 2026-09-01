/গ্র্যান্ড ক্যানিয়নেও হড়পা! ব্রাইট অ্যাঞ্জেলে ধেয়ে এল জলপাথরের রাক্ষুসে প্লাবন! কেন এই মারণ বিপর্যয়?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: গ্র্যান্ড ক্যানিয়নে ঘটে যাওয়া এক প্রাণঘাতী আকস্মিক বন্যায় একজনের মৃত্যু ঘটেছে, অন্তত ২০ জন নিখোঁজ। এর পিছনে একাধিক কারণ রয়েছে। খরা, দাবানলের প্রভাব এবং প্রশান্ত মহাসাগরের ক্রমবর্ধমান তাপমাত্রাবৃদ্ধি-- যা ঝড়কে আরও তীব্র করে তুলতে পারে। শনিবার ন্যাশনাল পার্কের ব্রাইট অ্যাঞ্জেল ক্রিক এলাকায় যে প্রবল বর্ষণ হয়, তারই জেরে তৈরি হওয়া জলস্রোত ও তীব্র বেগে ছুটে আসা ধ্বংসাবশেষ এই পর্যটন কেন্দ্রটির উপর দিয়ে বয়ে যায়। ঘটনায় অন্তত প্রাথমিক ভাবে মনে করা হয়, দুজনের মৃত্যু হয়েছে, ২০ জন নিখোঁজ। তবে, পরে পাওয়া খবর বলছে, প্রায় ৮০ জনকে উদ্ধার করা গিয়েছে।
তোড়ে ভেসে যান কতজন?
নেপালের পর এ বার সুদূর আমেরিকা। সে দেশের বিখ্যাত গ্র্যান্ড ক্যানিয়নে হড়পা বানের জেরে নিখোঁজ অন্তত ২০ জন। স্থানীয় সময় অনুযায়ী, শনিবার দুপুর আড়াইটে নাগাদ কলোরাডো নদীতে হঠাৎই জলস্তর বৃদ্ধি পায়। নদী সংলগ্ন গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন ন্যাশনাল পার্কে থাকা অন্তত ২০ জন জলের তোড়ে ভেসে যান। এখনও তাঁদের খোঁজ পাওয়া যায়নি। তবে শেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী, ৬২ জনকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে।
বিধ্বংসী জলকাদাস্রোত
গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন দেখতে সারা বিশ্ব থেকে আমেরিকার অ্যারিজোনা প্রদেশে ভিড় জমান বহু মানুষ। সরু এবং গভীর গিরিখাত তৈরি করে কী ভাবে কলোরাডো নদী বয়ে চলে, তা চাক্ষুস করেন পর্যটকেরা। রবিবার দুপুরেও হড়পা বান নেমে আসার সময় গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন ন্যাশনাল পার্কে ছিলেন বহু মানুষ। সেই সময় হঠাৎই ক্যানিয়নের ব্রাইট অ্যাঙ্গেলের দিকে কাদামাটির স্রোত নেমে আসে। জলের তোড়ে ভেঙে যায় বড় পাথর, লোহার কাঠামো। পর্যটকদের যাতায়াতের জন্য তৈরি একটি ফুটব্রিজও ভেঙে যায়।
কেন ক্যানিয়নে কান্না
স্থানীয় সূত্রে খবর, রবিবার ওই এলাকায় ভারী বর্ষণ হয়েছিল। তবে, সেই কারণেই এই হড়পা ঘটে কি না, তা স্পষ্ট নয়। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, ব্রাইট অ্যাঞ্জেল খাঁড়ির দিক থেকে জলের স্রোত হঠাৎই কলোরাডো নদীতে ঢুকতে শুরু করে। পর্যটকেরা অবশ্য 'ফ্যান্টম র্যাঞ্চে' বিভিন্ন ওয়াটার স্পোর্টস করেন। সেই 'ফ্যান্টম র্যাঞ্চ' থেকে রবিবারই কপ্টারে করে ৬২ জনকে ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয়। নিখোঁজ ২০ জনের সন্ধানে তল্লাশি শুরু হয়।
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