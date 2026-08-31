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নেপালের দানবীয় ফ্ল্যাশফ্লাডের হাত থেকে কীভাবে বেঁচে গেল সবুজ দোতলা বাড়িটি? অলৌকিক কী ঘটল? দেখে নিন ভিডিয়ো

Flash Floods Hit Nepal: এর চারপাশের সব কিছুই মুভিং। সবকিছু দুরন্ত গতিতে ভেসে যাচ্ছে। এক দুর্দান্ত ভয়ংকর ঘোলাটে জল পাহাড়-পর্বত-গাছপালা-বাড়িঘর-সেতু-যানবাহন সব নিয়ে হিংস্র ভাবে বয়ে যাচ্ছে। কিন্তু সেই মহাবিশৃঙ্খলা ও মহা ধ্বংসের মাঝে একটি বাড়ি ঠিক একা জেগে আছে, অক্ষত! কিন্তু সেই বাড়ির ব্য়ালকনিতে তিনজন দুরুদুরু বক্ষে সেই মৃত্যুলীলা দেখছে! কিচ্ছু করার নেই!

Written BySoumitra Sen
Published: Aug 31, 2026, 05:06 PM IST|Updated: Aug 31, 2026, 05:15 PM IST
নেপালের দানবীয় ফ্ল্যাশফ্লাডের হাত থেকে কীভাবে বেঁচে গেল সবুজ দোতলা বাড়িটি? অলৌকিক কী ঘটল? দেখে নিন ভিডিয়ো

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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