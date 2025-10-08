English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: Oct 8, 2025, 12:01 PM IST
Gujarat man caught in Ukraine: রাশিয়ার হয়ে যুদ্ধ করতে গিয়ে ইউক্রেনে আটক গুজরাটের যুবক, পড়তে গিয়ে ফাঁদে ভারতীয় পড়ুয়া!

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রাশিয়ার পক্ষে যুদ্ধ করতে ইউক্রেনে গিয়েছিলেন গুজরাটের যুবক। কিন্তু ইউক্রেনে গিয়ে তিনি সেখানে আত্মসমর্পণ করেন। এমনটাই জানিয়েছে ইউক্রেন। টেলিগ্রামে একটি ভিডিয়ো প্রকাশ করেছে ইউক্রেন সেনা। সেখানে ওই যুবক বলছেন তিনি গুজরাটের মোরবি বাসিন্দা। রাশিয়ায় গিয়েছিলেন পড়তে। যুবকের নাম মজ্যোতি সাহিল মহাম্মদ হোসেন। প্রসঙ্গত, ওই ভিডিয়োর সত্যতা যাচাই করতে পারেনি জি ২৪ ঘণ্টা। এনিয়ে কেন্দ্রও তকোনও প্রতিক্রিয়া দেয়নি। কিভে ভারতীয় দূতাবাসের পক্ষ থেকে বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

কিভের সংবাদপত্রে দাবি, রাশিয়ায় পড়তে গিয়েছিলেন সাহিল হোসেন। কিন্তু একটি মাদক মামলায় তার জেল হয়। সেই কারাবাস আটকাতে তাকে একচি অফার দেওয়া হয়। সেটি হল রাশিয়ার হয়ে ইউক্রেনে যুদ্ধে যেতে হবে। ইউক্রেন সেনার তরফে প্রকাশিত ভিডিয়োতে সাহিল বলেছে, জেলে থাকতে চাইনি। তাই স্পেশাল মিলিটারি অপারেশনে সই করি। যে ভাবেই হোক রাশিয়া থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছিলাম। মাত্রা ১৬ দিন ট্রেনিংয়ের পর লড়াইয়ে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। 

ইউক্রেনে লড়াইয়ে গিয়ে সাহিল বুঝতে পারেন কতটা মারাত্মক অবস্থায় তিনি পড়েছেন। এর মধ্য়েই তার সঙ্গে তার কমান্ডারের ঝামেলা বেধে যায়। পাশাপাশি তাদের ব্যাটালিয়ান ইউক্রেনে একটি ট্রেঞ্চের কাছে এসে যায়। সঙ্গ সঙ্গেই সাহিল বন্দুক নামিয়ে রাখে। ইউক্রেনের সেনাদের বলে সে যুদ্ধ করতে চায় না। সে রাশিয়ায় ফিরে যেতে চায় না।

উল্লেখ্য, এর আগেও খবর এসেছে যে রাশিয়ায় বিভিন্ন ভাবে ভারতীয় পড়ুয়া ও শ্রমিকদের ইউক্রেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যেতে বাধ্য করা হচ্ছে। বর্তমানে ২৭ ভারতীয় রাশিয়ার হয়ে ইউক্রেনে লড়াই করছে। তাদের দ্রুত ফেরাতে রাশিয়ার কাছে আবেদন করেছে ভারতীয় বিদেশ মন্ত্রক। রুশ সেনায় রাধুঁনি, হেল্পার হিসেবে কাজ করছেন। তাদের ফিরয়ে দেওয়া দাবি জানিয়েছে ভারত।    

Indian fighting for RussiaIndian surrenders in UkraineGujarat man caught in Ukraine
