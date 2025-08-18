Boeing 757 Flight Fire: উড়ন্ত কফিন হয়ে উঠছে বোয়িং! টেকঅফের পরই ইঞ্জিনে আগুন, বিশাল বিস্ফোরণ...

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Boeing 757 Flight Fire: শনিবার সন্ধেয় কোরফু বিমানবন্দর থেকে ওড়ার পরপরই বিমানে আগুন লেগে যায়। ডানদিকের ইঞ্জিনটি  বিকল হয়ে যায়

সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: Aug 18, 2025, 05:26 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আমদাবাদ দুর্ঘটনার পর এবার আগুন লেগে গেল বেয়িংয়ের বিমানে। মাঝ আকাশে বিমানে আগুন লেগে যাওয়ায় আতঙ্কিত হয়ে পড়েন যাত্রীরা। তবে কোনওক্রমে যাত্রদের বাঁচালেন পাইলট। ঘটনাটি গ্রিস-জার্মানি বোয়িং ৭৫৭ বিমানে। টেকঅফের পরই ওই বিমানের একটি ইঞ্জিনে আগুন ধরে যায়। বিমানে ছিলেন ২৭৩ যাত্রী। গ্রিসের কোরফু বিমানবন্দর থেকে বিমানটি টেকঅফের পর একটি ইঞ্জিনে আগুন লেগে যাওয়ায় সেটিকে ইতালিতে নামিয়ে আনতে বাধ্য হন পাইলট। 

জার্মানির ডুসেলড্রফ বিমানবন্দরে নামার কথা ছিল ওই বিমানটির। কিন্তু আগুন লেগে যাওয়ায় বিমানটি ইতালিতে নামতে বাধ্য হয়। তবে বিমানটি নিরাপদে অবতরণ করতে সফল হয়। কোনও যাত্রীরই কোনও ক্ষতি হয়নি। এরকম একের পর এক ঘটনা ঘটে চলেছে । ফলে বাধ্য হয়েই তাদের সব বিমান খুঁটিয়ে দেখছেন গোয়েন্দারা। একই বিমানে একের পর এক সমস্যায়  যাত্রী নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে বিশ্বজুড়েই। 

এক প্রত্যক্ষদর্শীর কথায় ডুসেলডফ থেকে ওড়ার পরই বিমানের একটি ইঞ্জিন থেকে ধোঁয়া ও আগুন বের হতে দেখা যায়। সঙ্গে প্রবল গর্জন। বিমানে ছিলেন ২৭৩ জন যাত্রী। পরিস্থিতি খারাপ দেখে বিমানটিকে এমার্জেন্সি ল্যান্ডিং করান বিমানচালক। 

গ্রিসের সংবাদমাধ্য়মে বলা হয়েছে বিমানে ওই গোলমাল হয় শনিবার সন্ধেয়। সন্ধে আটটয় বিমানটি গ্রিসের কোরফু বিমানবন্দর থেকে ওড়ার পরপরই সেটিতে আগুন লেগে যায়। ডানদিকের ইঞ্জিনটি  বিকল হয়ে যায়। বিশাল আওয়াজ ও বিস্ফোরণের শব্দ শুনতে পান প্রত্যক্ষদর্শীরা। কিছুক্ষণের মধ্যেই কোরফু বিমান বন্দরে বিমানটিকে নামিয়ে আনা হয়।

