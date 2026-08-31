/নেপালের দানবীয় ফ্ল্যাশফ্লাডের হাত থেকে কীভাবে বেঁচে গেল সবুজ দোতলা বাড়িটি? অলৌকিক কী ঘটল? দেখে নিন ভিডিয়ো

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: নেপালের হড়পা বানে একটি ভিডিয়ো ভাইরাল হয়েছে। দেখা যাচ্ছে, চারপাশের বাড়িঘর, গাড়ি সব যখন জল আর কাদার তোড়ে ভাসছে, সেই দুর্যোগের মাঝে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে একটি সবুজ রঙের দোতলা বাড়ি। এর চারপাশের সব কিছুই তখন চলমান। সবকিছু দুরন্ত গতিতে এলোমেলো ভাবে ভেসে যাচ্ছে। দুর্দান্ত ভয়ংকর ঘোলাটে জলের বিশাল এক-একটা ঢেউ পাহাড়-পর্বত-গাছপালা-বাড়িঘর-সেতু-যানবাহন সব নিয়ে হিংস্র ভাবে ধেয়ে যাচ্ছে সামনে। কিন্তু সেই মহাবিশৃঙ্খলা ও মহা ধ্বংসের মাঝে ওই বাড়িটি একা জেগে আছে, অক্ষত! সেই বাড়ির ব্য়ালকনিতে তিনজন দুরুদুরু বক্ষে সেই মৃত্যুলীলা দেখছে! কিচ্ছু করার নেই! লহমায় ঘটতে পারে মৃত্যু।
The House in Green which survived against all Odds.— D Deb_livnletliv) August 28, 2026
Even the brutal wrath of Nature which destroyed everything in its path couldn't shake it's foundation. Nepal #NepalDisaster pic.twitter.com/sgVRF57jsW
কীভাবে বাঁচল
সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়া এ-সংক্রান্ত ভিডিয়োটি দেখে চমকে গিয়েছেন অনেকে। পরে জানা গিয়েছে, ওই বাড়ির ওই বাসিন্দারাও সুস্থ রয়েছেন। তাঁদের নিরাপদে উদ্ধার করা গিয়েছে। তবে, সকলেরই কৌতূহল তৈরি হয়েছে, এতকিছুর মধ্যেও কীভাবে অক্ষত রইল বাড়িটি? এর নেপথ্যের কারণ কী?ভিডিয়োটি দেখে বিশেষজ্ঞরা এবং নেটিজেনরা বলছেন, বাড়িটির পিলার ও কাঠামোগত বুনিয়াদ অত্যন্ত মজবুত। ফলে কাদা ও পাথরের জোর ধাক্কা সে সহ্য করে নিতে পেরেছে।
কৌণিক
নেপালের ভোটকোশী নদীর এই পাহাড়ি অঞ্চলে ওই ভয়াল স্রোত যে পথ ধরে নেমে এসেছিল, তার সঙ্গে বাড়িটির অবস্থান একটু কৌণিক ছিল। হয়তো তাতেই ওই হিংস্র জলের সরাসরি ধাক্কা লাগেনি বাড়িটির গায়ে। কোনও ক্রমে রেহাই মেলে। দেখা গিয়েছে, জলের স্রোত বাড়িটির পাশ কাটিয়ে ঘুরে বেরিয়ে যাচ্ছে।
নকশা, মালমশলা
তবে কেউ কেউ বলছেন, কলাম ও বিম দিয়ে টিউব বানিয়ে ঠিকভাবে নকশা করে বাড়ি তৈরি করা হলে সেই বাড়ি অনেকখ ল্যাটারাল লোড সহ্য করতে পারে। শুধু ইট বা পাথরের তৈরি বাড়ি হলে ভেঙে পড়ত এটি।
Explanation into how this house survived Nepal flood. pic.twitter.com/DAHHG0BSyh— Architecture Presentation arcpresentation) August 30, 2026
অলৌকিক
জলের মূল স্রোত একটু উঁচুতে ছিল। জলের ধারা দুভাগে ভাগ হয়ে সবুজ বাড়িটির দুপাশ দিয়ে কেটে চলে যায়। তাই কেউ কেউ মনে করছেন, এ এক অলৌকিক ব্যাপার! কোনও সুকৃতির জোরে বেঁচে গিয়েছে বাড়িটির বাসিন্দারা।
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