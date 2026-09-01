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গ্র্যান্ড ক্যানিয়নেও হড়পা! ব্রাইট অ্যাঞ্জেলে ধেয়ে এল জলপাথরের রাক্ষুসে প্লাবন! কেন এই মারণ বিপর্যয়?

Grand Canyon Flash Floods: গ্র্যান্ড ক্যানিয়নে ঘটে যাওয়া প্রাণঘাতী আকস্মিক বন্যায় একজনের মৃত্যু ঘটেছে, অন্তত ২০ জন নিখোঁজ। এই বন্যার পিছনে একাধিক কারণ রয়েছে। পরে পাওয়া খবর বলছে, প্রায় ৮০ জনকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে।

Written BySoumitra Sen
Published: Sep 01, 2026, 03:56 PM IST|Updated: Sep 01, 2026, 03:59 PM IST
গ্র্যান্ড ক্যানিয়নেও হড়পা! ব্রাইট অ্যাঞ্জেলে ধেয়ে এল জলপাথরের রাক্ষুসে প্লাবন! কেন এই মারণ বিপর্যয়?

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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