Grandmother kills Grand Child: বিয়েবাড়িতে ২ বছরের নাতিকে ফ্রুট-'বিষ' খাইয়ে খুন করল স্বয়ং ঠাকুমা? পুলিস ধরতেই ঠাম্মা বলল ভয়ংকর কথা...

Grandmother kills Grand Child: বিয়েবাড়িতে ২ বছরের নাতিকে ফ্রুট-'বিষ' খাইয়ে খুন করল স্বয়ং ঠাকুমা? পুলিস ধরতেই ঠাম্মা বলল ভয়ংকর কথা...
Grandmother kills Grand Child: পায়েল জানিয়েছেন গত শনিবার তিনি মামা শ্বশুর শাহদত শাহের বাড়িতে একটি বিয়ের অনুষ্ঠানে যোগ দেন। সেখানেই দেখা হয়ে যায় শ্বাশুড়ির সঙ্গে
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ঠাকুমার বিরুদ্ধে মারাত্মক অভিযোগ। বৌমার সঙ্গে ঝগড়াঝাঁটির জেরে তিনিই বিষ খাইয়ে দিয়েছেন ২ বছরের নাতিকে। পুলিস গ্রেফতার করেছে অভিযুক্ত বৃদ্ধাকে। চাঞ্চল্যকর ওই ঘটনা ঘটেছে বাংলাদেশের নাটোরের সোনাবাজু পূর্বপাড়ায়। এনিয়ে তোলপাড় শুরু হয়েছে পাড়ায়।
শনিবার রাতে ওই মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে ইকুড়ি গ্রামের শাহদাত শাহর বাড়িতে। একটি বিয়ে উপলক্ষ্যে মায়ের সঙ্গে শাহাদতের বাড়িতে গিয়েছিল শিশুটি। অভিযোগ, উঠেছে সেখানেই নাতিতে ফ্রুট জুসের সঙ্গে বিষ খাইয়ে দেন ঠাকুমা সখিনা বেগম। মৃত শিশুর নাম নুর ইসলাম। তার বাড়ি সোনাবাজু পূর্বপাড়ায়। বাবা শাকিল আহমেদ ও পায়েল খাতুনের একমাত্র সন্তান। পুলিস শিশুটির মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তে পাঠিয়েছে।
কী ভাবে ঘটে গেল এতবড় ঘটনা? পুলিস সূত্রে খবর, পায়েল খাতুনের সঙ্গে শ্বাশুড়ি সখিনার বহুদিন ধরেই বিবাদ চলছিল। অভিযোগ, তিনি পুত্রবধূর উপরে বিভিন্ন রকম নির্যাতন চালাতেন। পারিবারিক অশান্তির জেরে সম্প্রতি শ্বশুরবাড়ি থেকে বাপের বাড়ি চলে যান পায়েল।
এদিকে, পায়েল জানিয়েছেন গত শনিবার তিনি মামা শ্বশুর শাহদত শাহের বাড়িতে একটি বিয়ের অনুষ্ঠানে যোগ দেন। সেখানেই দেখা হয়ে যায় শ্বাশুড়ির সঙ্গে। দুপুরবেলা তিনি তাঁর ছেলে নুরকে খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে বাইরে যান। সেই সুযোগেই নুরকে ঘুম থেকে তুলে জুস খাইয়ে দেন সখিনা। সেই জুসেই ছিল বিষ। তাতেই অসুস্থ হয়ে পড়ে ছোট্ট নুর। তাকে সঙ্গে সঙ্গেই রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেই তার মৃত্যু হয়।
নাতির মৃত্যু দায় এখন গিয়ে পড়েছে সখিনার উপরেই। কারণ তার দেওয়া জুস খেয়েই অসুস্থ হয়ে পড়ে নুর। পুলিসকে সখিনা জানিয়েছেন, ছেলে জুস কিনে এনেছিল। সেই জুস নাতিকে খাইয়েছি। কীভাবে ওর মৃত্যু হল জানি না। আমাকে ফাঁসানো হচ্ছে।
পুলিসের তরফে বলা হচ্ছে, অভিযোগের ভিত্তিতে সখিনাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। শিশুটির দেহের ময়নাতদন্ত হবে। সখিনার দাবির কোনও ভিত্তি রয়েছে কিনা তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।
